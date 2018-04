Výrobci v roce 2003: Nokia proti všem, všichni proti Nokii (1. část)

Nokia je fenomén posledních let. Asi v žádném průmyslovém oboru s plnou konkurencí nemá žádný výrobce takový podíl na trhu, jako Nokia v mobilních telefonech. Trhák se jí povedl zhruba v roce 1998 a odstup od souperů stále narůstal. V prvních letech za to mohly velmi podařené modely Nokie, v dalších setrvačnost zákazníků a také neschopnost konkurence něco kloudného vymyslet. Kopírování od Nokie přicházelo pozdě, Nokia byla stále o krok napřed.

Rok 2003 byl ale přelomový. Konkurence se zmohla na silný odpor a Nokia překvapivě nereagovala tak, jak se laická i odborná veřejnost domnívala. V nabídce Nokie již není žádný superhit, naopak mnoho modelů budí rozpaky. Strategii mnoha modelů na stejném základě přebrali už všichni výrobci a někteří přidali i slušnou porci invence. To se Nokii loni moc nedařilo, o některých mobilech se neoficiálně i mezi lidmi z Nokie nemluví příliš pozitivně. Nokia se až do letošního roku nepustila do véček a to je dnes velká nevýhoda. Véčka totiž neletí jen v Asii, ale také v Evropě a i v Americe. Po dlouhé době není Nokia v něčem dlouho v předu, naopak má co dohánět.

Přesto si Nokie i za loňský rok udržela jasné vedení. Výsledky za celý rok sice ještě nejsou k dispozici, ale z dílčích údajů je jasné, že Nokia stále vede rozdílem třídy. Její podíl ale začal nabírat sestupnou tendenci a naopak smečka pronásledovatelů se na ní začíná tlačit. Rozdíl je stále v řádu deseti procent podílu a více, přesto si u Siemensu, Samsungu a LG jistě mnuli ruce. Motorole asi moc nevysel plánovaný finiš na konci roku, výroba nestíhala. Sony Ericsson se snaží, ale dlouhodobě ho dva tři stěžejní modely v první pětce výrobců nemohou udržet. Korejská dvojice spolu s Motorolou drtivě opanovali trh s CDMA telefony, ale i tam se Nokia snaží udržet ve hře. Naopak Sony Ericsson se rozhodnul tento business natrvalo opustit.

Rozhodující, ve hře o zákazníky, bude i nadále nenasytný asijský trh. Tam ale velkým výrobcům stále více hrozí místní konkurence. Velcí hráči si u nich nechávají dělat většinu telefonů a tak se nám neznámí asiaté naučili vyrábět i technicky náročné modely. Letos se jich na trh chystá hned několik a to včetně chytrých telefonů s operačním systémem Microsoft, kde jasně vládne Tchajwan. Loni asiaté kouzlili jen s designem, letos by to mohlo být již i s výbavou. Letošní rok tak bude velmi napínavý.

Zatím sice nejsou k dispozici prodejní statistiky za celý loňský rok, přesto by neměl být problém odhadnout, jak se kterému výrobci daří. Budeme postupovat podle abecedy. U každé značky uvedeme modely, které se podle nás výrobcům v roce 2003 povedly a které se nám naopak moc nelíbily. Popřípadě vytkneme a pochválíme jiný počin výrobce.

Alcatel

Alcatel zaspal a to pořádně. Svůj první model s barevným displejem představil až na jaře loňského roku a začal jej prodávat až na konci prázdnin. Na některých trzích si do té doby vypomáhal převzatým modelem od Mitsubishi, celkově to ale loni žádná sláva nebyla a prodejní statistiky za tři čtvrtletí to bezezbytku dokazují. Poslední kvartál snad byl lepší, výsledky ale zatím neznáme.

Zleva: Alcatel OT535/735, Alcatel OT331 a Alcatel OT332.

Letošní rok by měl být pro Alcatel mnohem lepší. Chystá několik novinek včetně véčkových modelů a jeho současné modely s barevným displejem patří mezi levnější, takže by se mohly docela dobře prodávat. Slušný prodejní potenciál má především levný „barevňák“ OT332. Mezi absolutně nejlevnější modely pak patří převzatý model OT320, který by se letos měl začít prodávat i u nás.

To samé co ve světě, se stalo Alcatelu i u nás. Navíc se mu nepodařilo, jako dříve, proniknout s nejlevnějšími modely do předplacených sad operátorů, jeho pozice převzal téměř výhradně Siemens.

+ Alcatel OT735 (slušná cena za slušnou výbavu)

- Alcatel OT331 (stále to samé)

LG

Jihokorejská dvojka kráčí k výšinám. Nyní je již pátým největším světovým výrobcem mobilů, i když se zatím o tuto pozici přetahuje s Sony Ericssonem. Kdo z koho ukáže letošní rok. LG loni znovuvstoupilo do Evropy a oficiálně začalo působit i na našem trhu. Hlavním předmětem „podnikání“ jsou jako u Samsungu véčka, hodně modelů má ale klasickou koncepci. LG dominuje především na asijském trhu a slušné úspěchy slaví i v Rusku. V Evropě musí na velké úspěchy ještě chvíli počkat, spolupráce s globální skupinou T-Mobile je zatím prvním velkým krokem za úspěchem. Momentálně je LG jedničkou na trhu s CDMA telefony, což nás ale v Evropě až tolik nezajímá.

Zleva: LG G5400, LG G7100, LG G7020 a LG G5300i.

LG zatím novinky pro letošní rok nepředstavilo, na trh se ale dostane několik modelů, představených ještě loni. Jsou mezi nimi jak levné modely klasické koncepce, tak několik variant již nabízených telefonů, dva vysouvací telefony a také chytrý telefon, který bude asi alternativně nabízet dva operační systémy.

Na český trh vstoupilo LG až těsně před koncem roku a to s trojicí modelů střední a nejvyšší kategorie. U operátorů je zatím nenajdeme, uvidíme, jestli LG začne nabízet T-Mobile po vzoru své mateřské společnosti. LG u nás nechce nabízet své nejlevnější modely, uvidíme, jak jej tuzemští zákazníci přijmou.

+ LG G7100 (luxus a technologie s nejedním zajímavým řešením)

- LG G5300 (model s podporou MMS a Javou - G5300i přišel až na konci roku)

Motorola

Tradiční výrobce a světová dvojka sice loni představila obrovské množství modelů, ale na trh se jich dostalo jen několik a další byly určeny jen pro Asii. Obrovským hitem se stal model V300 (V500), škoda jen, že je Motorola nestačí vyrábět a že jsou zatím určeny jen pro operátory T-Mobile, Orange a Vodafone. Hitem se stal i model C350, který letos bude následovat slušná plejáda nástupců.

Zleva: Motorola C200, Motorola C350, Motorola V300 a Motorola V600.

Letošní rok by mohl být pro Motorolu zajímavější. Několik modelů z loňska, které se nepodařilo uvést na trh, by se mělo začít prodávat na začátku roku a velmi zajímavé by mělo být i druhé pololetí, ačkoliv výrobce své novinky zatím nepředstavil. Mělo by ale mezi nimi být hned několik chytrých telefonů, luxusních modelů i velmi levných telefonů.

U nás Motorola příliš nezářila. V první polovině roku se dobře prodával model T720(i), v druhé nedostatková Motorola V300 a levný model C350 s barevným displejem. Celkem vzato by se ale mohla Motorola našemu trhu věnovat více.

+ Motorola V300 a V500 (opravdu povedená véčka s perfektním displejem)

- Motorola V600 (kdo čekal, ten se nedočkal)

Nokia

Nokia byla i v roce 2003 jasná a suverénní světová jednička. Přesto ale asi něco není na severu Evropy v pořádku. Nokia celý rok mírně ztrácela a i její novinky již netáhnou tolik, jako dříve. Některé se povedly, jiné vzbuzují poměrně hodně rozpaků. A těch druhých se zdá být více, než těch prvních. Ale kdo ví, Nokia se zatím v posledních letech většinou nemýlila, takže i se současnými to má třeba velmi dobře promyšlené.

Zleva: Nokia 3200, Nokia 3100, Nokia 6600 a Nokia 3650/3660.

Novinky pro začátek letošního roku Nokia představila již na podzim, další lze očekávat na CeBITu, nebo ještě o něco dříve v Cannes. Na CeBITu by se měl objevit nový komunikátor, nástupce velmi populárního modelu 6310(i) a asi i další novinky.

U nás se Nokii dařilo asi stejně, jako v jiných evropských zemích. Na paty jí šlapal Siemens a jestliže jí v počtu prodaných kusů nedohonil, tak jí začal velmi nepříjemně dýchat na záda. Ani u operátorů to již není tak jako dříve, tedy šest Nokií a něco málo od ostatních. Letošní rok může být v tomto ohledu velmi zajímavý.

+ Nokia 6600 (chytrý telefon rozumných rozměrů a s dobrou výbavou)

- Nokia 3300 (do stejné řeky nevstoupíš, řekli si u Nokie a udělali model 3300)

Panasonic

S dvěma třemi modely se dnes soutěžit nedá. To asi Panasonic moc dobře ví a proto na letošek chystá větší modelovou ofenzívu. V loňském roce se vlastně ani jedna jeho novinka pro ten rok určená u nás na trh nedostala a v Evropě to bylo obdobné. Přitom vcelku povedené véčko X70 představil Panasonic již na jaře. To samé pak platí i o modelu G50.

Zleva: Panasonic X70 a Panasonic G50.

Dobře se prodával, a to i u nás, model GD87, ten má ale v rodném listě ještě rok 2002. Levný „barevňák“ GD67 konkuroval na jaře (taktéž ročník 2002), od léta si ale asi už moc neškrtnul, konkurence jeho náskok stáhla a předběhla. U nás se Panasonic v druhém pololetí z trhu téměř vypařil, uvidíme, jak se mu na něj podaří vrátit.

+ Panasonic X70 (povedené multimediální mini véčko)

- Panasonic X70 (dostupné jen na prospektech)

Dalším výrobcům se budeme věnovat zítra.