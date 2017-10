Nadšenec se podomácku zbavil největší chyby nových iPhonů

Internetový kutil Scotty Allen se skutečně nezastaví před žádným obtížným úkolem. Poté, co si letos v dubnu podomácku sestavil z náhradních dílů funkční iPhone 6s, se rozhodl do iPhonu 7 přidat sluchátkový port. Stálo ho to ovšem spoustu času i peněz.