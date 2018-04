Výrobci tvrdí, že mobily letos půjdou na dračku

Obchodní schopnosti výrobců mobilů prošly v roce 2001 těžkou zkouškou, která pro většinu z nich znamenala pokles zisků. Optimizmus však šéfy těchto firem neopustil. Již dnes totiž vidí ráj, který je čeká v druhé polovině roku 2002. A podle jejich nadšení nepůjde o ráj posmrtný, ale pozemský. Od července totiž půjde prodej mobilních telefonů nahoru, shodují se všichni výrobci i distributoři. Jeden jako druhý však tyto své prognózy uveřejnili spolu s neslavnými výsledky za čtvrté čtvrtletí 2001. Není těžké pochopit, že mezi oběma informacemi existuje spojitost. Akcie je totiž třeba chránit, velké pády nemá nikdo rád, zvláště samotní majitelé cenných papírů. Není však slibovaný ráj jen zbožným přáním?

Druhá polovina roku 2002 nás spasí



Ukázalo se, že naděje vkládané výrobci mobilních telefonů do konce roku 2001 byly přehnané. Přestože se prodej oproti zbytku roku zvýšil, s boomem z předvánočních časů předchozích let to nemělo příliš společného. Lidé zkrátka již nedávají všem svým příbuzným mobilní telefony. Penetrace mobilních telefonů v Evropě, dříve hlavním a nejlepším odbytišti, dosáhla téměř sedmdesáti procent a prodeje už klesají. Nyní je tedy řada především na Americe a také Asii. Jim věří výrobci především.

Ředitel společnosti Nokia (ovládá 1/3 trhu) Jarmo Ollila spoléhá na Spojené státy: „Přestože nepředpokládáme výrazné zlepšení stavu světové ekonomiky, v druhé polovině roku se budeme moci spolehnout na náš největší trh - Spojené státy. Prodej půjde nahoru, počítáme s patnáctiprocentním nárůstem,“ věří Ollila. I celosvětově by podle Nokie měl prodej stoupnout, v odhadech hovořil Ollila o 420 až 440 milionech prodaných telefonů všech značek, což je o 40-60 milionů víc než v roce 2001. Tolik mobilů se ještě nikdy během jednoho roku neprodalo. Opravdu bude snad rok 2002 rekordním?

Myslí si to i ostatní výrobci. Výkonný ředitel Ericssonu Kurt Hellstrom řekl agentuře Reuters: „Stav trhu bude v prvních dvou čtvrtletích roku 2002 neslavný, ale poté čekáme zlepšení.“ V to ostatně Ericsson doufat musí, protože po dvou velmi neúspěšných letech potřebuje úspěch. V tom by mu mělo pomoci i sloučení divize mobilních telefonů se společností Sony.

Nejdřív tedy přijde pokles, po kterém se dostaví „pololetní obrození“. Přesně tak mluví i zástupci firmy Siemens, kteří odhadují celkový růst prodeje oproti roku 2001 na osm až deset procent. Jen americká Motorola se omezila na přiznání, že prodej celé společnosti (tedy nejen mobilů, ale i komponent sítí a polovodičů) půjde ještě dolů, ovšem jen o 5-10 %. Optimizmus ostatních výrobců je však zřejmě nakažlivý, protože Mike Zafirovski, ředitel divize osobní komunikace v Motorole, přeci jen slibuje také dobrý rok. Odůvodňuje to tím, že do něj výrobci vstupují s mnoha již hotovými telefony přinášejícími nové technologie, které se mohou začít záhy prodávat. Stejné to je s Nokií, která chce uvést v prvním pololetí roku 2002 dvacet nových modelů včetně již představené 7650 - moderního komunikátoru s fotoaparátem a podporou MMS. Mají-li však tyto moderní přístroje uspět, je nutné, aby moderní funkce podporovaly i všechny sítě.

Výrobcům dává za pravdu i největší britský a jeden z největších evropských distributorů, Carphone Warehouse. Jeho výkonný ředitel Charles Dunst spoléhá na to, že lidé v druhé polovině roku začnou přecházet na GPRS telefony s podporou nových funkcí. Proč by se však měli zrovna v půlce roku všichni vrhnout na GPRS. Ve světě již funguje více než rok, ale zásadní průlom zatím nepřineslo - lidé stále datové přenosy na mobilních telefonech používají velmi málo.

Není to až příliš?

Jenže tohle všechno tu už bylo. Vždyť na začátku roku 2001 jsme slýchali ještě odvážnější prognózy, hovořící o tom, že za následujících dvanáct měsíců se prodá až půl miliardy přístrojů. Taková prohlášení nepřicházela jen od firem produkujících telefony, ale i od renomovaných analytiků. Jenže již v polovině roku Nokia, Ericsson, Motorola, Siemens a další zjistili, že krize telekomunikací nastupující od počátku roku 2000 se dotkne i jich. Zájem o telefony poklesl, odhady padly dolů, najednou se pohybovaly okolo 420 až 440 milionů mobilů (o 60 milionů méně než na začátku roku). Již v té době se objevily první hlasy, většinou z úst nezávislých odborníků, slibující ještě horší výsledek. Ty se také nakonec potvrdily, prodalo se jen 380 milionů kusů. Šlo o první meziroční pokles v prodeji mobilních telefonů. V roce 2000 se totiž prodalo 412,7 milionu, o rok dříve 225 milionů. Výrobci však doufají, že rok 2000 nebyl vrcholem Gaussovy křivky.

Jsme noví, jsme dynamičtí



Velké firmy, především Motorola, Ericsson a Siemens (celkem téměř 1/3 trhu), prošly revitalizačními programy a prosadily v roce 2001 tvrdé úspory. Výsledkem jsou tisíce propuštěných pracovníků, ale také ušetřené miliony a znatelné zefektivnění výroby, zvláště díky přesunu výroby do asijských továren. Přesně to si vyžádaly změny na světovém trhu. Kdo chce uspět v dnešní tvrdé konkurenci tlačící ceny prudce dolů a rozmazlující uživatele technickými vymoženostmi, musí vyrábět přesně podle požadavků zákazníků. Rok 2001 znamenal pro výrobce, snad kromě Nokie, velký přerod. Z prudkce rostoucích molochů s mnoha zbytečnými a tučnými končetinami se staly rychlé a mrštné společnosti, předávající výrobu asijským a jihoamerickým továrnám, zaplavujícím svět levnými a kvalitními mobily.

„Připravili jsme se na nové požadavky trhu především z pohledu pracovní síly. Jsme teď flexibilní a připravení vyrábět co nejlépe menší množství kusů od jednotlivých typů telefonů,“ tvrdí ředitel Siemensu Heinrich von Pierer. Výkonný ředitel Motoroly mluví podobně: „Motorola bude pokračovat ve zlepšování struktury svých výdajů, svou výrobní kapacitu chceme upravit tak, abychom byli připraveni na zlepšení světové ekonomické situace v druhé polovině roku 2002. Stále spoléháme na správnost svých kroků - snižování nákladů na výrobu, vývoj více modelů telefonů a ozdravení manažerského týmu.“

Bude to stačit?

Ovšem pouze velká slova výrobců, jejich revitalizační programy a důvěra v oživení světové ekonomiky nestačí. Musejí se najít lidé, kteří si budou kupovat mobilní telefony. Z tohoto pohledu jsou očekávanými velkými odbytišti Čína a Amerika. V ostatní Asii a v Evropě se nyní prodej začne stále více soustřeďovat na ty, kteří již telefon mají, ale budou si chtít pořídit nový. Ostatně podle ředitele Nokie Jarma Ollily, který jistě ví, o čem mluví, by již v roce 2004 mělo 70% celosvětového prodeje tvořit výměna přístroje. Stále však nepůjde o oživení způsobené spuštěním sítí třetí generace, jak mnozí odborníci ještě před dvěma lety předpokládali.

Výrobci spoléhají na to, že v druhé polovině roku 2002 ožije světová ekonomika, což by mělo přivést další nové zákazníky ke koupi mobilního telefonu. Hlavními trumfy prodeje by měly být státy se zatím nižší penetrací telefonů v populaci, například Čína, Indie nebo Brazílie. Posílení ekonomiky slibuje také růst prodeje ve Spojených státech, které stále vládnou velkým potenciálem zákazníků.

Nicméně nové produkty představené před koncem roku (začnou se prodávat až nyní) napovídají, že telefony by si podle výrobců měli kupovat i lidé, kteří již nějaký vlastní. Přístroje nabízející nové technologie a funkce by měly přitáhnout uživatele, kterým již jejich první mobily dosluhují. Právě proto se výrobci předhánějí v prohlášeních, kolik nových a funkčně rozmanitých modelů připravují uvést v tomto roce. Nutností však je, aby šlo z velké části o levnější telefony, neboť i praxe z tržně lepších let ukazuje, že právě takové přístroje táhnou prodej. Výrobci doufají, že v roce 2002 odtáhnou tyto jejich černí koně prodej až na metu 420 milionů kusů.