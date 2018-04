Výsledky soutěže o Bluetooth příslušenství

Vážení čtenáři, naší soutěže se zúčastnilo 620 z vás a 541 odpovědí bylo správných. To je vysoká úspěšnost. Svědčí to o tom, že jste se do nápovědy - do našich článků - skutečně podívali a nestříleli jste od boku. Nezaskočila vás ani otázka na možnost koexistence Bluetooth a Wi-Fi. Správné odpovědi tedy byly: 1C, 2C, 3B, 4C, 5B. A zde jsou jména výherců.

1. cena - sluchátko Jabra BT 200 Freespeak: Petr Doseděl

2. cena - sluchátko Jabra BT 100: Ondřej Hrdý

3. cena - vibrační Jabra EarSet pro Nokie: Bohdana Kružíková

4. cena - vibrační Jabra EarSet pro Siemensy: Roman Musílek

5. cena - propagační předměty GN Netcom: Jitka Hlaváčová

Pravidla soutěže

Soutěž probíhala od pondělí 14. července 2003 (0:00) do neděle 20. července 2003 (23:59). Ankety se mohla účastnit každá fyzická osoba, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků společností GN Netcom (Snyze s.r.o.), Mobil Media a.s., MAFRA a. s. a jejich rodinných příslušníků. Každý mohl v anketě odpovídat pouze jednou - v případě vícenásobných odpovědí byly duplicitní hlasy z ankety vyřazeny. Do slosování byl zařazen každý, kdo vyplnil všechny požadované identifikační údaje a odpověděl správně na všechny otázky soutěžní otázky. Ceny byly rozděleny losováním mezi účastníky ankety, kteří vyhověli jejím podmínkám. Vyrozumění vítězům a ceny budou zaslány poštou a elektronickou poštou. Výherci se musí prokázat platným identifikačním číslem, které jim bylo automaticky přiděleno a odesláno na jejich e-mailovou adresu.

Vyplněním osobních údajů souhlasíte se zařazením do marketingové databáze společností Mobil Media a.s. a GN Netcom (Snyze s.r.o.). Společnosti se zavazují, že neposkytnou údaje třetí straně. Společnosti se také zavazují, že pokud o to budou písemně požádány, učiní všechny finančně přiměřené kroky k odstranění osobních údajů z databáze.