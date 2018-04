Výrobci před Vánoci zdražují mobily. Některé až o 500 korun

Zatím to jsou spíše jen kosmetické úpravy v cenících dovozců, pokud by se však situace opakovala každý týden až do Vánoc, mohlo by to pro mnoho především dražších modelů znamenat nárůst ceny v řádech tisíců.

Trochu to připomíná situaci z počátku roku, kdy místo povánočních slev přišlo u mnoha telefonů velmi prudké zdražení až o tisíce korun. Teď to není zdaleka tak dramatické a prodejci se zřejmě jen snaží trochu využít blížící se předvánoční nákupní horečku. Novoroční zdražení způsobené poklesem kurzu koruny navíc nyní není aktuální, česká měna naopak posiluje.

Zdražení telefonů na českém trhu

V tomto zkráceném přehledu uvádíme jen telefony, u nichž je zvýšení ceny největší. Většina telefonů na českém trhu je totiž oproti minulému týdnu dražší jen o stokorunu. Zdražení se nevyhnulo ani nejlevnějším mobilům, u kterých je i tato částka znát.

HTC

HTC Touch Diamond2 je vybaven 3,2" širokoúhlým VGA displejem s dotykovým ovládáním, vestavěná paměť má kapacitu 288 MB. Fotoaparát nabízí vysoké rozlišení 5 Mpix. Novinkou je technologie Push Internet pro prohlížení oblíbených webových stránek bez čekání.

+200 Cena: 9 690 Kč

Smartphone HTC Hero nabízí operační systém Android. Telefon jako první přináší podporu Adobe Flash a také nové prostředí HTC Sense. 3,2palcový displej má rozlišení 320 x 480 pixelů a jako první telefon s Androidem podporuje technologii multi-touch.

+300 Cena: 11 290 Kč

Nokia

Nokia 2730 Classic nabízí slušnou výbavu, ve které najdeme podporu sítí třetí generace, QVGA displej nebo dvoumegapixelový fotoaparát. Nechybí ani hudební přehrávač a Bluetooth s podporou připojení stereo sluchátek.

+200 Cena: 2 790 Kč

Nokia 6700 classic je telefon klasické konstrukce s krytem z oceli. K fotografování je připraven pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením, který je vybaven diodovým bleskem. Ve výbavě najdeme i A-GPS navigaci využívající aplikaci Nokia Maps.

+300 Cena: 7 190 Kč

Model Nokia N79 je klasicky konstruovaná nedávná novinka. Telefon nabízí řadu výměnných krytů. Výbava Nokie N79 nepostrádá nic, co od dobře vybaveného smartphone očekáváme. K dispozici tak je A-GPS navigace, wi-fi, HSDPA 3,6 Mbps, hudební přehrávač, FM rádio s RDS, FM transmitter, 3,5 mm jack, stereo reproduktory a podpora N-Gage her.

+200 Cena: 8 090 Kč

Nokii N85 lze díky dvojitému vysouvacímu mechanismu přístroje vysunout nahoru i dolů. Ve výbavě najdeme pětimegapixelový fotoaparát, který dokáže pořizovat videonahrávky v rozlišení VGA a v kvalitě 30 fps. Je vybaven optikou Carl Zeiss a samozřejmě mu nechybí automatické ostření.

+300 Cena: 9 690 Kč

Nokia N86 je smartphone s operačním systémem Symbian a bohatou výbavou - včetně wi-fi a GPS navigace. Jde o první přístroj výrobce s osmimegapixelovým fotoaparátem. Paměť o velikosti 8 GB lze rozšířit pomocí microSD karty až o dalších 16 GB.

+300 Cena: 11 190 Kč

Nokia N97 mini představuje zmenšenou variantu Nokie N97. N97 mini má menší displej (3,2 palce) a pouze 8 GB paměti. Fotoaparát má rozlišení 5 megapixelů a z klávesnice zmizela navigační klávesa.

+300 Cena: 14 890 Kč

Sony Ericsson

Sony Ericsson C903 plně zapadá do řady fotomobilů zvaných Cyber-shot. Jeho pětimegapixelový fotoaparát nabízí automatické zaostřování, funkci rozpoznání úsměvu Smile Shutter a automatickou detekci obličeje.

+300 Cena: 6 890 Kč

Sony Ericsson C905 byl první model na našem trhu s fotoaparátem o rozlišení 8,1 megapixelu. Nejen díky tomu se tak papírově staví na vrchol současné nabídky mobilních telefonů s fotoaparátem.

+300 Cena: 10 690 Kč

Sony Ericsson Aino má dotykový displej a vysouvací klávesnici. Telefon dokáže dálkově ovládat herní konzoli Playstation 3 a přehrávat tak multimediální soubory uložené v konzoli. K fotografování slouží 8,1 megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením.

+500 Cena: 12 190 Kč

Samsung

Samsung i800 Omnia II je přímým nástupcem populární Omnie. Displej používá technologii AMOLED, která nabídne citelně lepší čitelnost displeje i na přímém slunci. Vestavěný fotoaparát zvládne pořídit až 5Mpix fotografie a kromě toho nabídne funkci automatického ostření nebo detekci úsměvů.

+300 Cena: 13 490 Kč

Samsung i8910 Omnia HD je smartphone s OS Symbian a dotykovým displejem. Telefon s osmimegapixelovým fotoaparátem dokáže pořizovat video až v rozlišení 1 280 x 720 obrazových bodů. Dále výbava zahrnuje S-GPS navigaci či prohlížeč kancelářských dokumentů.

+500 Cena: 14 390 Kč

Novinky na našem trhu

LG BL40 New Chocolate nabídne nezvykle široký dotykový displej s poměrem stran 21:9, na němž se tak budou pohodlně sledovat filmy, které vychází na většině DVD právě se zmíněným poměrem stran. Nechybí 5Mpix fotoaparát ani hudební přehrávač.

Cena: 13 290 Kč

LG GC900 nabídne tenké tělo a nízkou hmotnost. Nechybí ani plná výbava s GPS navigací, videonahrávkami ve vysokém rozlišení a wi-fi. Fotoaparát s rozlišením osm megapixelů používá optiku Schneider Kreuznach.

Cena: 9 690 Kč