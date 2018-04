Vyšetřovatelé přepadli operátory kvůli cenám za roaming

Tým vyšetřovatelů Evropské komise ve středu provedl nevídanou razii v kancelářích všech pěti britských operátorů mobilních sítí. Vyšetřovatelé se snažili nalézt důkazy, které by potvrdily jejich domněnku, že operátoři mezi sebou udržují kartelovou dohodu; ta jim má umožňovat společné předražování cen za roaming.

Bez nejmenšího varování včera evropští vyšetřovatelé vtrhli do kanceláří vedení společností Vodafone, BT Cellnet, Orange, One 2 One a Virgin Mobile. Podle jejich následného kusého prohlášení pátrání "přineslo některá odhalení, která jsou z hlediska snahy o zachování konkurenčního prostředí silně znepokojivá".

Euro za minutu je moc

Zákazníci britských operátorů platí až 1,99 libry (125 Kč) za minutu hovoru, pokud sami volají, a 1,49 libry za minutu příchozího hovoru. Finanční analytici z londýnského City považují právě roamingové služby za nejbohatší zdroj příjmů operátorů. Evropská komise ale podezírá operátory, že se dohodli na ceně zhruba jednohou eura (61 pencí) za minutu, což je podle jejího názoru cena neúměrně vysoká.

Zásah komise by mohl mít za následek radikální snížení roamingových cen; bruselská intervence by však podle listu The Times nepřinesla efekt tak rychle, aby to Britové příjemně pocítili na svých kapsách ještě v průběhu této letní turistické sezóny.

Zákazníci nicméně patrně akci komise přivítají; operátorům však hrozí vysoké pokuty. Bruselský orgán má teoreticky právo pokutovat je za omezování konkurenčního prostředí až ve výši deseti procent jejich celosvětového obratu. V roce 1998 takto musela německá automobilka Volkswagen zaplatit přes osmdesát milionů dolarů.

Operátoři: Důkazy neexistují

Do středeční akce Evropské komise bylo nasazeno na padesát vyšetřovatelů, kteří najednou vtrhli do deseti kanceláří v Londýně a jihovýchodě Anglie. Společnost jim přitom dělali zástupci antimonopolního "úřadu pro fair obchodování", který v Británii dohlíží na zachovávání konkurenčního prostředí. Na soudní spor s operátory se již těší britská asociace spotřebitelů. "Pokud komise najde důkazy o umělém udržování zbytečně vysokých cen, jsme odhodláni použít všechny dostupné právní prostředky k nápravě tohoto stavu," uvádí se v prohlášení asociace.

Operátoři ovšem existenci jakékoli dohody, která by držela ceny neúměrně vysoko, samozřejmě popírají. "Pokud někdo bude o něčem podobném chtít nalézt důkazy, nenajde je, protože neexistují," říká člen vedení jednoho z operátorů, který však nechtěl být jmenován. Vyšetřování bude podle prohlášení komise ještě pokračovat.