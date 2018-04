Vyrůstá dětská mobilní generace

Bylo osloveno celkem 1 645 respondentů. Výzkumníky zajímalo, jak vysoké kapesné mají děti a jaké dostávají dárky. Podle výsledků je v Německu průměrné roční kapesné okolo 400 Euro (tisíc korun měsíčně).

Zajímavé jsou údaje týkající se mobilních telefonů mezi dětmi. V rozpětí 6 - 9 let má mobilní telefon šest dětí ze sta, mezi 10 – 13 let je to už neuvěřitelných 48 procent. Průměrné dítě utratí za volání ročně asi 297 Euro. Přitom jejich rodiče utratí ročně asi 315 Euro za dětské oblečení a 164 Euro za hračky.

Počet uživatelů v této kategorii se podle mluvčího Eurotelu Pavla Kaidla proti loňsku zvýšil zhruba o tři procenta. "Dynamika růstu u dětí školního věku je mnohem vyšší než u teenagerů, kde je již penetrace na velmi vysoké úrovni," dodal.

Podle průzkumu Oskara každý teenager měsíčně provolá v průměru 555 korun. Dvě třetiny z nich přitom nejčastěji volají přátelům a čtvrtina partnerům. Nejoblíbenější značkou jsou telefony Nokia a Siemens shodně s třetinovým podílem. Více než polovina mladých nosí svůj mobil v kapse u kalhot a naprostá většina nesnáší obaly na telefony. - více zde...

Z dětí se pomalu stávají jedni z nejlepších zákazníků mobilních operátorů. Stejný trend je možné pozorovat i u nás, počet mobilních telefonů mezi dětmi stoupá, nejvíce pak po každých Vánocích. Podle jednoho z českých spotřebitelských průzkumů je mobilní telefon spolu s počítačem nejžádanějším dětským dárkem. - více zde...