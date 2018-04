Vysavače budeme ovládat mobilním telefonem. Možná už brzy

SK Telecom, přední korejská telekomunikační firma, by chtěla mezi uživatele mobilních telefonů po celém světě distribuovat netradiční vysávací přístroje. Šlo by o zařízení oválného tvaru, jenž by bylo schopné v reálném čase bezdrátově odesílat do spárovaného telefonu video z miniaturní kamery umístěné v přední části (viz obrázek).





Prostřednictvím jednoduché aplikace by pak mohl uživatel tisknutím šipek navigovat směr, jakým má kulatý robot vysávat. Firma je již u konce vývoje, a tak je možné, že vysávání jako manuální činnost jednou zcela zmizí z našeho světa.