Výsledky čtenářské soutěže "Zažil jsem s mobilem"

Výsledky soutěže o mobilní telefon Siemens ME 45 jsou zde. Zpracování čtenářského hlasování nám bohužel dalo trochu práci, protože pravděpodobně někteří autoři se snažili ovlivnit výsledné známky. V průběhu hlasování jsme totiž zaznamenali činnost několika číselných generátorů, zásobujících jeden článek dobrou známkou a jiné články známkou špatnou.

Pořadí oproštěné od zkreslujících, uměle generovaných známek vypadá na prvních třech místech takto:

1) Když posíláte textovky šéfovi

2) Ovládání mobilu, to je šichta

3) Opečený mobil

Autor nejlepšího textu získává mobilní telefon Siemens ME45, tvůrcům příběhů na druhém a třetím místě posíláme trička Mobil.cz. Všem ostatním autorům děkujeme za účast a odvahu. Všem dohromady pak - "nebojte se napsat příště".

Do té doby se můžete alespoň znovu podívat na všechny letošní soutěžní příspěvky.

