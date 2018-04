Výrobci mobilů snažte se, zákazníci chtějí nový telefon

Rok 2000 se už asi opakovat nebude. Na tom se shodnou téměř všichni, přesto očekávaná krize v prodeji mobilních telefonů tiše vyšuměla a výrobci se mohou těšit na vcelku pravidelný každoroční růst prodeje. Tak to alespoň prezentuje většina agentur zabývajících se strategickými výhledy v oblasti mobilních komunikací. Za příklad můžeme vzít nejnovější zprávu Japonské asociace elektroniky a technologického průmyslu (JEITA). Podle ní se výrobci mohou v letošním a i příštím roce těšit na zhruba desetiprocentní růst poptávky po mobilních telefonech. Ve srovnání roku předešlého a roku 2001 prodej tak výrazně nerostl, změna se pohybovala přibližně okolo pěti procent.

Možná ještě lepší zprávou pro výrobce mobilů je skutečnost, že stále přibývá zákazníků, kteří chtějí vyměnit svůj mobil za lepší a novější, zatímco naopak počet zákazníků toužící po svém prvním mobilu vůbec postupně klesá. V loňském roce již byla první skupina celosvětově větší než ta druhá, což je vcelku logické především na nasyceném evropském a také korejském a japonském trhu. Poněkud překvapující je však výsledek z čínského, zatím rozhodně nenasyceného, trhu. Zde sice v loňském roce stále převládali "nováčkové" před zákazníky, kteří si pořizovali svůj minimálně druhý mobil, ale od letošního roku již analytici očekávají převahu zájemců o výměnu mobilu před novými zákazníky. V dalších letech se pak převaha první skupiny má výrazně zvýšit. Proč by měl výrobce zajímat právě čínský trh? Z jednoduchého důvodu: v Číně se prodá celá čtvrtina celosvětové výroby mobilů a to již stojí za pozornost. Evropa má naopak svůj největší boom již za sebou, v loňském roce dokonce zaznamenala pokles a návrat k výsledkům za rok 2001 bude ještě dlouho trvat. Přesto i zde se očekává v nejbližších dvou letech postupný, ale nijak výrazný růst prodeje. Detaily přibližuje graf.

Zákazníci, kteří chtějí obměnit svůj mobil, jsou pro výrobce rozhodně zajímavější skupinou než úplní mobilní nováčkové. Těm často stačí ten nejjednodušší mobil a rozhodujícím faktorem pro jeho výběr je cena. Proto na nejjednodušších telefonech výrobci nemohou tolik vydělat, což jim v minulých letech nahrazoval jejich obrovský odbyt. Ten se však stále snižuje a dobrým důkazem je i nabídka telefonů na našem trhu. Výrobcům by ale tento stav neměl vadit, ba právě naopak. Roste skupina zákazníků, kteří si již nováčkovským stádiem prošli, jenom telefonovat a posílat zprávy jim už nestačí a poohlížejí se proto po novém telefonu. Ten by měl umět samozřejmě mnohem více než jednoduchý a levný přístroj pro začátečníky. Velký boom mobilní komunikace v roce 2000 přinesl mnoho zákazníků, kteří právě v letošním roce budou ochotni investovat do nového mobilu. K těm se pak přidají staří matadoři, kteří si budou pořizovat již několikátý telefon, a opět to bude ve velké míře právě letos, popřípadě příští rok. Pro tuto skupinu zákazníků bude rozhodujícím faktorem nástup barevných displejů, integrovaných, či přídavných fotoaparátů, s tím souvisejících multimediálních zpráv a třeba i masivní rozvoj podpory Java aplikací v nových telefonech.

V neposlední řadě dobrým důvodem pro obměnu mobilního telefonu je i jeho cena, která rok od roku klesá; nové přístroje přitom nabízejí daleko bohatší paletu funkcí než dříve. To sice platí dlouhodobě, ale ne každý rok se podaří pokles cen skloubit s nástupem nových funkcí tak, jak tomu bude letos. Připlatit si pár stokorun či tisícikorun jen za změněný design telefonu, to se v posledních dvou letech zákazníkům příliš nechtělo. Naopak zaplatit za telefon s mnoha funkcemi tu samou částku (nebo ještě méně), jakou zaplatili před lety za jednoduchý a těžký mobil - to bude pro mnoho zákazníků velmi lákavé. První vlaštovky v podobě barevných displejů, Java aplikací, fotoaparátů, polyfonních melodií a dalších funkcí se sice objevily již loni, ale teprve letos se stanou samozřejmostí u většiny nově nabízených modelů. U průkopnických mobilů bylo nutné za tyto funkce pořádně zaplatit, letos však opanují trh stejně, nebo i lépe vybavené telefony za ceny,o kterých se nám ještě před pár měsíci nesnilo.

Z toho také plyne změna distribučních kanálů. V předchozích letech především evropskému trhu vládl prodej přes operátory. Ti i dnes představují nezanedbatelný distribuční potenciál, ale nadpoloviční krajíc již připadá na volný prodej v klasické distribuční síti. Pro výrobce to znamená na jednu stranu vyšší zisky z prodeje, protože operátorům musel často prodávat za minimální ceny a nezřídka i na hraně rentability, na druhou stranu na jeho bedra stále více budou dopadat distribuční náklady, které s sebou volný prodej nese. Tato změna prodeje však nahraje těm velkým, naopak pro menší výrobce mohou nastat krušnější časy. Pokud se jim totiž podařilo uspět u operátorů, měli určitý odbyt zajištěn, nyní musí sebrat všechny síly a začít přesvědčovat zákazníky sami.

Odborná veřejnost nadále věří Nokii, očekává se vzestup Samsungu, i když některé hlasy varují, že mu chybí cenově příznivější modely. Motorola díky čínskému trhu asi svojí pozici letos uhájí, čeká se, jestli dokáže stáhnout drtivý náskok Nokie. Velkou neznámou je Siemens, který má slušný potenciál, v poslední době se mu celkem daří prodávat, ale finanční výsledky stále neodpovídají očekávání (uvidíme jak mu pomůže jeho nová "módní" značka Xelibri). Sony Ericsson bude muset letos představit hodně novinek, aby se v první pětce udržel, naopak útok na špičku ohlásil LG, který ale zatím v GSM telefonech prim nehraje. Následuje smečka menších, které vévodí Alcatel. Ten se snad po prospaném loňském roku probudí a vrhne na trh atraktivní novinky. Panasonic se snaží, některé novinky se mu povedly, letos chystá další. Neznámou je Trium, který za poslední rok nijak neexceloval, na výsluní se pak derou další japonské firmy, které byly donedávna aktivní spíš jen na domácím trhu. Příkladem budiž NEC. Loňské probuzení Philipsu musí výrobce letos potvrdit, jinak spadne za, pro nás neznámé, asijské výrobce. Ti se tlačí na výsluní, čínský TCL má na domácím trhu podíl deset procent, což představuje dvě a půl procenta celosvětového prodeje, a zahanbit se nebudou chtít nechat ani další, z Koreje třeba Maxon se svým souputníkem Sewonem, nová hvězda se pak může zrodit v zatím nepřehledné smečce čínských a taiwanských výrobců. Třeba se právě letos, či napřesrok dočkáme dlouho předpovídaných fůzí, které nastartoval zhruba před rokem sňatek Ericssonu s japonským Sony.

Karty pro nejbližší dva roky jsou rozdány, na UMTS se nečeká, vystačit si budeme muset se současnými GSM standardy. V případě CDMA sítí se pomalá revoluce již několik měsíců odehrává, nové možnosti standardu CDMA 1x nabízejí široké spektrum možností, jak výrobce učaruje zákazníkovi novým modelem svého telefonu. Těžko říci, jestli právě nejbližších 24 měsíců některého hráče pošle z hřiště ven; spekuluje se o tom již dlouho, zatím jich většina vydržela. Naopak se do hry chtějí dostat noví a správně nabuzení soupeři, kteří zatím testovali své možnosti na asijských trzích a nyní se chtějí ukázat i evropskému (americkému) publiku. V každém případě se můžeme těšit na velkou porci novinek, které by mnohé z nás mohly přesvědčit k výměně stávajícího telefonu.