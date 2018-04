Vystřízlivění z UMTS?

Ještě před pár týdny by nikdo nevěřil, že prodej licencí na provozování UMTS bude něčím jiným, než obrovským finančním přínosem pro státní rozpočty. Euforii, kterou sdíleli snad všichni ministři financí v EU a řada jejich kolegů v přidružených a čekatelských zemích, však může vystřídat zklamání.

Finanční optimisté vycházejí především z deklarovaného zájmu řady telekomunikačních společností o tyto licence a z dosavadního prudkého růstu počtu uživatelů telefonů GSM. Důležitým argumentem je také výsledek dražby licencí na UMTS, která proběhla ve Velké Británii. Prodej pěti licencí zde přinesl do státní pokladny 35 miliard Euro. Mimochodem jednu z licencí zde získala také kanadská TIW, známá u nás jako majoritní vlastník sítě Oskar.

Prognózy a velká očekávání spojená s UMTS však nereflektují výši nákladů na výstavbu nových sítí a možná ani neodhadují reálně zájem a možnosti obyvatelstva jednotlivých zemí. Vycházejí spíše z nadšení pro novou generaci mobilních komunikačních prostředků.

Česká republika

Ministerstvo dopravy, zjevně ve shodě s ČTÚ (Český telekomunikační úřad) se zatím nechalo slyšet, že pravděpodobně za pevnou cenu, stanovenou vládou, budou licence UMTS nabídnuty stávajícím operátorům. EuroTel, RadioMobil a Český Mobil by tak získali další frekvence, možnost zavést pokrokovou technogii. Na mobilní telekomunikační trh by přitom nepřišel další konkurent, což jistě všechny tři společnosti jen uvítají.

Úřady k tomu možná vede dosavadní zkušenost, kdy se kolem každého takového tendru vedly sáhodlouhé diskuse, spekulace a ani o zpochybňování výsledků nebyla nouze.

Ještě pravděpodobnější důvod může představovat odhad kupní síly obyvatelstva. Nyní se počet majitelů mobilních telefonů systémů GSM a NMT blíží ke dvěma a půl miliónu, což je čtvrtina populace naší země. Je zcela reálné, že ke konci letošního roku budeme již daleko za třemi milióny uživatelů mobilů. Přitom teprve příští rok by se měly přidělovat licence na UMTS. V době udělení licencí by tak nově příchozím operátorům zbývalo přibližně šest miliónů potenciálních zákazníků. Připočítáme-li alespoň rok na budování sítě (průměr buňky 30 km má GSM 900, UMTS bude výrazně pod 10 km), bude k dispozici nějakých pět a půl či pět miliónů možných zákazníků. Tento stále ještě vysoký počet však budou tvořit zejména tradičně slabé příjmové skupiny - děti a důchodci, kterých je dohromady přibližně 4,3 miliónu. Zde se tedy pravděpodobně nachází pravý důvod rozhodnutí úřadů.

Méně optimismu v Německu

Oficiální odhady cen vydražených licencí se v Německu stále pohybují v rozmezí 10 až 20 milard marek. Původně se zde očekával souboj až dvanácti uchazečů o licence na UMTS. Úder velkým očekáváním zasadil odchod britského Orange z konsorcia Group3G (zbývá Telefónica a Sonera) a odstoupení společnosti Talkline. Svůj nezájem o aukci již dal najevo také koncern Vivendi, který se ucházel o licenci GSM 1800 také v ČR.

I v Německu se považuje za reálné, že o licence budou usilovat především provozovatelé stávajících sítí GSM. Pokud vycházíme z dosud uvažovaných cen vydražených licencí a odhadů nákladů na vybudování nové sítě, nemůžeme se již divit představitelům odstoupivší Talkline. Podle jejích propočtů by se společnost dostala k zisku za zhruba 15 až 20 let a to ještě jen v případě, že nenastanou vážnější problémy. Alespoň tak své důvody formuloval Kim Frimer, předseda představenstva Talkline pro německé vydání Financial Times.

Některé německé investory pravděpodobně ochlazuje v jejich nadšení skutečnost, že na tamním trhu existují výraznější rozdíly v počtech klientů jednotlivých stávajících operátorů. V praxi to znamená, že Viag Interkom, nejmenší německý operátor, by při ceně licence stejné jako v Británii (cca 18 mld. DM) zaplatil za jednoho současného uživatele 6700 Euro. One-2-One, což je nejmenší britský operátor, přitom zaplatil za jednoho současného zákazníka jen necelých 1700 Euro. Takový rozdíl se již samozřejmě na návratnosti a tím i perspektivnosti investice projeví. Dokonce pořádně.

UMTS se zastaví?

Jistě ne. Jen pravděpodobně nenaplní očekávání, které do něj některé společnosti vkládaly. Daleko víc než u GSM bude zřejmě u UMTS záležet kupní síle obyvatelstva konkrétní země. Daleko větší nároky než GSM bude také jeho budování představovat pro operátory začínající na "zelené louce". UMTS se budovat bude, nabízet také, časem by se mělo i vyplácet svým investorům, ale vše bude v tomto případě trvat déle, než jsme dosud zvyklí.