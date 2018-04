Vysouvací a hudební – nové Nokie 5300 a 5200

Nokia dnes v New Yorku představila dva nové vysouvací telefony. Obě novinky mají téměř totožný design zaměřený na mladé uživatele a shodné rozměry, liší se však výbavou. Jednodušší model 5200 lze označit za základ nabídky, vybavenější Nokia 5300 míří do vyšší kategorie. Oba dva nové telefony jsou určeny pro poslech hudby, nechybí jim proto vestavěné hudební přehrávače. Nokie 5300 i 5200 patří do řady Series 40, nejedná se tedy o chytré telefony.

Designem se od sebe oba telefony příliš neliší. Mají ale rozdílné displeje, jiné rozlišení fotoaparátu a vyšší model 5300 má navíc i speciální ovládací prvky hudebního přehrávače.

Nokia 5300 XpressMusic – ve znamení hudby

Vybavenější model 5300 se může pochlubit displejem s rozlišením QVGA, který dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej je na rozdíl od druhé vysouvací novinky aktivní a typu TFT. Fotografovat s telefonem lze pomocí vestavěného 1,3 megapixelového fotoaparátu. Ten dokáže pořizovat i videonahrávky, ale jen v poměrně malém rozlišení 176 x 144 obrazových bodů.

Pro poslech hudby má Nokia 5300 ve své výbavě připraven přehrávač s podporou formátů MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA a M4A. K jeho ovládání slouží tři tlačítka, která najdeme na levém boku telefonu vedle displeje. Pro výrobce netypický konektor typu jack 2,5 milimetru slouží pro připojení sluchátek. Výrobce se chlubí, že s novinkou bude možné poslouchat hudbu nepřetržitě až 12 hodin. Ještě déle pak bude možné poslouchat integrované FM rádio.

Jak je dnes běžné, hlavním úložištěm pro multimédia jsou paměťové karty. V případě Nokie 5300 se jedná o karty formátu microSD. Paměť telefonu lze tímto způsobem rozšířit až o 2 GB. S počítačem je pak možné telefon spojit přes Bluetooth, infračervený port a nebo pomocí USB datového kabelu. Nokia 5300 má jako jeden z prvních modelů výrobce mini USB konektor. Ve výbavě nechybí e-mailový klient.

Novinka pracuje ve třech pásmech GSM a k dispozici jsou datové přenosy EDGE třídy 10. Telefon používá Li-Ion baterii s kapacitou 860 mAh, se kterou vydrží v pohotovostním stavu až devět dní. Výdrž hovorového času dosahuje 3,2 hodiny. Rozměry nové vysouvací Nokie jsou 92,4 x 48,2 x 20,7 milimetru a hmotnost má hodnotu 106,2 gramu.

Nová hudební Nokia 5300 se bude prodávat ve dvou barevných provedeních: červené a šedé. Do prodeje se dostane ještě tento rok ve čtvrtém čtvrtletí.

Nokia 5300 – technické parametry:

Rozměry: 92,4 x 48,2 x 20,7 milimetru

Hmotnost: 106,2 gramu

GSM 900/1800/1900 MHz

GPRS třídy 10

EDGE třídy 10

HSCSD třídy 6

Displej: TFT; QVGA rozlišení; 262 000 barev

Fotoaparát: rozlišení 1,3 megapixelu

Hudební přehrávač: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, M4A

FM rádio

Paměťové karty: microSD (až 2 GB)

Bluetooth

Infračervený port

Mini USB

E-mailový klient

Baterie: Li-Ion; 860 mAh

Výdrž v pohotovostním režimu: až 9 dní

Výdrž hovorového času: 3,2 hodiny

Nokia 5200 – pro méně náročné

Druhá vysouvací novinka od Nokie si musí vystačit s pasivním CSTN displejem s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů. Ten dokáže zobrazit 262 000 barev. Vestavěný fotoaparát nabízí pouze VGA rozlišení. Videa lze však nahrávat opět v rozlišení 176 x 144 obrazových bodů.

Ve výbavě opět nechybí hudební přehrávač, který podporuje stejné formáty jako vybavenější model. Hudební přehrávač nelze ovládat ovladači na boku telefonu, tam se nachází pouze tlačítko pro aktivaci přehrávače. Připojit sluchátka lze opět pomocí 2,5 milimetrového konektoru. Telefon vydrží nepřetržitě přehrávat hudbu až 12 hodin. I levnější model nabízí vestavěné FM rádio.

Paměť Nokie 5200 lze stejně jako u druhé novinky rozšířit pomocí paměťových karet formátu microSD a to až o 2 GB. Připojení k počítači obstarává Bluetooth, infračervený port nebo pomocí USB datového kabelu. Opět je k dispozici mini USB konektor. V tomto směru se tedy obě novinky od sebe neliší.

Rozměry jednodušší Nokie 5200 jsou stejné jako u lépe vybaveného modelu 5300. Hmotnost je nepatrně nižší – 104,2 gramu. Telefon pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a nechybí u něj podpora datových přenosů EDGE. Výdrž s baterií typu Li-Ion s kapacitou 700 mAh dosahuje v pohotovostním režimu až 11 dní. S telefonem se dá nepřetržitě telefonovat až 3,2 hodiny.

Nová Nokia 5200 se bude nabízet v červeném a modrém barevném provedení. Telefon se začne prodávat ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

Nokia 5200 – technické parametry: