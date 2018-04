Součástky na Samsung S6 edge vyjdou na 7 500 korun. Telefon stojí 27 000

Základní verzi Samsungu S6 edge s 32 GB paměti neseženete pod 23 tisíc korun, za verzi s kapacitou 128 GB si připravte necelých 30 tisíc. Samsung skutečně posouvá cenovou laťku, kam jen může. V tomto ohledu se mu vyrovná jen Apple.

Součástky nejsou vše Pokud Samsung stojí součástky na model S6 edge asi 7 500 korun, tak to rozhodně neznamená, že zbytek do prodejní ceny, tedy téměř 27 tisíc korun, je jeho zisk. Podstatnou část nákladů představují vývoj, distribuce, další náklady na provoz, velmi významné jsou marketingové náklady a pak je zde i marže prodejcům. Tyto částky lze externě jen obtížně vyčíslit. V každém případě je zisk na drahých přístrojích pro výrobce velmi zajímavý.

Přesto nás zajímá, kolik takový telefon stojí, pokud bychom jej měli koupit pouze za jeho výrobní cenu. Podle průzkumu společnosti IHS by model se 64 GB paměti vyšel přibližně na 290 dolarů, což je necelých 7 500 korun. Pro srovnání, tato cena je o 50 dolarů (1 300 korun) vyšší, než kolik se uvádí jako výrobní cena iPhonu 6 Plus ve verzi s 64GB úložištěm.

Jednoznačně nejdražší na výrobu je zahnutý displej, který sám o sobě stojí 85 dolarů, tedy zhruba 2 200 korun. Dále je nejnákladnější osmijádrový procesor Exynos 7, jehož cena by odpovídala přibližně 750 korunám. K nákladnějším součástkám patří i operační paměť o velikosti 3 GB a také datové úložiště o 64 GB. Obě součástky se pohybují okolo 650 korun. Za zmínku stojí také optika zadního fotoaparátu s rozlišením 16 megapixelů, která by stála necelých 500 korun. Zbylé součástky jako senzory, baterie nebo materiály konstrukce těla se v přepočtu pohybují od 40 do 800 korun.

Pokud se blíže zaměříme na zahnutý displej, který je u S6 edge unikátním prvkem, jeho cena je o 600 korun vyšší než v případě „standardní“ S6. Tento zahnutý Super AMOLED displej o rozlišení 2 560 × 1 440 je navíc dvakrát dražší než IPS s Full HD rozlišením, který využívá iPhone 6 Plus.

Cenu zvedá i 14nm výrobní technologie procesorového čipu, která je mezi smartphony použita poprvé. U iPhonu se očekává až u příští generace. O krok napřed jsou také technologie operační paměti. Ta je v případě modelu S6 edge typu DDR4 a opět jde o prvenství mezi smartphony.

„Obecně jde o nejnákladnější model série Galaxy S na výrobu. Samsung se snaží neustále zvyšovat hodnotu použitých technologií a materiálů k výrobě svých vlajkových lodí už po poslední tři generace této řady. Jejich celková cena za výrobu je pozoruhodně vyšší, než u jejich konkurence od Applu,“ říká ředitel tohoto výzkumu Andrew Rassweiler.