Výrobci telefonů mají problémy

První, kdo ohlásil razantní řešení svých neradostných finančních problémů, byl v průběhu ledna Ericsson. Neuplynuly ani tři měsíce a další dva výrobci z takzvané velké čtyřky - Motorola a Siemens - byli nuceni se k tomuto kroku přidat. Poslední agenturní zprávy oznamují dalšího šetřílka - společnost Philips.

V lednu oznámil Ericsson předání výroby mobilních telefonů externímu výrobci, firmě Flextronics, a předání svých evropských výrobních kapacit firmám GVC a ARIMA. Ericsson si ponechal vývoj, marketing a prodej produktů pod svojí značkou. Tímto krokem se podařilo firmě uspořit několik tisíc pracovních míst. Část zaměstnanců přejde pod křídla nových majitelů výrobních závodů, ale hodně jich musí počítat, že o svoji práci přijdou. Tím ale propouštění u firmy Ericsson nekončí. Tento týden vydal Ericsson prohlášení, že s ohledem na zpomalující se dynamiku trhu telekomunikačních zařízení bude nucen propustit dalších 6 000 zaměstnanců. Překvapující je informace, že z ne nepodstatné části se bude jednat o zaměstnance divize sítí, kde je Ericsson s přehledem světová jednička. Celkově předpokládá Ericsson letos propustit více než 10 000 zaměstnanců.

Dalším z gigantů, který oznámil důrazné zefektivnění výroby, je německý Siemens. Přestože se v poslední době podařilo firmě Siemens dostihnout na třetím místě celosvětového prodeje mobilních telefonů společnost Ericsson, i on se neubránil razantnímu snížení počtu svých zaměstnanců. Propuštění se dotkne více jak 2 000 zaměstnanců. Výrobní závod ve vestfálském Bucholtu přestane mobilní telefony vyrábět úplně a zaměří se jen na produkci bezdrátových domácích telefonů. Výroba mobilů se přenese do továrny v Kamp-Lintfortu a s ohledem na náklady do Číny.

Nejvíce pracovních míst má v plánu zrušit celosvětová dvojka Motorola. Plán na letošní rok předpokládá propuštění téměř 22 000 pracovníků. Tento drastický restrukturalizační plán se bude týkat všech výrobních závodů společnosti bez ohledu na jejich umístění. Minulý týden způsobila rozruch informace, že zrušen bude výrobní závod Motoroly ve skotském městě Bathgate. V tomto závodě pracuje 3 200 zaměstnanců a i samotné město je na přítomnosti Motoroly závislé. Tento krok Motoroly dokonce přinutil britského premiéra Tonyho Blaira telefonicky orodovat u prezidenta společnosti. Opodstatnění svých kroků doložila Motorola hospodářskými výsledky za první čtvrtletí letošního roku, které jsou nejhorší za posledních patnáct let.

Bude hůř. Další firma, která tento týden oznámila razantní snížení počtu svých zaměstnanců, je nizozemský koncern Philips. Nedávno se dokonce objevila zpráva, že společnost Philips zvažuje úplné ukončení výroby mobilních telefonů. Tento krok zatím nebyl potvrzen, ale s ohledem na nové modely Philipsu by zastavení výroby byla zajisté škoda. Prozatím Philips oznámil, že propustí zhruba 7 000 pracovníků. Ne všechna uvolňovaná místa se budou týkat divize mobilních telefonů, ale právě výsledky této divize, spolu s divizí osobních počítačů, přinášejí nejméně optimismu.

Úspory a propouštění se ovšem netýkají jen výrobců mobilních zařízení a terminálů. Pokles celého oboru telekomunikací se dotkl například i jedné z největších britských telekomunikačních firem, společnosti Marconi. Ta s ohledem na klesající poptávku po svých produktech bude nucena snížit počet pracovních míst o 3 tisíce.

Přes všechny negativní zprávy, které se v poslední době rojí jak houby po dešti, je možné zahlédnout světlo na konci tunelu. Lídr světového trhu s mobilními telefony, společnost Nokia, zatím žádné vážnější potíže neregistruje, zájem o její výrobky je stále celosvětově vysoký, takže razantní propouštění se v dohledné době neočekává. Přesto musejí být v Nokii ostražití, protože i u tohoto premianta dynamika výnosů neroste tak, jak do nedávna.

Perspektiva psaná růžovou barvou se shodou okolností týká i České republiky. Společnost Matsushita - výrobce telefonů Panasonic - předpokládá, že v nejbližší době dokáže zvýšit produkci telefonů téměř na dvojnásobek ze současných 30 000 000 kusů vyrobených za rok. Nás může těšit, že čtvrtina z tohoto množství bude vyprodukována v novém závodě Matsushity, který buduje v Pardubicích. Továrna by měla být otevřena v prosinci letošního roku a Panasonic si od jejího spuštění slibuje posílení svého vlivu na evropském trhu s telefony GSM. Optimistické odhady firmy předpokládají podíl na evropském trhu až 10%. Doufejme, že Panasonic není příliš velký optimista a že za pár let nebude nová továrna v Pardubicích pod stejným tlakem jako její kolegyně v západní Evropě a výroba nepotáhne svůj kočovný vozík dále na východ.