iPhone X vynese v závěru roku Apple na vrchol, odhadují analytici

Pokud se předpovědi tchajwanských analytiků naplní, nebude to poprvé, kdy na prvních třech příčkách v poslední době dojde ke střídání pozic. Připomeňme skvělé výsledky čínské značky Huawei, která v červenci a srpnu v odbytu překonala Apple (více v článku Apple už není světová dvojka mezi mobily, předehnal ho Huawei). Ale v celkových kvartálních číslech si Apple svou pozici udržel.

To by však podle analytiků v konečném zúčtování za poslední letošní čtvrtletí neměl být případ Samsungu. Dosavadního nedostižného hráče by totiž měl Apple předehnat. Zatímco Samsungu predikují tržní podíl 18,2 procenta, Apple má stanout v čele pelotonu s 19,1 procenta.

Pokud se předzvěsti Trend Force naplní, byl by to v podání Applu vskutku mimořádný skokový růst, oslabení Samsungu naproti tomu nemá být zvlášť výrazné. Prodeje iPhonů ve třetím čtvrtletí 2017 Applu zajistily 11,5% část trhu, Samsung z něj ukousl téměř dvojnásobný díl.

Patří se připomenout, nakolik je nabídka obou gigantů rozdílná. Zatímco Samsung nabízí okolo dvacítky přístrojů všech cenových hladin, iPhony jsou tradičně mezi nejdražšími přístroji. Nejlevnějším zástupcem stáje je loňský kompakt SE, který lze koupit za 10 tisíc korun. Novější generace jsou výrazně dražší a vrcholem je nedávno uvedený iPhone X, za který si Apple podle velikosti paměti účtuje necelých 30, nebo 35 tisíc korun.

Právě iPhone X by měl být podle Trend Force hlavním hybatelem na cestě Applu k první pozici. Enormní zájem o přístroj je zajištěn, je pouze otázkou, zda bude Foxconn coby hlavní partner Applu schopen “Xka“ chrlit natolik rychlým tempem, aby byla poptávka v závěru roku uspokojena.

Podle dřívějších vyjádření analytika Ming-Chi Kuoa z KGI Securities se již dodavatelé kritických komponent s výrobními těžkostmi popasovali, a nic by tak nemělo bránit akceleraci produkce (podrobněji v článku iPhonů X bude zoufale málo. Vyprodáno může být za pár minut).

Odhady Trend Force počítají, že kvůli velkému zájmu o drahé iPhony Samsung omezí produkci svých vrcholných zařízení, prodávat se tedy mají přístroje nižší a střední třídy. V absolutních číslech Samsungu předpovídají prodeje okolo 77 milionů kusů, což by mezikvártálně představovalo pětiprocentní oslabení.

Pravdou je, že Apple vždy dosahoval nejlepších výsledků v závěru roku, právě díky zářijovému uvedení novinek. Letos má navíc kromě dvojice osmiček v rukávu eso právě v podobě do jisté míry přelomového iPhonu X. Celé trio by mu tak skutečně mohlo pomoci Samsung z čela tabulky vystrnadit. Ale jak to nakonec dopadne, budeme vědět až začátkem příštího roku.