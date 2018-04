Vysouvací BlackBerry Priv má spasit značku. Neúspěch ji může položit

Možný konec značky naznačil její šéf John Chen. Úspěch v terminologii BlackBerry však neznamená prodeje milionů kusů během jediného víkendu, jak to umí Apple. Proti němu je přání šéfa BlackBerry poměrně skromné: prodej pěti milionů smartphonů za rok.

To by se díky chystanému modelu Priv mohlo podařit. Jeho specialitou je použitý systém Android, který se dosud nikdy u telefonů BlackBerry neobjevil.

Tento krok neznamená, že by firma přesouvala vlastní platformu na vedlejší kolej.

Výrobce věří, že by nakupující mohli o přístroj s Androidem s nesrovnatelně širší aplikační základnou projevit přeci jen větší zájem, než o zařízení s méně rozšířeným systémem.

Platí sice, že od verze BB 10.3. smartphony BlackBerry rozběhnou značné procento aplikací pro Android a jejich instalace již není komplikovaná jako dříve, ale ani to na lepší hospodářské výsledky nestačilo.

Situace firmy tak není růžová a dle oficiální dat se za druhé fiskální období prodalo jen 800 tisíc smartphonů. Pokud by firma stejného výsledku dosáhla každé čtvrtletí, celkem by to bylo 3,2 mil. prodaných smartphonů.

Odbyt pěti milionů přístrojů ročně je podle Chena hranicí, která by divizi společnosti zajistila ziskovost, tedy hospodářský výsledek v černých číslech. Pokud by se této mety nepodařilo dosáhnout ani s pomocí modelu Priv, pak by dle Chena zřejmě společnost opustila trh chytrých telefonů a zaměřila se více na poskytování bezpečnostních technologií pro ostatní mobilní platformy.

První a možná poslední, ale špičkově vybavený

Priv tedy bude vůbec prvním smartphonem značky s Androidem a paradoxně by mohl být posledním, který firma kdy vyrobí. Ačkoli kompletní výbavu tohoto zajímavého modelu nemáme, základní specifika už známa jsou. Priv bude mít 5,4palcový po stranách zaoblený displej jako má Galaxy S6 edge/edge+ od Samsungu. Stejné bude i rozlišení, tedy QHD (1 440 × 2 560 obrazových bodů).

Použit má být Qualcomm Snapdragon 808 se šestijádrovým 1,8GHz procesorem, 3 GB operační paměti a grafickou kartou Adreno 418. Ačkoli je verze 810 rychlejší, výrobce vsadil na slabší verzi zřejmě kvůli problémům s přehříváním.

Velkým lákadlem přístroje bude zespod výsuvná QWERTY klávesnice. Ta má oproti modelu Passport klasičtější čtyřřadé rozložení, její plocha ale opět bude sloužit jako touchpad.

Tuto vlastnost si majitelé Passportu nemohou vynachválit především při prohlížení webových stránek nebo dokumentů, kdy mají k dispozici celou plochu displeje, který ani při posouvání nepřekrývají prsty.

Priv bude dále vybaven 16MPix fotoaparátem s optikou z dílen německé značky Schneider-Kreuznach. Fotoaparát bude mít optickou stabilizaci. Čelní fotomodul pak bude pětimagapixelový.

Podle čínského „únikáře“ s přezdívkou @Leaksfly půjde Priv do prodeje v Číně za 3 999 yuanů, což by i s připočtenou DPH znamenalo cenu okolo 18 tisíc korun. Podobná cenovka by vzhledem k výborné výbavě a netradiční konstrukci byla akceptovatelná.

Konkurenční špička v podobě HTC One M9+, Galaxy S6 edge, Xperie Z3+ a nových iPhonů stojí i víc a to nenabízí výsuvnou klávesnici, která v dnešní ohromné, ale nepříliš rozmanité nabídce působí trochu jako zjevení.