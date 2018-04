Vysílače ukryté v cihlách vyřeší pokrytí ve městech

Problémem mobilních sítí, a hlavně těch budoucích, je pokrytí signálem uvnitř budov tak, aby bylo i zde možné telefonovat. Zvláště sítě třetí generace pracující na frekvenci nad dva gigahertze budou mít problémy s průchodem signálu skrz zdi. Protože není možné řešit tuto překážku změnou frekvence, logicky se nabízí jiný přístup - umožnit signálu na použité frekvenci procházet zdmi. Postarat by se o to měly tzv. inteligentní cihly, které signál propustí. Přesněji by se však mělo říkat předají, neboť ho na jedné straně přijmou a na druhé opět vyšlou.



Tento nápad, jakkoliv může znít bláznivě a přetechnizovaně, se zrodil v hlavách inženýrů z výzkumného centra v britském Roke Manor. Název tohoto ústavu vám možná připomíná jiný objev místních vědců, kteří přišli na to, jak pomocí sítě GSM lokalizovat neviditelný letoun Stealth.

Cihla nazvaná pracovně Bricksat (cihla+satelit) je svými rozměry, váhou a architektonickými vlastnostmi shodná se svou obyčejnou předlohou. Uvnitř Bricksatu se však ukrývá malý zesilovač signálu s nízkým příkonem, jehož napájení může obstarat přívod z elektrické sítě nebo malý sluneční panel, umístěný na stěně. Na stranách cihly, obrácených ven z domu a do místnosti, pak najdeme antény, které obstarají příjem signálu a jeho opětovné vysílání na druhé straně. Tento systém pracuje obousměrně, takže i signál vysílaný mobilem dorazí ke svému cíli, tedy anténě základnové stanice. Podle pracovníků Roke Manor je celkem snadné tuto cihlu vyrobit. Sami nyní pracují na realizaci tohoto projektu tak, aby výroba cihel byla co nejjednodušší a samozřejmě také nejlevnější.

Naštěstí není nutné z cihel Bricksat budovat celou budovu, postačí umístit vždy jen jednu do stěny každé místnosti. Tento systém lze přitom jednoduše využívat i k zajištění spojení v lokální bezdrátové síti, například při použití bluetooth. Počkejme si, jestli se tyto cihly budou prodávat ve stavebninách, nebo zda budou dotované a každý zákazník mobilního operátora dostane k účtu dvě cihly Bricksat, aby se dovolal i doma a v práci. Pro panelové domy postačí podobný systém ukrytý v okně.