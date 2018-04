Výsledky ankety Mobil roku 2002

Hlasování se na internetu a prostřednictvím textových zpráv zúčastnilo celkem 51 054 lidí. Každý hlasoval ve všech vyhlášených kategoriích, a tak se uváděná procenta vždy odvozují z počtu 51 054.

Kritéria rozřazení mobilů do jednotlivých kategorií

Největším problémem bylo rozřazení telefonů do jednotlivých kategorií. I po několika týdnech jsme se neshodli na jednoduchém a exaktním rozdělení telefonů: ukázalo se, že najít společné technické znaky odlišující manažerský telefon od telefonu, který si představujeme pod pojmem "low-end", je nemožné. Kupříkladu i některé „klasické“ low-end telefony disponují kalendářem, vlastní pamětí na telefonní čísla nebo synchronizací po kabelu, zatímco některé manažerské telefony tato kritéria nesplňují.

Nakonec jsme byli nuceni zvolit rozdělení podle cen – tedy podle toho, kolik daný mobilní telefon stojí. Rozhodli jsme se tak také proto, že stanovením ceny umisťuje telefon do určité kategorie sám výrobce a též operátor.

Cena byla vyhodnocována takto: největší váhu jsme přikládali ceně předplacené sady, dále pak ceně dotovaného telefonu u operátora a nakonec ceně autorizovaného distributora bez dotace.

Hranice mezi low-end kategorií a manažerskou kategorií byla stanovena na 9000 Kč, díky tomu se do této kategorie vměstnaly i jinak drahé telefony jako Nokia 3330 nebo 5210. Mezi manažerskými a stylovými telefony byla hranice 14 500 Kč, vše bez DPH.

Je logické, že žádné dělení nemůže být přesné a nemůže vyhovovat všem. Díky své ceně v dotaci a u Oskara spadl do low-end kategorie i telefon Siemens ME45, zatímco jeho téměř totožný bratřík S45 zůstal v manažerské kategorii (nebyl dotován ani ve výhodné nabídce u Oskara). Toho jsme si samozřejmě již při sestavování nominací všimli, ale vyvstala otázka, zda říct: "low-end telefony jsou všechny, které stojí do devíti tisíc a nejmenují se Siemens ME45". To nám nepřipadalo příliš šťastné. Proto jsme se rozhodli, že není důvod, aby se Siemens ME45 neutkal se svými stejně drahými telefony, které mají na štítě napřiklad značku Nokia.

Rozdělení telefonů tedy probíhalo striktně na cenovém základě – nebyly posuzovány jejich schopnosti, ale jen a výhradně jejich cena, podle níž se koneckonců většina zákazníků rozhoduje a orientuje.

Na tomto místě je nutné připomenout, že označení low-end neznamená telefon neschopný, ale telefon levný. A Siemens ME45, ačkoliv nabízí hodně funkcí, je cenově výhodnou koupí. Proto se nelze divit, že jej hlasující v anketě náležitě ocenili a že zaujal první příčku. Důkazem důvěry v telefony Nokia je, že jen v minimálním odstupu se za Siemensem ME45 umístila Nokia 5210, o níž by mnoho našich čtenářů řeklo, že nabízí mnohem méně funkcí.

Siemens ME45 měl tu „smůlu“, že za relativně nízkou cenu nabízí mnoho funkcí, a tedy stojí na rozhraní mezi kategoriemi low-end a manažerské telefony. Tato „smůla“ mu ale také přináší hodně zákazníků z řad znalců, kteří oceňují množství funkcí a také nízkou cenu. A mimojiné mu také tato smůla vynesla první místo – v kategorii manažerských telefonů by na něj zbyla až bramborová příčka...

Samozřejmě stojí za úvahu, zda by pro příští ročník bylo vhodné rozdělit low-end kategorii na dvě podkategorie nebo zda systém kategorií úplně zrušit. Nad tím vším přemýšlíme, ale již dnes víme, že žádné řešení nebude navždy a nebude vyhovovat všem.

Vyhlášení výsledků

V kategorii tzv. low-endových přístrojů redakce Mobil.cz nominovala celkem 35 mobilních telefonů, určujícím kritériem pro výběr byla cena. Z výsledků je patné, že v této kategorii jednoznačně vládne Nokia, která se v první desítce umístila celkem šestkrát, Siemens obsadil první a třetí místo. Mezi deseti nejlepšími zbylo po jednom místu ještě na Sony Ericsson a Panasonic. Až na 11. místě skončil první z Alcatelů, což je pro tuto značku po loňském třetím místě jednoznačně zklamání. Celkově je však jasné, že mezi low-endy dominují výrazně dvě značky, ale chybí model, který by byl favoritem. Vždyť první Siemens ME 45 obdržel necelých 12 procent hlasů a druhá Nokia 5210 téměř 11 procent. Hranici osmi procent se pak podařilo překročit již jen třem přístrojům - Siemens M50/MT50, Nokia 3310, Nokia 3510 (poslední byl nad touto hranicí jen o setinu procenta). Při zachování současného trendu u obou hlavních výrobců tak jen stěží někdo ohrozí jejich pozici, ale zároveň může přístroj jiné značky příští rok dosáhnout i na vítězství v této kategorii: musí však se svým novým mobilem přijít nejpozději do konce první poloviny roku, stanovit rozumnou nižší cenu a telefon musí být výbaven funkcemi na dobré úrovni.

Mezi manažerskými mobily se o vavříny ucházelo devět aparátů. Nokia tentokrát suverénně obsadila první dvě místa a její odstup od třetího Siemensu je téměř 10 procent hlasů. Je zřejmé, že tuto kategorii Nokia třímá pevně v rukou. Kromě dominující značky jsou zde i dominující typy telefonů - Nokia 6310i a Nokia 6510. Siemens zde spíš než na útok na vyšší příčky musí myslet na odražení útoku Sony Ericssonu, který za ním se svým T39m zaostal jen o dvě procenta. Zbývající manažerské modely hrají v oblibě u hlasujících druhé housle, protože zůstaly pod 10 procenty hlasů. Zajímavé je, že kdybychom sečetli hlasy všech manažerských Siemensů, Nokia by si stále udržela druhé místo o zhruba jedno procento.

Stylové telefony si pro změnu rozdělila Nokia se Sony Ericssonem a Siemens SL45i se na díval ze čtvrtého místa. První je výborný Sony Ericsson T68i (s přídavným fotoaparátem) s téměř 30 procenty, druhá Nokia 8310 překročila hranici 20 procent. Třetí Nokia 8910 a čtvrtý Siemens se dostali přes 10 procent, zbývající čtyři přístroje již zůstaly pod touto hodnotou. Důležité však je, že pátý Samsung se poprvé za svoji účast v anketě dostal do popředí zájmu. Na českém trhu vlastně stále začíná a přitom mu k zisku 10 procent chybělo jen málo. Zároveň je Samsung specialistou právě na stylové telefony, a tak je možné, že se příští rok v této kategorii dočkáme velkého překvapení.

Smarthone neboli chytré telefony jsou tradičně slabě obsazenou kategorií. Zároveň jde však o nejdražší přístroje specializované na služby, v nichž operátoři spatřují budoucnost mobilní komunikace. Velmi pravděpodobně tady hlasování ovlivnilo zavedení multimediálních zpráv MMS a následující mohutná reklama na Nokii 7650, která u nás jako první nabídla fotoaparát integrovaný v mobilu. Získala přes 48 procent hlasů, což z ní dělá neoficiální absolutního vítěze ankety (samozřejmě pokud odhlédneme od počtu typů mobilů nominovaných v této kategorii). Druhé místo patří komunikátoru 9210i, který loni bez „i“ na konci tuto kategorii vyhrál. Podle počtu hlasů se zdá, že koncept DataPhone/MDA, který si nechávají Eurotel i RadioMobil vyrábět, také není do budoucna bez šance, protože v prodeji jsou tyto modely relativně krátkou dobu, a přesto zaujaly 13 procent hlasujících.

Co anketa Mobil roku 2002 ukázala? Sympatie zákazníků k jednotlivým značkám se koncentrují okolo Nokie a Siemensu, jejichž pozice je v tuto chvíli pravděpodobně neotřesitelná. Sony Ericssonu podle ankety začíná nést ovoce nová politika, která se datuje od spojení mobilních divizí obou firem. Uvidíme, jak dokáže navázat na úspěch své T68i. Pro ostatní firmy jsou výsledky největší české ankety neveselé, protože ukazují, že se stávajícími produkty zřejmě srdce tuzemských zákazníků jen tak nezískají. Markantní je toto zjištění především u Alcatelu a Motoroly (jedno respektive dvě umístění v loňském ročníku), výjimkou by mohl být korejský Samsung se stylovými přístroji. Teď zbývá jen počkat, s čím nás překvapí výrobci v roce 2003. A my pak možná překvapíme je, až budeme hlasovat o další mobil roku!