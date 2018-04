Vysílejte video z mobilu rovnou na internet - řekneme vám, jak na to

V poslední době je ve světě velmi populární mikroblogovací portál Twitter. Služba, která původně vznikla za účelem „aby vaši přátelé věděli, co právě děláte“, se stala jakýmsi živoucím organizmem, plným aktuálních zpráv a událostí, ale také samozřejmě nesmyslů. Krása Twitteru je v tom, že například pomocí SMS můžete kdykoli a odkudkoli přispívat na svůj miniblog na tomto portálu. Ten se tak v poslední době stal i poměrně zajímavým, byť trochu nepřehledným zpravodajským kanálem, jehož výhodou je syrovost a prakticky okamžitá aktuálnost.

Služba Qik, kterou vám dnes představíme, nabízí vlastně něco podobného, jen v daleko atraktivnější formě – pomocí ní totiž můžete téměř odkudkoli okamžitě s celým světem sdílet aktuální videa. Je jen na vás, jak s tímto potenciálem naložíte.





Základem je se zaregistrovat na stránkách služby a program do telefonu nainstalovat. Stačí tedy navštívit portál www.qik.com a pomocí jednoduchého průvodce se ke službě přihlásit. Zadáte své telefonní číslo, vyberete si uživatelské jméno a heslo. Toť prakticky vše. Důležité je vědět, že Qik funguje pouze na chytrých telefonech. Podporovány jsou prakticky všechny poslední typy symbianových Nokií, několik Windows Mobile strojů včetně populárních modelů Touch od HTC nebo Samsung Omnia, chybět samozřejmě nemůže ani iPhone a iPhone 3G. U těchto dvou přístrojů je o to pikantnější fakt, že běžně natáčet video neumí.





Při registračním procesu obdržíte na zadané telefonní číslo SMS zprávu s odkazem pro stažení aplikace – musíte ji nainstalovat přímo z telefonu a budete k tomu tedy potřebovat aktivní datové přenosy nebo třeba wi-fi. Qik bude od té doby svázán s daným číslem a mobilním telefonem. Pokud telefon vyměníte, v internetovém rozhraní služby můžete nechat aplikaci přeinstalovat (opět vám přijde instalační SMS). Bohužel ale nelze aktualizovat telefonní číslo – pokud jej tedy změníte a budete chtít Qik využívat s novým číslem, budete se muset zaregistrovat znovu pod novou přezdívkou.





Po úspěšné instalaci již můžete začít pracovat se samotnou aplikací. Na internetu si můžete ve svém profilu nastavit pár osobních informací a přiřadit k němu fotografii. Také se zde dozvíte, jaké možnosti vám Qik skýtá pro šíření vašich videí – na samotném portálu můžete zakládat skupiny, do skupin se přidávat, také můžete svůj Qik profil napojit na svůj účet na YouTube, již zmíněném Twitteru a několika dalších službách. Qik vám také nabízí možnost si na jakékoli stránky umístit embedded objekt, kde se budou vždy přehrávat vámi právě „vysílaná“ videa. Samozřejmě nechybí možnost vložit embedded video do stránky – tak jak je tomu právě v tomto článku.

Videa můžete dělit na soukromá (neuvidí je nikdo kromě vás), veřejná a nebo viditelná jen pro určitou skupinu (musíte být jejím členem). Řazení videí do těchto kategorií lze průběžně měnit. Qik nabízí i odkaz pro přímé stažení videa ve formátu flv nebo 3gp.





V mobilním telefonu pak aplikace nabízí jen pár nejnutnějších nastavení – především kvalitu streamu – Qik umí natáčet videa až v rozlišení 640 x 480 a rychlostí 30 snímků za sekundu, samozřejmě to ale nejde u všech telefonů. Na námi zkoušeném HTC Touch Diamond má video trochu podivný čtvercový formát a je třeba s ním točit na výšku, u Nokie N82 je ale vše zcela v pořádku a video můžete natáčet hezky s telefonem na ležato. Videu můžete v nastavení programu zadat název a popisek, lze to ale udělat i později v internetovém rozhraní. Lze povolit nebo zakázat zvuk u videa a důležitým nastavením je právě to, které určuje, zda má být video veřejné, nebo pouze soukromé (tyto režimy lze přepínat klávesou 5).





Důležité je také vždy vybrat správnou variantu připojení k internetu – Qik umí automaticky detekovat nejvýhodnější připojení, můžete mu jej také nastavit ručně. Tím lze zabránit tomu, aby telefon používal třeba datové přenosy v síti operátora a Qik můžete využívat třeba jen v dosahu wi-fi. Program se umí k internetu připojit také přes USB kabel, a telefon tak bude vlastně jakousi webkamerou.

Qik je opravdu zajímavý, zábavný a pro mnohé i užitečný prográmek. Pokud tedy máte některý z podporovaných telefonů a možnost dostatečně rychle přenášet data, určitě Qik vyzkoušejte. Podle našeho názoru aplikaci nic zásadního nechybí, jen musíte zapomenout na možnost dodatečných úprav videa.