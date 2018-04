Výsledky soutěže HandEry 2001

Soutěž HandEra 2001 byla vyhlášena s cílem ukázat přednosti nového rozlišení počítače Hand Era 330 240x320 pixelů, schopnosti přepínat mezi zobrazeními do "landscape" režimu, virtual graffiti plošky a podpory ovládání programů jednou rukou.

Pro firmu je soutěž jedna z cest, jak přilákat vývojáře ke specifickým schopnostem počítače, protože jen další vývoj aplikací optimalizovaných pro HE330 přinese komerční úspěch i samotnému modelu (a naopak).

Výsledky soutěže i některé screenshoty vítězů si můžete přečíst níže. Nás v této souvislosti pochopitelně zaujalo, že mezi oceněnými je i Hynek Syrovátka, jehož vynikající, jednoduchý a účinný EasyLaunch (starší recenze) patří již delší dobu mezi perly PalmOS freewarové scény.

Položili jsme Hynkovi S. několik otázek :

Ještě jednou gratulujeme k ceně HandEry za rok 2001. Stal jste se "nuceným" majitelem HandEry 330 - je to pro vás nevhodný dárek (třeba jste toužil po barevném Palmu), nebo naopak Palm vašich snů?

Tak nevhodný dárek to rozhodně není! Moje žena si už dlouho brousila zuby na můj původní Palm IIIx, takže jsem měl rodinou povolený upgrade i za cenu investice. Získání HandEry 330 bylo však tím nejelegantnějším řešením. Nebudu předstírat, že bych nepřivítal barevný displej, ale na IIIx jsem, co se týče displeje, mnohem více než barvu postrádal vyšší rozlišení, takže HandEra mi přesně kápla do noty. 8 MB RAM, možnost použití paměťových karet (pořídil jsem si 64MB CF), lepší reproduktor a další přednosti HandEry asi nemusím ani zmiňovat.

Jak vidíte budoucnost EasyLaunche, jehož schopnosti se dnes minimálně vyrovnávají komerčnímu TealLauncheru? Budete program dál vyvíjet a bude nadále free?

EasyLaunch hodlám rozšiřovat dál, jen co mi invence, nápady od vás uživatelů a hlavně volný čas dovolí. Nedokáži si představit situaci, která by mě vedla k tomu, abych přestal šířit EasyLaunch zdarma. Ale jak se říká: "Nikdy neříkej nikdy".

Vyprodukoval jste zatím pouze několik programů, ale všechny považuji za vynikající. Nepřipravujete nějakou další užitečnou PalmOS aplikaci?

"Soukromě" něco zcela nového nepřipravuji, nemám moc času nazbyt. "Profesionálně" se těším na to, že firma, pro kterou pracuji, uvede na trh, myslím, že velmi užitečnou PalmOS aplikaci, na jejímž vývoji se budu též podílet. Je mi to moc líto, ale detaily bohužel nemohu sdělit.

Co byste si jako vývojář přál od serveru Palmare.cz, co by mohl náš server pro začínající vývojáře udělat?

Teď mě bohužel nic objevného nenapadá. Jsem moc rád, že uveřejňujete seriál "Programování pro PalmOS počítače krok za krokem", to je opravdu dobrý počin, jen bych se osobně přimlouval za trochu rychlejší tempo - pokud to kapacity autora dovolí.

Díky za rozhovor.

Výsledky soutěže HandEra Software Contest 2001