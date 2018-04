Vysouvací premiéra – recenze Motoroly RIZR Z3

Vysouvací telefony byly pro Motorolu (na evropských trzích) dlouho tabu. Poněkud ironickým se zdá být fakt, že podobně jako švédsko-japonský konkurent, se i Motorola intenzivněji věnovala námi nepříliš oblíbené otáčecí konstrukci.

V aktuální generaci přístrojů toto ale Motorola napravila a otočné telefony jsou nadobro ty tam. Dlouho očekávaný vysouvací model RIZR Z3 se tak stal sourozencem nepřehlédnutelné Motoroly KRZR K1. Možná proto, aby ji nezastínil, byl uveden na trh o něco později. Motorola také zvolila zajímavou taktiku, kdy je stejně vybavený RIZR podstatně levnější, než KRZR.

Katalog mobilů: Motorola RIZR Z3, její dražší sestra KRZR K1 a další z moderní řady "žiletek" - Motorola Razr XX

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Vysouvací telefon tenké konstrukce s velmi solidním zpracováním

KRZR tak zůstává exkluzivním zbožím, má to být šperk mezi telefony. To RIZR Z3 si už brousí zuby na běžné zákazníky, kteří luxusní telefon nepotřebují, nebo za něj nechtějí utrácet horentní sumy, přesto však nehodlají slevit na kvalitě.

RIZR má být očividně méně exkluzivním zbožím, než KRZR a je velmi pravděpodobné, že by se tato taktika mohla Motorole velmi vyplatit. Pojďme si říci proč.

Vzhled a konstrukce – klasický elegán

Svým vzezřením dává RIZR Z3 jasně najevo, do které rodiny telefonů patří. Navlas stejně tenká a úzká konstrukce přidává do délky jen pár milimetrů a tak mají konečné rozměry RIZRu hodnoty 106 x 46 x 16 mm. Velmi podobné vnější designové linky nenechávají nikoho na pochybách, že toto je sourozenec KRZRu.

Telefon ale zůstává svébytným kouskem a není to jen vysouvací KRZR. Zatímco K1 šokuje a uchvacuje, při pohledu na Z3 podobný pocit určitě nezažijete. Je podstatně konzervativnější a více než na hýřivý styl dbá na eleganci. Za to vše může prakticky vynechání jediného designového prvku KRZRu – minerálního skla. Ono lesklé sklo, které kryje téměř celou čelní plochu zavřeného KRZRu zde pochopitelně nemá místo.

Jinak jsou i použité materiály nadále dostatečně exkluzivní. Kovové povrchové panely jsou potaženy stejným „gumovým“ materiálem, jako zadní část u véčkového sourozence a jsou velmi příjemné na omak. Tentokráte našly na telefonu daleko širší uplatnění a tak tento druh povrchu najdeme i na přední části telefonu. V našem provedení mají tmavě modrou barvu (opět krok ke konzervativizmu), v prodeji by se však měly objevit i další barevné varianty.

Většinu její plochy ale tvoří displej se souborem ovládacích kláves. Klávesy mají černé provedení, krycí sklíčko displeje s nimi tvoří jednolitou plochu. Tu narušuje jen drobný výstupek pod displejem určený k zapření palce při vysouvání telefonu. Krycí sklíčko je tradičně neskutečným magnetem pro otisky prstů. Nejhorší je ovšem část okolo výstupku, která se velmi špatně leští a telefon zde bude upatlaný téměř permanentně. Nad displejem pak nalezneme stříbrné logo výrobce a vedle něj zdířky reproduktoru.

Zadní strana je z větší části tvořena krytem baterie. Pod ním nalezneme i slot na paměťovou kartu microSD, které lze vyměnit za chodu. Dole najdeme černě orámovaný otvor hlasitého reproduktoru. Protipólem této části je čočka fotoaparátu s přisvětlovací diodou zasazena pod černým krycím sklem. Dioda je vlastně prvkem výbavy navíc oproti KRZRu. Někde napůl cesty mezi tím vším samozřejmě nesmí chybět logo výrobce.

Spodní a horní strana jsou prosty rušivých prvků, jen nahoře najdeme očko pro provlečení poutka a pojistku krytu baterie. Většinu těchto ploch tvoří černý pásek, který obepíná celý telefon. Najdeme jej tedy i na bocích, kde se výrobce tradičně chlubí svým jménem. Vlevo se pak nacházejí klávesy pro regulaci hlasitosti a klávesa spouštějící videokameru, vpravo klávesa hlasového ovládání, spoušť fotoaparátu a krytý mini-USB datový konektor.

Použité materiály jsou tedy velmi kvalitní a ani za zpracování se Motorola rozhodně nemusí stydět. Vysouvací mechanismus se jí hned na poprvé povedl, i když drobnou vůli vykazuje. Pro vysunutí je zapotřebí překonat odpor pružiny, ta pak telefon vystřelí do konečné polohy. Zde máme trochu výhrady. Odpor pružiny působí na poměrně dlouhé dráze a k vysunutí je zapotřebí odkrýt celé dvě řady kláves tradičního leptaného provedení. Nejednou se nám tak stalo, že nám při vysouvání palec sjel z výstupku a telefon se zpět zavřel, což má za následek odmítnutí hovoru.

Vysunutím telefonu se odkryje zadní část pokrytá černým plechem s ornamenty. Ani u vysouvacího telefonu nechybí tradiční designový prvek žiletkových Motorol, tedy brada, která zůstává pevně pod klávesnicí. Pro úplnost této části zbývá snad jen dodat, že hmotnost telefonu je 115 gramů, tedy o 13 gramů více, než u KRZRu. Je to sice již trochu více, ale v kapse telefon nijak netíží, navíc do ní díky rozměrům padne jako ulitý.

Displej a ovládání – stále ta samá Motorola

Motorola RIZR má pochopitelně jen jeden displej. Zobrazovací jednotka je naprosto shodná s tou hlavní u KRZRu, má tedy rozlišení 176 x 220 bodů je aktivní a zobrazí 262 000 barev. Zatímco u exkluzivního KRZRu jsme si trochu postěžovali, že k takovému telefonu by se hodil displej s rozlišením QVGA, u RIZRu - jakožto telefonu střední třídy - nám přijde displej dostatečný.

Nezměněné je i uživatelské prostředí, se všemi jeho výhodami a nevýhodami. Zůstává tak například trochu matoucí členění menu, kdy jsou některá podmenu textová, jiná stále v podobě ikonové matice. Výhodou je možnost uspořádat si položky menu jak se vám zlíbí.

V pohotovostním režimu lze tradičně přiřadit každému směru navigační klávesy nějakou funkci, nastavit lze i klávesu na levém boku.

Ačkoli se prostředí velmi podobá těm u ostatních výrobců, má svá specifika. Někdy například nelze použít potvrzovací střed pro potvrzení volby, logika ovládání některých funkcí je také podivná. Například nastavíte budík a pak jej ještě zpětně musíte aktivovat. Dá se na to zvyknout, my se však těšíme na nové uživatelské prostředí v telefonech příští generace.

Ještě krátce k samotné klávesnici. Ta je výborná, chválili jsme ji už u KRZRu. Zůstává jemné modré podsvícení, rozlišení kláves gumovými proužky, jasný stisk a extrémně nízký zdvih napomáhají rychlosti psaní. Díky tenké konstrukci není schod mezi souborem ovládacích kláves a samotnou klávesnicí nikterak vysoký a toto uspořádání vůbec nevadí.

Baterie – papírově slabší, prakticky stejná

Stejně jako u exkluzivního véčkového sourozence, ani u RIZRu se výrobce nikterak nechlubí kapacitou baterie (pravděpodobně 780 mAh). Papírově však udává podstatně nižší hodnoty výdrže, než u blyštivého modelu. V praxi jsme však žádný zásadní rozdíl nezaznamenali, při deseti minutách hovoru denně, pár SMS a několika pořízených fotografií telefon vydrží i čtyři dny na příjmu.

Samozřejmě při intenzivním využívání funkcí telefonu, nebo například pří častém poslechu hudby výdrž rapidně klesá. Jen dodáme, že při testování telefony nevypínáme na noc.

Telefonování a zprávy – jako přes kopírák

Tuto, a vlastně i další části recenze bychom mohli okopírovat z té o Motorole KRZR. Stejně jako stájový kolega, i RIZR Z3 funguje ve všech čtyřech GSM pásmech a nabízí kvalitní zvukový projev jak při telefonování, tak při vyzvánění, především pokud použijete melodie ve formátu MP3.

Zůstává kvalitní adresář s kapacitou 1000 záznamů a nepřeberným množstvím položek ke každému z nich. Pokud vám nějaké pole chybí, můžete si jej přidat. Opět ale žehráme nad faktem, že skupiny, do kterých kontakty můžete třídit, využijete maximálně k odlišení vyzvánění. Filtrování hovorů je prostě Motorole cizí, kvalitní a propracované profily se širokými možnostmi nastavení pak působí trochu jako provokace.

Zprávy se vytváří rovněž podle stejného schématu, jako u K1. Telefon tedy teprve podle jejího obsahu rozhodne, zda zprávu odešle jako SMS, nebo MMS. Slovník iTap stále píše s diakritikou, ale díky jeho inteligentnímu chování jej lze tento nešvar poměrně rychle odnaučit. Telefon si poradí i s emaily, klient umí obsluhovat účty IMAP a POP3.

Organizace a data – chabá výbava

Rovněž datová výbava a funkce pro organizaci času jsou u RIZRu Z3 naprosto shodné s dražším a exkluzivnějším modelem. K připojení k internetu tak můžete využít GPRS či EDGE třídy 10. Připojení k počítači realizujete buď přibaleným USB kabelem, nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Při připojení kabelem podporuje telefon technologii Mass Storage, ovšem paměťovou kartu microSD si budete muset pravděpodobně dokoupit. Podle našich informací totiž není součástí balení s telefonem.

Datová výbava je tedy strohá, ale víceméně dostačující. Horší je to s organizací času. Fakt, že v této oblasti Motorole chybí některé základní prvky výbavy zamrzí vlastně více, než u KRZRu. Konzervativnější vzhled by totiž RIZR Z3 teoreticky předurčoval i do kapes manažerů, kam KRZR nejspíše nezamíří.

Synchronizaci s počítačem sice Motorola zvládá bez problémů, na přiloženém CD se nachází i patřičný software, který ji obstará. Jenže kromě kontaktů takto sesynchronizujete de facto jen kalendář. Ten je sice přehledný a nabízí plnou funkčnost, včetně opakovaných událostí, ale další položky z Outlooku se do telefonu již nepřenesou. Telefon totiž nenabízí ani úkoly, ani textové poznámky. O to více se divíme přítomnosti poznámek hlasových. Úsměv budí také vestavěný budík, který neumí nastavit žádné schéma opakování. Jen pokud jej vypnete červenou klávesou, místo klávesou kontextovou, budík vám na druhý den zazvoní znova.

V recenzi KRZRu jsme chybně uvedli, že telefon nemá převodník měn. Ve skutečnosti jej má a disponuje jím i RIZR. Je schován ve vestavěné kalkulačce. Před převodem musíte nastavit kurz měny a pokud chcete převést jinou, musíte tento kurz smazat a zadat jiný. Jak chytré. Jednotky nepřevedete vůbec. Stejně tak budete marně hledat stopky, nebo minutku. Prostě jestliže jsme absenci těchto funkcí vytýkali telefonu, který má být především na okrasu, u konzervativnějšího modelu nám jejich absence vadí dvojnásob.

Zábava a multimédia – dioda navíc

Ani v zábavní oblasti se neodehrály žádné zásadní změny. Podpora Javy 2.0 zůstává, jen dodávané Sudoku bylo vystřídáno a nyní v telefonu najdeme velmi chytlavý a skvěle hratelný klon Arkanoidu s názvem Block Breaker, který možná znáte i z jiných platforem.

Když jsme u javových aplikací, v testovacím kousku se nacházely aplikace pro zálohování telefonního seznamu a SMS zpráv přes datové sítě a aplikace, která vám na cestách pomůže spravovat a sledovat akuce na aukčním serveru eBay.

Mezi javovými programy se nachází i nechvalně proslulý přehrávač hudby. Ten má sice široké schopnosti, ale má jednu zásadní vadu, která vyplývá z jeho javové podstaty – neumí hrát na pozadí. Telefon v sobě ovšem skrývá ještě druhý přehrávač, ten naleznete až teprve pokud se prokoušete do složky s hudbou. Zdejší aplikace sice nemá tolik funkcí, jako přehrávač javový, ale zato umí hrát na pozadí. Asi nebudeme sami, komu se zdá, že jeden plně funkční přehrávač by byl daleko lepší alternativou. Sluchátka pro poslech hudby by měla být součástí balení.

U RIZRu nás příliš nenadchla ani kvalita vestavěného fotoaparátu. Subjektivně se ale zdá, že snímky jsou o něco lepší, než u KRZRu, možná za to však mohou podmínky, za kterých byly fotografie pořizovány. V šeru alespoň jejich úroveň pomáhá vylepšovat vestavěná přisvětlovací dioda, která KRZRu chybí. Možnosti nastavení jsou vcelku bohaté a ovládání fotoaparátu jednoduché a příjemné, to mu přičítáme k dobru. Příjemnou změnou je také režim focení. S vysunutým telefonem se fotí stejně, jako s véčkovým sourozencem, tedy na výšku, s telefonem v zavřeném stavu však můžete pořizovat snímky pěkně na ležato.

Shrnutí – méně exkluzivity, stejné rozpaky