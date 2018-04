Máte levný samsung, který dlouho vydrží, prozradili jste na sebe

Od konce ledna jsme na vás sem tam nastražili ankety, ve kterých jsme se vyptávali, jaké značky mobilů vlastníte, jak dlouho čekáte, že mobil vydrží, kolik za něj utratíte (jak měsíčně za služby či jako pořizovací ceny) a jak si mobil upravujete k obraz svému (barva, kryt, vyzvánění).

Asi nejtěsnější souboj se odehrál v hlasování o značce mobilu, který právě vlastníte. O 41 hlasů nakonec vyhrál Samsung, ačkoliv průběžně jste se více hlásili k telefonům od Applu. Dále jste nejčastěji hlasovali pro značky Sony, Nokia a Microsoft.

Samsung - 5792 hlasů Apple - 5751 hlasů Sony - 2984 hlasů Nokia - 2888 hlasů Microsoft - 2446 hlasů LG - 2260 hlasů Huawei - 1993 hlasů Lenovo - 1876 hlasů Jiný výrobce - 1812 hlasů

Pokud byste však takový telefon měli pořizovat, váš rozpočet by odpovídal jen několika málo nejlevnějším modelům od Samsungu a na přístroj značky Apple byste se vyjma bazarových nabídek nedostali vůbec. Nejčastěji jste totiž hlasovali pro variantu, že byste si nový mobil pořídili za cenu mezi třemi a pěti tisíci korun.

3 000 - 5 000 kč - 2801 hlasů 5 000 - 8 000 kč - 1863 hlasů 8 000 - 12 000 kč - 1331 hlasů 1 000 - 3 000 kč - 964 hlasů 18 000 kč a více - 919 hlasů 12 000 - 18 000 kč - 750 hlasů Do 1 000 kč - 350 hlasů

Co se vaší měsíční útraty za mobilní služby týče, zvítězili šetřiví uživatelé, kteří měsíčně utratí do 100 korun. Druhé místo však patří těm, kteří utratí celkem nezanedbatelnou částku pohybující se od 350 do 500 korun. Další dvě pozice patří opět spíše šetřivým.

do 100 korun - 2001 hlasů 350 - 500 korun - 1843 hlasů 200 - 350 korun - 1604 hlasů 100 - 200 korun - 1437 hlasů 500 - 750 korun - 1209 hlasů

Co si jednou koupím, to musí vydržet tak pět let, zněla nejčastější odpověď na otázku, jak často byste měnili starý mobil za nový. Téměř shodný počet hlasů měly další dvě skupiny lidí - ti, kteří tvrdili že by nový mobil měnili každé dva roky, a naopak ti, kteří si s mobilem vystačí více než pět let. Je zajímavé, že lidí, kteří nevlastní mobil vůbec, je více než těch, kteří by ho měnili každý měsíc.

Do pěti let. Co si jednou koupím, musí nějakou dobu vydržet - 5697 hlasů Do dvou let. To akorát vyprší záruka - 2151 hlasů Za víc jak pět let. Můj telefon je už pořádný veterán - 2147 hlasů Jednou za rok. Tak jak si to přejí výrobci - 362 hlasů Do půl roku. Mobily se mi v ruce mění rychle - 135 hlasů

Dále nás zajímaly spíše funkční a estetické vlastnosti vašich telefonů. V otázce (ne)používání krytů převládl názor, že váš mobil kryt spíše nepotřebuje. Pokud ano, jde zejména o flipové pouzdro, silikonový kryt zad a boků, kožené pouzdro nebo krycí fólii.

Kryt na telefon nepoužívám - 1148 hlasů Flipové pouzdro - 778 hlasů Silikonový kryt boků / zad a boků - 736 hlasů Kožené pouzdro - 545 hlasů Ochranná fólie / sklo - 331 hlasů Plastový kryt boků / zad a boků - 306 hlasů

Podle naší každodenní zkušenosti nás také napadlo zeptat se, zda na svém mobilu měníte vyzváněcí tóny, vzhledem k tomu, jak často na ulici slýcháme pouze ty přednastavené. A překvapili jste nás, většina z vás si melodie upravuje podle svého.

Vyzvánění si nastavím vlastní - 2545 hlasů Vyzvánění si vyberu jiné ze základní nabídky - 705 hlasů Nechávám to původní - 510 hlasů

Barva telefonu jakožto rozhodující faktor při jeho výběru byla taktéž tématem jedné z anket. Ptali jsme se, jakou barvu má váš současný telefon a většina hlasujících odpověděla, že černou. Druhou nejčastější volbou je bílá, dále v odpovědích figurovaly nespecifikované barvy a také zlatá, modrá nebo stříbrná.

Černá - 725 hlasů Bílá - 340 hlasů Jiná - 154 hlasů Zlatá - 139 hlasů Modrá - 124 hlasů Stříbrná - 81 hlasů

Souhrn nejčastějších odpověď tak zní, že průměrný čtenář našeho serveru vlastní černý mobil značky Samsung, za který by byl ochotný utratit maximálně pět tisíc korun. Provolá s ním do 100 korun měsíčně. Chce aby vydržel zhruba pět let, ale nechrání jej krytem. Vyzvánění si nastavuje vlastní.