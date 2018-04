Apple by mohl v závěru roku překonat rekord. iPhone X je hit

Své předpoklady analytik opírá o sesbíraná data mezi čínskými spotřebiteli. Z osloveného vzorku zájem zakoupit iPhone X vyslovilo 62 procent respondentů. Při stejném průzkumu na území USA se k nákupu nejdražšího iPhonu chystalo jen 28 procent dotázaných. Pokud se ukáže, že tato data skutečně zrcadlí reálný zájem o vrcholový telefon Applu v Číně, může nejlidnatější země světa kvartální výsledky kalifornské společnosti doslova vystřelit do oblak.

Potvrzuje se také, že zákazníci upřednostňují iPhony s větší pamětí, a to za cenu nezanedbatelného příplatku. Při nákupu iPhonu X totiž celé dvě třetiny dotázaných sáhnou po 256GB verzi, která v USA stojí 1 149 dolarů (asi 25 tisíc), v tuzemsku je pak k mání za 35 tisíc korun. Základní verze si Apple cení na 999 dolarů (22 tisíc), u nás vyjde na 30 tisíc korun. iPhone X s větší pamětí preferovali i respondenti v USA, a to v 57 procentech případů.

Podobná situace panuje i mezi zájemci o některý z iPhonů 8, i ti by ve 64 procentech případů sáhli po variantě se 256GB úložným prostorem.

Vůbec největší procento by nejvyšší paměťovou hodnotu zvolilo v případě nákupu iPhonu 7, a to 75 procent dotázaných. To není překvapivé, jelikož tato dva roky stará edice je v prodeji pouze se 32 resp. 128 GB paměti, přičemž menší už je pro většinu uživatelů až příliš malá.

To koneckonců částečně platí i pro aktuální verze 8 a X, jelikož 64 gigabytů, ze kterých část uzme iOS, dnes už není kdovíjak velký prostor. Část spolykají aplikace, velkým konzumentem prostoru je také hudba a pak samozřejmě i fotky a videa. Apple pochopitelně zájem o větší paměťové varianty telefonu vítá, a to z důvodu vyšších zisků z těchto variant.

iPhony půjdou na odbyt všude, předvídá analytik

Zájem o iPhone X byl enormní hned od zahájení prodeje, který se nesl ve znamení obří přesily poptávky vůči nabídce. Přístrojů bylo žalostně málo, na první víkend nejvýše 3 miliony kusů. Apple však vleklé výrobní komplikace krizových dílů překonal a tempo produkce zvyšuje, aktuálně Foxconn kompletuje asi 4 miliony kusů týdně.

Právě skutečnost, že Apple dokázal rychlost produkce velmi svižně zvednout, vede RBC Capital Markets k předpokladu, že kumulativní prodeje iPhonů budou v aktuálním kvartálu vyšší, než jaké jsou převažující předpoklady. Aktuální dodací lhůty modelu X jsou v USA nebo Velké Británii jednodenní, a pokud jeden den objednáte, následující by u vás měl zazvonit kurýr s novým iPhonem.

Apple ve své zprávě o hospodářských výsledcích předchozího kvartálu uvádí, že by tržby za závěrečné čtvrtletí roku mohly být mezi 84 až 87 miliardami dolarů. I pokud by nakonec byly blíže nižšímu odhadu, znamenalo by to rekordní příjmy, a to s poměrně velkým náskokem. Současný rekord je totiž 78,4 mld. dolarů a americký gigant jej dosáhl právě před rokem.

Čína může rozhodnout

Hodně přitom bude záležet právě na přijetí vrcholového modelu v Číně, kam Apple před lety vstupoval s jistými obavami. Čína je totiž domovem několika dnes už klíčových hráčů segmentu, někteří z nich nabízí dnes už parametricky srovnatelné telefony s podstatně nižší cenou.

V případě vstupu modelu X si vedení kladlo otázku, zda jeho cena nebude daleko za hranicí, kterou by Číňané byli ochotni za telefon utratit. Podle komentářů a dosavadních odhadů se zdá, že přijetí nejdražšího iPhonu v historii je v nejlidnatější zemi světa poměrně vřelé.

Závěr roku by skutečně mohl být z pohledu odbytu jednotlivých výrobců zajímavý, neboť už tu byl i odhad, že by iPhone X mohl v tomto období vynést Apple až do čela žebříčku (více v článku iPhone X vynese v závěru roku Apple na vrchol, odhadují analytici).