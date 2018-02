Operátoři loni vyšetřovatelům poskytli přes čtvrt milionů údajů

Operátoři musejí v souladu se zákonem o elektronických komunikacích ukládat data o provozu ve svých sítích a lokalizační údaje po dobu šesti měsíců. Z údajů za loňský rok mimo jiné vyplývá, že v celkem 5 822 případech nebyly údaje operátory poskytnuty. Uvedená čísla se týkají výhradně veřejné mobilní sítě.

Ve srovnání s rokem 2016 tak počet případů, v nichž operátoři požadované údaje poskytli, vzrostl loni o necelých 40 tisíc - v roce 2016 operátoři předali provozní a lokalizační údaje ve veřejných mobilních sítích v celkem 214 522 případech. Úřad přitom původně informoval o 472 522 případech, tedy o dvojnásobném nárůstu oproti roku 2015. Před pár dny nicméně jeden z operátorů úřad informoval, že předal chybná data.

Údaje o počtu případů v rámci pevné sítě či IP telefonie pak podle ČTÚ zůstaly loni na srovnatelné úrovni s rokem 2016. V případě veřejné pevné sítě došlo k jejich mírnému nárůstu, u IP telefonie naopak k mírnému poklesu.

Do statistiky se započítává každá operátorem vyřízená žádost. Úřad informuje, že na základě jedné žádosti mohou být přitom předávány informace o provozu mezi více telefonními čísly.

Statistika ČTÚ na základě údajů o provozu v sítích operátorů a lokalizačních údajů počet případů poskytnutých údajů (2017) počet případů, kdy údaje nebyly poskytnuty (2017) počet případů poskytnutých údajů (2016) počet případů, kdy údaje nebyly poskytnuty (2016) veřejné pevné sítě 6 379 540 6 299 349 veřejně mobilní sítě 253 380 5 822 214 522 4 461 služby přístupu ke schránkám

elektronické pošty a sítím el. komunikací s přepojováním paketů 7 089 52 5 661 137 IP telefonie 2 068 10 2 381 19 služby přenosu zpráv el. pošty

prostřednictvím sítí el. komunikací s přepojováním paketů 263 26 426 27

Podle ČTÚ se nicméně počty vyřízených žádostí vzhledem k odlišné metodice vykazování údajů neshodují s počtem vyšetřovaných trestných činů. A to i proto, že oprávněný orgán se může v rámci jedné trestní věci obrátit na více provozovatelů - taková žádost se pak započítává do výkazu každého operátora, u kterého si vyšetřovatelé údaje vyžádali. Stejný (zvyšující) vliv na statistiku má i požadavek na výpis z buňky. Ten podle úřadu musí být totiž z technických důvodů pro potřeby poskytovatelů rozdělen do samostatných žádostí po maximálně tříhodinových časových intervalech.

Nutno zmínit, že výkaz operátorů neobsahuje informace o odposleších a o záznamu obsahu přenášených sdělení.

„Konkrétnější statistiky jsou zveřejňovány v Analýze o odposleších a záznamu telekomunikačního provozu, kterou zveřejňuje každoročně ministerstvo vnitra,“ dodal Český telekomunikační úřad.