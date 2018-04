Výrobci v roce 2003: Nokia proti všem, všichni proti Nokii (2. část)

Včera jsme se v tomto článku podívali, jak se kterým výrobcům loni dařilo. Podle abecedy jsme se dostali až k Panasonicu, dnes nás tedy čekají další značky. Na závěr zhodnotíme menší výrobce, kteří na našem trhu přímo nepůsobí, ale v Evropě se s jejich výrobky můžeme vcelku běžně potkat. Asijské výrobce nemá cenu hodnotit, drtivá většina jich v Evropě neprodává. Naopak zmínku jistě zaslouží chytré telefony. U každé značky uvedeme modely, které se podle nás výrobcům v roce 2003 povedly a které se nám naopak moc nelíbily, popřípadě vytkneme a pochválíme jiný počin výrobce.

Philips

Philips je malý hráč, ale snaha se mu rozhodně upřít nedá. Již dnes ho drtí mnoho asijských „no name“ firem, ale v Evropě se Philipsu stále docela daří a prodává se nakonec i v Asii. Tam má i své vývojové oddělení a to projektuje i pro konkurenci. Loni se Philips vrhnul na véčka a úspěch se dostavil. Pochvalu zaslouží i levný multimediální model 530, který nabízí velmi bohatou výbavu za velmi slušnou cenu.

Zleva: Philips 630, Philips 530 a Philips 330.

Philips hraje na dobrý poměr výkonu a ceny a to se mu daří i u nás. Hitem se stalo levné véčko 330, převzatý model 630 se začal prodávat až před koncem roku, a to samé platí i o modelu 530.

+ Philips 330 (véčko, které na našem trhu chybělo)

- Philips Fisio 120/121 (dědeček mobil, chtělo by to nějakou inovaci)

Sagem

Sagem měl loni velmi úspěšný rok. U nás to asi tak nevypadalo, ale ve světě se mu dařilo. Začal totiž spolupracovat s čínským Birdem a to je na tamním trhu extraliga. Sagem dodává střeva, Bird asijsky líbivé kabátky. Sagem zachytil trend barevných displejů a multimédií a to je i jeho šance do budoucna. Díky spolupráci s Birdem pak asi letos nabídne i exotické a designově zajímavé modely.

Zleva: Sagem X6, Sagem X2.

U nás to je s Sagemem trochu horší. Špatná pověst z dřívějška se jen tak nezapomíná, a tak musí Sagem začínat od znova. Ve volném prodeji jsou jeho modely konkurenceschopné, u operátorů by se snad mohly objevit letos. Například u slovenského Orange patří mezi nejpopulárnější, co naplat, že hlavním argumentem je cena.

+ Sagem X6 (povedený multimediální telefon)

- Vyznat se ve značení nových telefonů od Sagemu vyžaduje několikatýdenní kurs u výrobce

Samsung

Samsung pochopil Nokii ze všech svých konkurentů nejdříve. Došlo mu, že musí mít hodně modelů, nevadí že velmi podobných, a když loni vzal na vědomí, že v Evropě rozhoduje i cena, měl na úspěch zaděláno. Samsung se tlačí na druhou Motorolu, a pokud mu zůstane elán a agresivní marketing, může svého rivala předstihnout.

Zleva: Samsung E700, Samsung S500, Samsung X100 a Samsung C100.

Samsung je nekorunovaným králem barevných displejů mezi GSM telefony. To bude chtít potvrdit i letos a chystané TFT displeje s podporou 260 000 barev vypadají opravdu báječně. Naopak by neškodilo u některých modelů přidat něco na výbavě, co třeba takhle Bluetooth. Nové modely Samsung představí buď koncem února v Cannes, nebo o pár dní později na CeBITu.

U nás Samsung loni zazářil. Agresivní marketing a především levné modely klasické koncepce přilákaly mnoho zákazníků. Pro letošek je potřeba umíchat stejný koktejl a přidat nabídku příslušenství, jinak si zákazníci začnou stěžovat.

+ Samsung E700 (elegantní a výborně vybavené multimediální véčko)

- Samsung T400 (nový kabát, stejně špatná výbava - co letělo v roce 2002, už loni nestačilo)

Siemens

Loňské evropské překvapení. Siemens začal šlapat na paty Nokii. Proč, to je jednoduché. Mnoho zajímavých modelů za příznivou cenu. Hlavně ve střední kategorii mobilů s barevným displejem Siemens loni exceloval. Na druhou stranu, tyto barevné displeje jsou asi nejhorší na trhu. Jsou ale barevné, telefony umějí pracovat s MMS, lze k nim připojit fotoaparát a to je to nejdůležitější. Mají je totiž rádi i u operátorů.

Zleva: Siemens C60, Siemens C62, Siemens MC60 a Siemens M55.

Letos Siemens chystá opět obrovské množství modelů, hovoří se zhruba o 15 novinkách. Budou mezi nimi véčka, multimediální telefony a tradičně i superlevné mobily. První várku novinek Siemens představí již začátkem února, další přijdou na řadu na veletrhu CeBIT.

U nás Siemens exceloval. Druhá polovina roku jasně patřila jemu. Hitem byly levné MMS modely i nejlevnější dotované mobily pro předvánoční trh: A50, A52 a A55. Naopak na SX1 jsme si museli počkat. Nakonec to ale Siemens stihnul.

+ Siemens M55 (zajímavý design, slušná výbava, rozumná cena)

- Barevné displeje (vyjma modelu ST55)

Sony Ericsson

Sony Ericsson je poslední mohykán. Snad již jen on a Alcatel sázejí na pár modelů. Alcatelu se to loni nevyplatilo, Sony Ericsson měl štěstí na model T610, který se zákazníkům líbil. Co naplat, že cena u operátorů, a to nejen u nás, neodpovídala reálným nákladům. Jinak to ale asi nešlo, adekvátní střední třídu Sony Ericsson prostě nemá. Asi nejen z těchto důvodů je Sony Ericsson za loňský rok zase v mínusu.

Zleva: Sony Ericsson Z600, Sony Ericsson T230 a Sony Ericsson T610.

Co ukáže Sony Ericsson letos, je zatím záhadou. Ví se o modelu T630, prý se chystá další vývojový stupeň pod názvem T650. Dále? Velká neznámá.

U nás se Sony Ericssonu začalo dařit v druhém pololetí, ale téměř výhradně to platí o modelu T610, low-end T230 se začal prodávat až před koncem roku. Uvidíme, jak dál budou pokračovat véčka.

+ Sony Ericsson T610 (high-end za cenu mid range)

- Chybějící telefon střední třídy

Další výrobci

V Evropě lze poměrně často narazit na mobilní telefony od Mitsubishi, Senda, Sharpu, Necu a Maxonu. Jako novou značku můžeme brát stylové mobily Xelibri, které ale patří pod Siemens. Na jejich hodnocení je ještě brzo, první kolekce se našemu trhu vyhnula, druhá se právě začíná prodávat. Výjimečnost, hlavně po stránce vzhledu, ale těmto telefonům upřít nemůžeme. Mitsubishi (dříve pod značkou Trium) se poněkud stáhlo, ale model M320 si půjčil i Alcatel. Mitsubishi se prodává především na jihu Evropy, letošek by pro tohoto výrobce měl být zajímavější.

Zleva Sendo S300, Sendo M550, Sharp GX20 a Xelibri 8.

Sendo je oblíbené u některých operátorů, kterým nabízí své superlevné modely. Překvapil chytrý telefon Sendo X a i véčko s integrovanou anténou M550 se prodávalo dobře, alespoň o verzi Tevion v síti Aldi to jistě platí. Sharp je témeř exkluzivně u Vodafone a novinka GX20 se prodává opět velmi dobře. Že by se ale na tento model dostalo i u nás u Eurotelu, jako na předchozí GX13, je málo pravděpodobné. Nec je vidět hlavně v nabídce 3G telefonů v síti Three, kde má s Motorolou zatím monopol. Maxon začal prodávat i u nás, ale v nabídce má mnohem zajímavější modely, než které najdete na pultech našich prodejen.

+ Nec (za úspěch mezi 3G telefony) a Xelibri (za neotřelý design)

- Mitsubishi, Nec, Sendo a Sharp (protože se na našem trhu běžně neprodávají)

Chytré telefony

Pro zájemce o chytré telefony mohl být minulý rok velmi zajímavý. Byl by, kdyby výrobci stihli uvést některé modely na trh včas a ne těsně před koncem roku, nebo vůbec. To platí o Siemensu SX1, Motorole MPx 200 a také novém MDA II. Jinak z masových produktů zaznamenala úspěch Nokia 6600 a i "low-endový" smartphone Nokia 3650. Největším trhákem ale byla již rok stará Nokia 7650. Důvod byl prostý, již během prvního pololetí klesla cena tohoto, dnes již legendárního mobilu" pod 10 000 Kč.

Zleva: Siemens SX1, Motorola MPx200, Nokia 6600 a Sony Ericsson P900.

Sony Ericsson slavil úspěchy s modelem P800 a koncem roku i s povedeným nástupcem P900. Motorola rozvířila stojaté vody s převzatým modelem MPx200, bohužel, ten se nakonec do konce minulého roku na trh nedostal. To platí i druhém MDA, tedy MDA II, které se již ale formě běžného mobilu hodně vzdaluje. Přesto byla jednička docela populární. To se už tolik nedá říci o Microsoft Smartphone, prodávaném i u nás u Eurotelu. Motorola MPx200 má stejný operační systém, ale je mnohem rychlejší a i její véčková konstrukce se nám líbí více.

A na co se můžeme těšit letos? Jasným superhitem mezi chytrými telefony je očekávaný nový komunikátor Nokie, který by měl být představen na CeBITu. Podle našich informací by měl splnit očekávání do něj vkládané. Ofenzívu chystá i Motorola, mimo inovovaného modelu MPx200, ale o dalších novinkách je zatím ticho po pěšině. Motorola vsází na operační systém Microsoftu, Nokia a Sony Ericsson na Symbian. O tom, kdo uspěje, mohou rozhodnout jihokorejské firmy, ty totiž plánují využít zpočátku všechny platformy. Pravděpodobně dojde i na Linux.

+Nokia 6600 (chytrý telefon, který stále vypadá jako telefon)

- Motorola MPx200, Siemens SX1, MDA II (zpoždění, zpoždění, zpoždění...)

První část článku najdete zde.