Na tabletu hrál jen o víkendech. I tak rodičům utratil 186 tisíc

9:00 , aktualizováno 9:00

Jedenáctiletý Alfie z britského města Chorley měl od rodičů povoleno hrát o víkendech na jejich iPadu hry. V žádném případě by je nenapadlo, že by to mohlo představovat problém. A to ani při vědomí, že mají s účtem na iTunes spárovanou kreditní kartu.