Vysoká cena za připojení brání masovému používání internetu

Z dubnového průzkumu agentur Taylor Nelson Sofres Factum a DEMA vyplývá, že největší překážkou pro masové zpřístupnění internetu občanům je cena za připojení. 78 % dospělé populace je přesvědčeno, že by zlevnění internetu vedlo k jeho praktickému využívání ve všech oblastech lidské činnosti. Velkou nebo alespoň částečnou důležitost pro rozvoj vzdělání a vědy připisuje internetu celkem 90 % dotázaných. 77 % respondentů se domnívá, že by se o zpřístupnění internetu lidem měla více snažit vláda. Celkem 28 % dotázaných se za poslední měsíc alespoň jednou k internetu připojilo, 25 % lidí by o zavedení internetu domů mělo zájem. Domácí připojení přitom využívá pouze 17 % populace.