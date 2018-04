Vyšperkujte si zdarma svoji Nokii se Symbianem!

Obliba přístrojů s Windows Mobile sice pozvolna sílí, k číslům Symbianu má však stále daleko. Šířka nabídky freeware aplikací sice mluví pro Windows Mobile, ale i pro Symbian lze nalézt zajímavé programy. Několik užitečných z poslední doby vám nabízíme v dnešním přehledu.

BT switch

Velikost: 50 kB



Pokud na svém telefonu se Symbianem často používáte bezdrátového rozhraní Bluetooth, pak by se vám mohla hodit následující aplikace. A co umožňuje? BT Switch toho moc neumí, při každém spuštění aplikace ale aktivuje/deaktivuje Bluetooth. To je rozhodně rychlejší způsob, než rozhraní zapínat přímo přes nastavení.

Stahujte zde

http://www.symbian-freeware.com/get-btswitch-v1-00.html



LightNotepad

Velikost: 40 kB

LightNotepad je jednoduchý textový editor, který má na svědomí finský vývojář Pete Patnetti. V nastavení se nabízí čtyři stupně zoomu, přičemž při nejmenším písmu se na QVGA displej vejde slušný kus textu.





Z dalších funkcí nechybí rychlá navigace na začátek (konec) dokumentu nebo vyhledávání zadaných slov. V menu lze dále volit mezi různým způsobem zobrazení – nabízí se full screen režim nebo zobrazení v režimu landscape.

Vytvořené dokumenty pak v PC otevřete v poznámkovém bloku.

Stahujte zde



Calcium calculator

Velikost: 90 kB

Vestavěná aplikace kalkulačky nabízí kromě těch úplně nejzákladnějších algebraických operací navíc práci s procenty a odmocninou. Její používání ale není vůbec pohodlné. Komfort ovládání je ale druhé jméno pro kalkulátor Calcium. Zde matematické operace ovládáte výhradně pomocí joysticku, což je oproti továrnímu řešení nesrovnatelně rychlejší.





Sám autor rychlost obsluhy ilustruje jednoduchým příkladem, kdy součin zlomku a celého čísla znamená u vestavěné kalkulačky celých 13 stisků kláves, u novinky si přitom vystačíte s necelou polovinou (6 stisků joysticku). Potěší i slušivé prostředí kalkulátoru. Aplikace je určena pro Symbian S60 všech tří edicí.

Stahujte zde



Contacts Transfer

Velikost: 30 kB

Potřebujete dostat svůj kompletní telefonní seznam do jiného telefonu s OS Symbian a PC zrovna není po ruce? Pokud budete mít ve svém smartphonu aplikace Contacts Transfer, pak vám takový scénář husí kůži nahánět nemusí.





S touto aplikaci totiž celý telefonní seznam včetně všech dílčích údajů i přiřazených fotografií jednoduše překopírujete na druhý telefon pomocí Bluetooth, infraportu nebo paměťové karty. Contacts Transfer, který je určen pro Symbian S60 (všechny edice), by vám rozhodně neměl uniknout.

Stahujte zde