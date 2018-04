Vysouvák pro masy – recenze Samsungu X530

Samsung X530 je telefon vysouvací konstrukce nižší třídy. Není to úplný low-end, výbavou však neoslní. Nejedná se ani o přehnanou stylovku. X530 se prostě tváří jako normální telefon pro normální lidi.

Samsung X530 a další stylové modely pro nenáročného zákazníka, E250, C300, E420 a X510.

Elegantní vysouvací telefon s výbavou pro běžného uživatele.

Nabízí funkce, které může běžný uživatel využít, nedělá však přehnané kompromisy a tak například nabídne i docela kvalitní displej. Svou výbavou je X530 poměrně blízký o trochu dražšímu véčku X680. Největším rozdílem mezi nimi je absence Bluetooth u vysouvacího modelu. X530 ale naopak disponuje infraportem.

Ještě jedna věc je na X530 zajímavá. Svým způsobem naznačuje budoucí designérskou vlnu Samsungu. Pravda, v portfoliu výrobce najdeme telefony rozličných křivek, v hlavní linii ale v poslední době převládaly ostré hrany. Ty jsou u X530 minulostí a nedávno představené nové tenké modely naznačují, že i ve vyšších třídách se chystá změna.

Vzhled a konstrukce – zaoblený elegán

Jak jsme již zmínili, design X530 je na poměry výrobce trochu nezvyklý. Dosavadní hlavní proud hlásal především ostré hrany a rozsáhlé rovné plochy. To druhé u X530 místy zůstalo, ale hrany mají odzvoněno. Místo nich nastoupily oblé hrany a pozvolné linie. Samsung se tak ani nevrací k předchozímu vajíčkovitému stylu.

X530 působí díky svým liniím velmi elegantně. Nejde o žádnou módní hitovku, dovolíme si však tvrdit, že jeho design je nadčasový a eleganci a moderní vzhled si telefon udrží delší dobu, než většina běžné produkce. Poukazuje na to i fakt, že telefon se nám zprvu příliš nelíbil a jeho designu jsme museli přijít na chuť až časem.

K dispozici jsme měli základní zlato-hnědou barevnou variantu. Ani jedna z barev není nijak přehnaně výrazná, hnědá je velmi tmavá a ladí s černým orámováním displeje, zlatá není příliš křiklavá. Výrobce by měl nabídnout i veselejší barevné varianty, otázkou je, zda a kdy se objeví na našem trhu.

Zdárným příkladem kombinace oblých přechodů a velkých rovných ploch je hned čelní strana telefonu. Displej s rozměrným krycím sklíčkem a černým orámováním zde tvoří onu rovnou plochu, zbytek čela už se ovšem nese ve znamení oblých křivek. Blok ovládacích kláves směrem od displeje klesá, navíc při pohledu z boku zjistíme, že je tato část elegantně prohnutá. Má to i jeden pěkný praktický důsledek – výstupek pro zapření palce pro vysunutí telefonu nemusí být tak veliký a navíc není opticky tak výrazný, takže neruší design telefonu.

Téměř zcela rovná je i zadní plocha. Většinu z ní si pro sebe zabírá kryt baterie a jedinými prvky zde jsou plasticky vyvedené logo výrobce, jeho internetová adresa a prohlubeň usnadňující sejmutí krytu. Fotoaparát bychom zde hledali marně, ten objevíme až po vysunutí horní části. Vedle jeho čočky se nachází i zrcátko pro autoportréty.

Numerická klávesnice na první pohled nikterak nezaujme, zabírá téměř celou plochu odsunuté části. Boky i spodní a horní část telefonu jsou pěkně oblé a po celém obvodu telefonu se táhne hnědý proužek, který je vedví rozdělen dělící rovinou vysouvání. Levý bok ukrývá mřížku reproduktoru a klávesu pro regulaci hlasitosti, vpravo najdeme infraport a pod krytkou se skrývá konektor Jack 2,5mm, do kterého můžete připojit dodávanou bondovku. Rovněž pod krytkou se na spodní straně skrývá systémový konektor.

Co se zpracování týče, telefonu není v zásadě co vytýkat. Použité materiály plně odpovídají kategorii, do níž přístroj spadá, samotné mechanické zpracování je na velmi dobré úrovni, vysouvací mechanismus má téměř neznatelnou vůli. X530 je také poměrně lehký telefon, jeho hmotnost činí 79 gramů. To vše při rozměrech 95 x 45 x 18 mm.

Displej a ovládání – na svou třídu ujde

Na svou třídu disponuje Samsung X530 poměrně kvalitním displejem. Jedná se o stejnou zobrazovací jednotku, kterou jsme již viděli u Samsungu X680. Má tedy rozlišení 128 x 160 pixelů, je aktivní a umí zobrazit 65000 barev. Ačkoli dnes existují mnohem lepší displeje, v dané třídě je Samsung nadprůměrný a ostudu s ním rozhodně neuděláte. Podobně jako u véčkového modelu, i zde si displej ponechal dobrou čitelnost na přímém slunečním světle i solidní čitelnost z úhlů.

Představovat ovládání Samsungů by bylo nošením dříví do lesa. Omezíme se tak pouze na konstatování, že potvrzovacím středem navigační klávesy opět nelze vstoupit do menu, v pohotovostním režimu spustíte wapový prohlížeč. Do menu se tak vstupuje levou kontextovou klávesou, ta pravá slouží k přístupu ke kontaktům. Poněkud zvláštní je, že k nim se jinak dostat nelze.

Směrům navigační klávesy lze sice přiřadit různé funkce, jejich nabídka je však omezená a vstup do kontaktů mezi nimi není. Rovněž ze samotného menu telefonu se ke kontaktům nedostanete. Není to žádný zásadní nedostatek, jen je potřeba si na to zvyknout. Menším nedostatkem tohoto řešení je, že k tomu, abyste započali vyhledávání kontaktů, potřebujete dva stisky kláves. Po prvním se totiž objeví kompletní menu kontaktů, teprve poté levou kontextovou klávesou vyberete vyhledávání.

Drobnou výtku máme také k numerickému bloku klávesnice. Horní řada kláves je totiž hůře přístupná, jelikož se nachází těsně pod spodní hranou vysunuté části. Jinak je klávesnice kvalitní a není si nač stěžovat.

Baterie – lepší standard

Podobně jako kolega X680, i vysouvací X530 disponuje poměrně solidní výdrží na baterii. Na jedno nabití si tak užijete až pět dní lehkého provozu, při častějším telefonování se výdrž zkracuje někam ke třem dnům. U telefonu pak nehrozí, že byste s ním vyvíjeli ještě nějaké další činnosti, které by podstatně zkrátily výdrž. Výbava telefonu to totiž neumožňuje.

Telefonování a zprávy – základní výbava

X530 je telefon triální, provozovat jej tak lze v sítích GSM 900/1800/1900 MHz. Více se od levného přístroje ani neočekává. Co se softwarové výbavy týče, zde nabízí X530 opět pouze základní výbavu. Značně se tak v této oblasti liší od véčka X680, které poskytuje i pokročilejší výbavu.

Adresář sice pojme 1000 záznamů, k jednomu záznamu uložíte až tři čísla a jeden email, každá z těchto položek si ale pro sebe ukousne jedno místo v paměti. Kontakty lze třídit do skupin, ty ale využijete pouze pro hromadné odesílání zpráv a odlišení volajících vyzváněcím tónem, případně obrázkem. Jednotlivým kontaktům přitom nejdou tyto atributy nastavit. Na filtrování hovorů a vyzváněcí profily také musíme zapomenout, telefon jde utlumit přidržením klávesy křížek.

Vzhledem k malé vnitřní paměti telefonu (2 MB) si neužijete ani svých oblíbených MP3 vyzvánění. Telefon rovněž nedisponuje hlasitým odposlechem. Kvalita hovoru je na zcela běžné úrovni.

U zpráv pak již nepřekvapí, že telefon nabízí pouze základní práci se SMS a MMS zprávami. Při psaní SMS telefon odpočítává znaky od celkového počtu 918 znaků, pokud překročíte délku jedné zprávy, telefon vás upozorní krátkou hláškou na displeji. Při psaní zůstává také další nectnost Samsung a to sice fakt, že nelze trvale vypnout slovník T9. Do paměti se vejde 200 SMS zpráv. Jedinou pokročilejší funkcí jsou předdefinované zprávy. Těch může být až pět. Pro MMS zprávy je zde vyhrazeno 700KB.

Organizace a data – to nejnutnější máme

Pro organizaci času nabízí Samsung X530 ty nejnutnější funkce, opět jen v základním balení. Vestavěný kalendář tak má pouze měsíční pohled, události nemohou být opakované. Budíky mají bohatší možnosti nastavení. Je tu jednorázový budík, denní budík, nebo budík, který vás vzbudí jen v pracovní dny. Úkoly umožňují nastavení priority i data, do kdy mají být splněny. Dále zde nalezneme hlasový záznamník, převodník měn a kalkulačku.

K datovém spojení není X530 zrovna ideálním telefonem. K počítači jej připojíte pomocí infraportu nebo kabelu, ten však není součástí dodávky. Pro mobilní datování si musíte vystačit s GPRS, EDGE chybí. Vzhledem k tomu, že X530 disponuje pouze wapovým prohlížečem, není absence EDGE tím hlavním omezujícím faktorem.

Zábava – foťák a java

V zábavní oblasti je největším lákadlem vestavěný fotoaparát. Ten má rozlišení VGA a základní možnosti nastavení. Překvapí přítomnost kompenzace expozice, jinak zde jsou různé efekty, rámečky a samospoušť.

Samotné snímky kvalitou nikterak nepřekvapí, k prohlížení na monitoru počítače rozhodně nejsou příliš vhodné. Pro fotografie je v paměti telefonu vyhrazen rovný jeden megabajt.

To pro Java hry je vyhrazeno paměti polovina. V telefonu jinak najdeme pouze jednu vestavěnou hru – Snow Ball Fight, což je poněkud nehratelná akční koulovaná. Více toho Samsung X530 již opravdu nenabízí.

Shrnutí – solidní kompromis