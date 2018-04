Výrobci telefonů nemyslí na dospělé uživatele

Minulý rok uplynulo 30 let od okamžiku, kdy Martin Cooper uskutečnil první hovor přes mobilní síť. Jak se mobilní telefony za ta léta vyvinuly? Uživatelé dnes kladou stále větší důraz na vzhled telefonu a výrobci na jejich přání reagují. Trh tak zaplavují stylové telefony, které je horší ovládat jen proto, že vypadají zajímavě.

Nejvíce je tento trend vidět u extravagantních telefonů. Někdy se upevňují jako hodinky na zápěstí nebo mají formát kreditní karty, nejčastěji se tvar kláves pouze podřizuje elegantním křivkám telefonu. Jeden z našich čtenářů na jejich adresu poznamenal:

„Jednou se tomu budeme smát.“

Klávesnice jsou příliš malé

Stává se vám, že omylem mačkáte na klávesnici špatné klávesy? Nám ano. Může to být způsobené tím, že telefon je zkrátka příliš malý. Prezidentka společnosti pro ergonomii Ergonomic Society of Australia - Margaret Head na toto téma říká, že mobilní telefony se hodí více do rukou dětí než dospělých.

„Naše studie nejnovějších telefonů zjistila, že velikost tlačítek je ideální pro ruce pětiletých dětí,“ uvedla Margaret Head v rozhovoru pro Australia IT. „A pokud bude trend zmenšování telefonů pokračovat, brzy budou tlačítka vhodná pro ruce tříletých.“

V rozhovoru pro Australia IT Margaret Head také vyjádřila své pochybnosti, že do procesu návrhu mobilních telefonů jsou přizvání také kvalifikovaní odborníci z oblasti ergonomie. Největší problém malých telefonů se týká, zejména u starších uživatelů, jejich čitelnosti. „Lidský zrak se po 40 roku života výrazně zhoršuje,“ říká Head. Čtení z titěrného displeje tak patří mezi všední činnosti, u kterých bývá zrak nejvíce namáhán.

Server ergoweb.com k této problematice dodává, že další trend v oblasti mobilních telefonů – digitální fotoaparáty sice přináší další matoucí položky v menu, ale může i zvýšit využitelnost samotného telefonu. Minimálně alespoň zabrání v jejím dalším zhoršování. Produktový manažer společnosti Sony Ericsson Antal Keur poznamenává, že ve chvíli, kdy se fotoaparáty staly nedílnou součástí mobilních telefonů, šance na výrobu úspěšného mobilního telefonu s malým displejem se ztenčují.

Ovládání telefonu se nepodřizuje lidem

Ergonomic Society of Australia ovšem odhalila mezi novými modely kromě velikosti displejů i další chyby. Většina starších uživatelů stále používá pro zadávání znaků a ovládání telefonu ukazováček. Výrobci při návrhu ovšem předpokládají, že zákazníci se již adaptovali na ovládání palcem.

Podle Margaret Head se jedná o učebnicovou ukázku prohřešku proti principům ergonomie. „Přístroje se musí přizpůsobovat lidem. Lidé by se neměli přizpůsobovat přístrojům,“ završila Margaret Head svůj rozhovor pro Australian IT a dodala, že designeři by měli brát ohled nejen na využitelnost přístroje, ale také na zdravotní problémy, které může využívání jejich výrobků způsobovat.

K příležitosti 30tého výročí mobilního telefonu poznamenal technologický server ZDNet toto: “Poslední věc kterou veřejnost potřebuje, je mobilní telefon s integrovaným fotoaparátem, který je zároveň MP3 přehrávačem a hlasovým záznamníkem.“

Opravdu chce veřejnost multifunkční zařízení?

Operátoři ve svých nabídkách upřednostňují právě tento typ telefonů. Zejména proto, že dokáží zákazníkům nabídnout širokou paletu služeb s přidanou hodnotou. Protože jsou operátoři zároveň největšími distributory, svou poptávkou u výrobců ovlivňují trendy ve vývoji telefonů. Praktický a jednoduchý mobil určený výhradně pro práci tak za krátký čas v obchodech nejspíš nenajdete.

Moderní telefony v sobě kombinují množství nejrůznější funkcí, které reálně využívá minimum zákazníků. Ovládání se ovšem stává náročným i pro technické fanoušky. Není například výjimkou, že z krabice od „běžného telefonu“ na vás vypadne 100 stránkový manuál. Strategy Analytics ve svém nedávném průzkumu zjistila, že počet uživatelů, kteří jsou se svým telefonem spokojeni rapidně klesá. V roce 2002 bylo 40% uživatelů se svým telefonem „velmi spokojeno“, nyní to byla pouze polovina.

Výrobci ignorují starší uživatele

Pro zjištění, že výrobci zcela ignorují starší uživatele stačí krátká exkurze po obchodech s mobilními telefony. Tento stav se vysvětluje dvěma různými teoriemi, pravda bude ležet někde mezi nimi. Starší lidé se při koupi telefonu rozhodují zejména podle ceny. Na telefonech z kategorie low-end se ovšem zdaleka tolik nevydělává a výrobcům slouží tyto přístroje pouze jako tzv. entry level.

Zákazník si má takový přístroj koupit, zvyknout si na značku a přesedlat na některý z dražších modelů. Tento postup je ovšem u staršího člověka nepravděpodobný. Interval, ve kterém důchodci své telefony obměňují, je navíc dlouhý a pro výrobce tedy nezajímavý.

Podle druhé teorie pracují v tomto relativně mladém odvětví většinou mladí lidé. Jejich věk je často nižší, než průměrný věk cílových zákazníků a průmysl jako takový není schopný předvídat jejich přání. TheFeature na toto téma dokonce uvádí, že tím výrobci zavírají oči před příležitostmi. Podíl a tedy i celková kupní síla starších lidí přitom zejména v Evropě stále poroste.

Který z nových telefonů byste vybrali pro staršího člověka?