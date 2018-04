Výsledky výzkumu GM PREDICTOR - TARIFFS OPTIMIZER

Výzkum GM PREDICTOR - TARIFFS OPTIMIZER v druhé polovině července 1999 provedla výzkumná agentura General Marketing a jeho závěry jsou nyní na komerční bázi k dispozici všem zájemcům. Hlavním výstupem GM PREDICTOR - TARIFFS OPTIMIZER je softwarový simulační modul GM PREDICTOR VIEWER, který umožňuje optimalizovat operátorům mobilních telefonů strukturu jejich tarifů. Jeho hlavní funkcí je predikce teoretických tržních podílů pro jakoukoli konfiguraci tržní nabídky všech na trhu přítomných operátorů. Kromě toho umožňuje určit hlavní cílové skupiny pro každý nabízený tarif libovolného operátora.

General Marketing je agentura poskytující široké spektrum služeb v oblasti výzkumu trhu a marketingového poradenství. Agentura aktivně působí od roku 1995 a od té doby již stačila prokázat svoje schopnosti realizací mnoha náročných projektů. Mezi klienty General Marketing patří nejdůležitější státní úřady, velké neziskové organizace i přední české a světové firmy. General Marketing je Country Manager of William Davidson Institute, neziskové organizace přidružené k University of Michigan Business School, která je zaměřená na podporu transformujících se ekonomik. Celosvětově v jejím čele stojí profesor Švejnar z University of Michigan. Kromě toho je General Marketing prostřednictvím svých manažerů členem ESOMAR, AMA a ČMS.

Bližší informace o výzkumu GM PREDICTOR - TARIFFS OPTIMIZER a agentuře General Marketing naleznete na adrese www.generalmarketing.cz