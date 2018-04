Výrobci šetří proto recyklují starší mobily

Novinky každý půlrok? Kdepak, musíme šetřit. Na tom se shodli téměř všichni výrobci mobilů, a proto bude letošní rok ve znamení předělávek současných modelů. Většina takto upravených telefonů, kterým chtějí výrobci prodloužit kariéru, se honosí písmenem „i“ na konci svého modelového označení. Úspora nákladů však není jediným důvodem boomu „íčkových“ telefonů. Loňský rok se vyznačoval bojem o uvedení co největšího počtu novinek, a ne vždy se z časových důvodů podařilo uvést na trh telefon v takové podobě, jak si původně výrobce představoval. Nejenom čas a konkurence tlačily. Některé modely zřejmě nepřinesly takový úspěch, jaký se očekával, a bylo jim vyčítáno množství chyb, po úpravě by však ještě mohly udělat hodně parády. A nebo naopak, telefon se tak dobře prodává a zákazníkům jeho design a funkce vyhovují, že nemá cenu uvádět na trh nový model, když s daleko menšími náklady stačí resuscitovat současný hit a vydělat tak peníze pro další vývoj. V neposlední řadě je tady i očekávání telefonů třetí generace, které již notnou dobu klepou na dveře, ale nikdo jim je zatím nechce otevřít. Současné modely většině zákazníků vyhovují a vrhnout se do nových a zatím neprobádaných vod se nikomu moc nechce, protože prodělat je dnes v byznysu mobilních telefonů daleko snazší, než vydělat.

Co je to takový „íčkový“ telefon? Je to přístroj, který se již několik měsíců, nebo i let prodává a přidání několika současných funkcí z něj udělá aktuální trhák na prodejních pultech. Myšlenka to jistě není nová a to ani na poli mobilních telefonů. V jiných oborech spotřební elektroniky se podobné postupné zušlechťování jednoho modelu používá poměrně dlouho, ale například mezi audiovizuální technikou se spíš jedná o situaci, kdy se jeden velmi povedený výrobek drží v prodeji i několik let či desetiletí, a pak se sluší jeho drobnou modernizaci označit tak, aby bylo jasné, že zákazník vyšší sumu nevydává pro nic, za nic. Příkladem může být legendární gramofon Technics 1200, který pod stejným základním označením kraluje své kategorii dobrých patnáct let, nebo ještě více. V mobilních komunikacích je však taková doba nepředstavitelnou historií, takže přeznačování modelů se týká přístrojů, jejichž životnost stejně nepřesáhne dva roky. Ale ani u mobilů nejsou „íčkové“ telefony žádnou novinkou. Nokia takto modernizovala již například legendární „banán“ 8110 nebo první komunikátor 9000 a vlastně to samé lze říct i o dvojici prehistorických Nokií 1610 a 1611. Historie pak zná mnoho telefonů, kterým se v průběhu jejich aktivní kariéry dostalo některých vylepšení. Nemá cenu zmiňovat anabáze s verzemi firmwaru některých značek, kde se pouze postupem doby podařilo zprovoznit to, co mělo fungovat již od počátku. Připomeňme však například inovaci některých modelů Motorol (cd930, StarTac130), u kterých se v průběhu výroby podařilo implementovat zadání čísla příjemce SMS zprávy z telefonního seznamu (ano, to opravdu ještě před několika lety nebylo samozřejmostí). Motorola však nezměnila označení a nový firmware šlo nahrát i do telefonů vyrobených před inovací. Dalších případů existují jistě desítky, ale většinou se jednalo jen o novou verzi softwarového vybavení telefonu.

Dnes je však situace jiná a většina inovací se již neobejde bez nového hardwaru, i když výjimky stále existují. Někdo dokonce za upgrade nechce peníze a u Siemensu si jej můžete udělat v teple domova, bez nutnosti běhat do servisu a ztrácet tak čas. Začněme právě u Siemensu, který inovoval již tři modely, a všechny se mohou pochlubit „íčkem“ na konci svého označení. Prvním na řadě byl model SL45, který v nové verzi firmwaru nabízí podporu Java aplikací i českou verzi prediktivního vkládání textu T9. Dnes se již původní verze SL45 neprodává, výrobce přeznačil na SL45i a kupodivu nezměnil cenu, což je mu ke cti. Ten, kdo má doma starší verzi SL45 bez „i“ na konci, však nemusí zoufat a nové funkce mu buď dohrají v servisu, nebo si je může nahrát i sám doma. Návod najde v tomto našem článku, ale tento postup není výrobcem oficiálně schválen, takže v případě problémů se jím v servisu nechlubte. To v případě modelů S45 a ME45 je situace trochu jiná. Výrobce na letošním CeBITu představil oficiální inovovanou verzi S45i a ME45i. Ta podporuje EMS zprávy, opět Java aplikace a několik dalších vylepšení, jako je další hra nebo dlouhé SMS zprávy. Pokud hned nechcete kupovat inovovaný model, když ten váš současný je třeba jen několik týdnů starý, opět je zde řešení, jak svůj Siemens S45/ME45 inovovat. V tomto případě si vše s posvěcením výrobce můžete udělat doma a návod najdete v tomto článku. Získáte téměř všechny funkce nové verze s označením „i“, až na podporu Java aplikací, která vyžaduje jiný hardware. A ten po kabelu do stávajícího modelu nedostanete.

Dalším letošním inovátorem je finská Nokia, která na CeBITu představila hned dvě „íčkové“ předělávky současných modelů. Tou první je Nokia 6310i vylepšená verze modelu 6310, který se prodává necelé tři měsíce, a je tedy stále horkou novinkou. Jestli jste si ji koupili, asi budete nadávat, protože ze současné 6310 verzi „i“ neuděláte. Rozdíly jsou totiž v hardwaru telefonu, takže na upgrade pomocí kabelu můžete s klidným svědomím zapomenout. A o co jste přišli? Především o podporu třetího GSM pásma, tedy 1900 MHz. Druhou podstatnou inovací je podpora Java aplikací. Detailní informace o modelu Nokia 6310i se dočtete zde. Druhou „íčkovou“ Nokií je komunikátor 9210i. Změn u tohoto již delší dobu prodávaného zařízení není mnoho, po hardwarové stránce přidal výrobce více paměti, software pak přidává některé nové aplikace. Více se o 9210i dočtete v tomto článku.

Třetí do inovační party je Motorola, která letos uvede na trh hned tři inovované modely s „i“ na konci jejich označení. Novými funkcemi ve starém kabátě budou vybaveny modely V60i, V66i a T280i. Inovace se vztahuje na podporu Java aplikací a EMS zpráv. Upgrade ze stávajících modelů V60, V66, a T280 nebude možný, protože nové funkce vyžadují nový hardware a ten jednoduchou cestou do telefonu nedostanete. Nový bude samozřejmě i firmware, ale ani ten do současných modelů zřejmě nebude možné nahrát. Dodejme, že i pro současné modely existuje jedna verze firmware s podporou EMS, ale jen pro konkrétního italského operátora a v servisu vám ji nenahrají. Není nám však známo, jestli je tato verze FW běžně používána i v Itálii. Nové Motoroly se začnou prodávat na začátku léta a jejich cena by měla kopírovat současné verze bez nových funkcí.

Posledním inovátorem současných modelů je švédský Ericsson, tedy dnes již součást společnosti Sony Ericsson. Švédové za pár týdnů zahájí možnost předělat ze současného TOP modelu T68 verzi T68i, která bude podporovat multimediální MMS zprávy a bude mít další drobná vylepšení. Samotný nový model T68i se již v zahraničí prodává a jeho cena je stejná jako u předchůdce. V průběhu května by měl být k dispozici i upgrade firmwaru pro současné telefony T68, který by měl dodat nové funkce totožné s T68i. Zatím však není příliš jasné, za jakých podmínek a popřípadě za jakou cenu bude upgrade možný. Výrobce totiž podporu MMS sliboval již na začátku prodeje T68 a jeho implementaci pak neustále odkládal. T68 je zatím stále velmi mladý telefon, takže většina prodaných kusů je stále v záruce. Je tedy otázkou, jestli se výrobce pochlapí a nabídne přehrání firmwaru zdarma, nebo nikoliv. Nejasnosti jsou také ohledně hardwarových rozdílů mezi běžnou T68 a inovovanou T68i. Některé zdroje tvrdí, že rozdíly nejsou, jiné tvrdí opak. Více se o přehrání firmware T68 na T68i dočtete zde. Sony Ericsson připravuje ještě jeden telefon, a to model Z700, původně z dílen Sony. Přístroj je podobný původnímu modelu Z7, ale změn je tolik a jsou natolik výrazné, jako je barevný displej, že do našeho přehledu „íčkových“ telefonů jej zařadit nemůžeme.

Komu se současná politika výrobců nelíbí, může nadávat, může protestovat, ale to je asi tak všechno, co může udělat. Aktuální situace na trhu mobilních telefonů si vyžaduje nové postupy a z přehledu je zřejmé, že se tomuto trendu přizpůsobili všichni významní výrobci mobilních telefonů. Podobně jistě začnou postupovat i další, vzpomeňme Alcatel OT512, jen lehce modifikovaný model 511 nebo dva Panasoniky GD76 a GD96, které jako by z oka vypadly předchůdcům GD75 a GD95, ale mají GPRS a pár dalších vylepšení. Označení „i“ zřejmě znamená improved, tedy v překladu „zdokonalený“, a po pravdě řečeno ve většině případů tomu tak je. Co na to ale zákazníci, kteří si koupili jistě ne zrovna levný a na trhu nový telefon a za pár týdnů je z něj vlastně historický kousek, jehož upgrade není možný? Nadávat jistě budou především majitelé Nokie 6310, která se na trhu ani pořádně neohřála a už je tu její inovovaná verze. Naopak Siemensu slouží ke cti, že alespoň částečně umožnil majitelům modelů S45/ME45 a nepřímo vlastně i SL45 upgrade zdarma a v pohodlí domova. Poučení na závěr, budete-li si kupovat nový mobil, musíte si zahrát na vědmu a odtušit, co mu vlastně chybí a co by se na trhu za pár měsíců mohlo objevit. Za nedlouho by se totiž mohla objevit verze s „íčkem“ na konci a váš telefon, sice vzhledově stejný, by najednou byl jen poloviční. Z nakupování mobilů se stává věda.