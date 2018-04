Výsledky soutěže LG

Minulý týden jste se mohli na našich serverech setkat se soutěží o 17" monitor LG a další ceny od společnosti ProCA. Losování výherců proběhlo ve středu, 24.4.2000. Výherci cen společnosti ProCa jsou uvedeni na konci tohoto článku a byli již telefonicky kontaktováni.

Nejprve nějaké statistiky: celkem nám za 7 dní došlo 683 odpovědí, z toho 438 bylo špatných a pouze 245 správných. Redakci tento poměr odpovědí překvapil, jelikož jsme čekali převahu správných odpovědí. Hlavním účelem bylo nalezení toho správného sloganu pro společnost LG, který by tuto společnost doprovázel při vstupu na náš trh. Sešlo se opravdu mnoho nápadů, jen pro zajímavost výběr sloganů (nutno říci, že jich bylo opravdu hodně a některé byly výborné):

Žádný kompromis.

Vašemu obývacímu pokoji už chybí jediné - LG.

LG - LeGendární okno do světa barev.

Novinka? Na co? Tradice také zůstává. Jako my. LG Electronics.

LG - blíže k Vám...

Rjkdhjkgfsdhjkgflsdhjkgflgfsdhjkldhjkgfllshjkfldhjkgflhjkfldgdhjkgfl.

Najlepsi zo vsetkych.

Hurá.

eLeGegantní elektronika.

Nevím.

Vybrat ten nejlepší z téměř sedmi stovek by byl nadlidský výkon, tak jsme nakonec losovali.

No a kdo teda co vyhrál?

1. cena: 17" monitor LG - S ahula David, Praha

2. cena: 15" monitor LG - Simerská Pavla, Rudice

3. cena: CD-RW SONY - Sosna Richard, Krnov

4. cena: Matrox Marvel G200 AGP - Vašíček Viktor, Brno

5. cena: HDD WD 15,3 GB - Smejkal Miroslav, Přerov

6. cena: ZIP 100MB ATAPI - Sediva Vero nika, Praha

7. - 9. cena: CD-ROM LG 48x, interni, IDE - Dufek Ondra, Brno; Batelka Michal, Jáchymov; Jan Michal, Kamenice



Všem výhercům blahopřejeme a doufáme, že ostatní nám zůstanou nadále nakloněni. Pokud jste nevyhráli, zkuste štěstí v soutěži o Alcatel OTMax db. Jedná se o arkamobil, kde je nutné "rozbít" co nejvíce Alcatelů.