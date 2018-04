Prodělávají kalhoty, přesto vyrábí dál. Nic jiného jim nezbývá

Na trhu chytrých telefonů panuje zvláštní stav. Nikdo, kromě Applu a Samsungu na smartphonech výrazně nevydělá. Něco málo si ukousne Huawei, ale to je tak všechno. Ostatní jsou buď na nule, nebo na chytrých telefonech dokonce tratí. Ale přesto to výrobci nevzdávají a krachu se snaží odolávat zuby nehty. Všimli si toho třeba redaktoři serveru The Verge, kteří vydali zajímavé zamyšlení „Proč výdělkuchtivé firmy nepřestávají vyrábět prodělečné androidí smartphony?“. My jsme se rozhodli jejich zamyšlením inspirovat.

Vlad Slavov ve svém článku trefně poznamenává, že například HTC vlastně neví, co dělá. Firma roky neviděla zisk a ani nové modely jí v poslední době moc radosti nedělají. Přesto někdejší průkopnická značka svůj boj nevzdává a cpe do smartphonů, co může. Nějaké rezervy má, ale je otázkou, kdy finance dojdou. Teď se zdá, že cestou z tohoto začarovaného cyklu by mohla vést světem virtuální reality, nové řešení Vive pro HTC vypadá na úspěch. A bez toho, aniž by firma vydržela u produkce telefonů, by se možná o Vive tolik nemluvilo, byť zrovna tohle je řešení, které na mobilní techniku nespoléhá. Ale tím, že se HTC postavilo do pozice průkopníka na poli virtuální reality, by mohla značka zažít určité obrození i v oblasti chytrých telefonů.

Podobně jako HTC je na tom s výrobou chytrých telefonů Sony, ani tady nejspíš zisky smartphony nepřinášejí nebo rozhodně nikoliv v posledních letech. A přitom firma, která se již několikrát zbavila svých prodělávajících divizí (třeba počítačů Vaio), smartphony stále vyrábí. Ano, spekuluje se stále o tom, že i mobilní divize bude na prodej, jenže to je z hlediska celkové strategie asi méně pravděpodobné než u ostatních divizí. Sony stále potřebuje prodávat i další produkty a propagovat svůj vlastní obsah, chytrý telefon je k tomu ideální platformou – byť tuto platformu firma prodává se ztrátou. Tohle ale Sony zná třeba ze světa herních konzolí, ani na samotném PlayStationu firma v podstatě nic nevydělá, to teprve prodej dalšího obsahu přináší zisky.

U smartphonů je potíž v tom, že Sony na nich neprodá moc obsahu, protože se pohybuje v oblasti androidích modelů. V Sony si ovšem uvědomují, že Smartphone je určitým centrem dnešního chytrého světa, a tak se i proto jejich produkce drží. Sony na veletrzích pravidelně představuje všemožné koncepty příslušenství, které se propojuje se smartphonem a je skrze něj ovládáno. Zatím se dostávají do produkce jen pomalu, ale až tempo v tomto ohledu zrychlí (a pokud se uchytí), mohly by i chytré telefony u Sony získat určitý smysl.

Podobným směrem se vydává i korejské LG, které se také nemůže vydrápat k ziskům, i tady se chytrý telefon podle představ techniků stává centrem chytré domácnosti. Jenže LG má k produkci chytrých telefonů i další dobrý důvod – používá je jako ukázku vyspělosti svých technologií. Flexibilní displeje a baterie, nový modulární systém jsou jednou z mnoha ukázek toho, co korejský koncern dovede. Jeho jednotlivé pobočky vyrábí komponenty pro další výrobce chytrých telefonů, ale i dodavatele další elektroniky. Smartphone jako výkladní skříň schopností se tedy hodí, levné přístroje tu jsou zase pro vybudování povědomí o značce a mohou fungovat jako budoucí centrum chytré domácnosti.

Jenže tohle nejsou zdaleka všechny značky, které se zuby-nehty drží produkce chytrých telefonů. Takovému Microsoftu vlastně nic jiného nezbývá, zrušením svých smartphonů s Windows by přiznal porážku a zcela by vyklidil lukrativní prostor, ve kterém sice nemá zásadní podíl, ale stále v něm může ukazovat svou šířku záběru. Pro počítačové značky Acer a Asus jsou smartphony jen logickým doplněním portfolia, stačí, když na nich vydělají něco málo.

A pak je tu nekonečná smečka čínských výrobců, u kterých lze pohnutky k výrobě smartphonů vymýšlet snad do nekonečna. Vévodí jim již na začátku zmíněný Huawei, který má snad jako jediný další z velkých výrobců potenciál na smartphonech vydělávat. Firma se netají tím, že by chtěla být jedničkou na trhu chytrých telefonů, takže intenzivně investuje do svého růstu, což zisky trochu omezuje. Otázkou je, co nastane poté, co tyto ambice Huawei naplní, nebo se naopak ukáže, že je naplnit nedovede. Velké ambice mají i další jako třeba Lenovo (i s ne-zrušenou Motorolou), Xiaomi nebo Oppo a OnePlus, Meizu či Alcatel. Tihle všichni cítí šanci sem tam na poli smartphonů něco získat.

Řada menších značek pak vsází na to, že na trhu vždy najde nějakou skulinu, kterou dovede zaplnit a využít ke svému prospěchu – ať už k menšímu zisku, který může takové firmě stačit, nebo třeba k růstu a vstupu mezi ty větší hráče. Je nutné si uvědomit, že obří trh se smartphony, kterých se ročně prodá přes 1,4 miliardy, je velkým lákadlem pro kohokoli. Příležitostí je spousta, i když s nimi bude přibývat i smutných příběhů, jako se tomu stalo v případě Palmu, Nokie, Ericssonu a dalších průkopníků na poli mobilních telefonů. Malých značek tedy bude ve světě chytrých telefonů hodně a to do té doby, dokud bude chytrý telefon tak žádaná komodita.