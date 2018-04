Výrobci mobilů se stydí za původ svých produktů. Tutlají zejména Čínu

Podle tchajwanského serveru Digitimes si Motorola objednala výrobu všech levných telefonů u čínských dodavatelů. Motorola nebude tyto přístroje ani vyvíjet, výrobci dodají kompletní telefony, na které americký výrobce prakticky jen nalepí svou značku. Opatření se týká všech telefonů s cenovkou zhruba pod 150 dolarů, což je asi 3 000 korun. Komponenty pro tyto levné telefony má dodávat firma MediaTek, která je známá svými levnými, ale přitom spolehlivými čipy. Ty najdeme mimo jiné prakticky ve všech čínských padělcích.

Motorola doma nevyrábí

Motorola se ale samozřejmě oficiálně tímto počinem nepochlubila. Přitom pravděpodobně i dražší modely z její produkce budou z velké části vyráběny v Číně. Již v roce 2001 totiž Motorola uzavřela svou jedinou továrnu na výrobu mobilních telefonů v USA. Neoutsourcovaná část produkce tak pochází z vlastních továren v Číně a Indii.

Z Číny pochází pravděpodobně i většina telefonů ostatních výrobců, ani ti toho ale příliš o původu svých telefonů neprozrazují. Obeslali jsme s dotazy místní zastoupení výrobců s tím, zda nám mohou prozradit, kde všude své mobilní telefony vyrábějí. Prakticky bez výjimky museli všichni hledat odpověď ve svých nadnárodních centrálách. A ta se k nám z nějakého záhadného důvodu nikdy nedostala.

Sony Ericssony z Číny nebo Francie

V případě původu mobilních telefonů tak musíme spoléhat pouze na informace, které už máme a můžeme je přečíst na štítcích samotných mobilů. Tak například Sony Ericsson vyrábí většinu modelů ve své vlastní čínské továrně a to již od dob počátků své existence. Z Číny totiž pocházel už první model výrobce T68i.

U modelu Xperia X1 se všeobecně má za to, že je vyráběn na Tchajwanu firmou HTC. Levné modely pro Sony Ericsson vyrábí a vyvíjí od jara 2007 francouzský Sagem. Vývoj probíhá ve Francii, továrnu má Sagem ve své domovské zemi a také v Číně.

Nokia je světoběžník

Finská Nokia má podle všeho velmi pestrou skladbu továren. V Číně (Peking, Dongguan a Suzhou) vyrábí především levné modely, další továrnu na levné přístroje má v indickém městě Chennai. Podle internetové encyklopedie Wikipedia má dále Nokia továrny ve Finsku (Espoo, Oulu, Salo), Brazílii (Manaus), Anglii (Farnborough), Maďarsku (Komárom), Mexiku (Reynosa), Rumunsku (Jucu) a Jižní Korei (Masan). Mnohé modely se často vyrábí hned v několika továrnách a Nokia je dodává na trh lokálně. Špičkové modely řad N a E většinou pochází z finských továren. A mnohé překvapí, že třeba luxusní modely řady 88xx pochází z Koreje.

Korejci pečou doma

Korejský Samsung vyrábí většinu dražších telefonů přímo ve své domovské zemi. Na některých levnějších modelech najdeme na štítku pod baterií pouze lakonické označení Made by Samsung bez udání země původu. Gigant průmyslu s elektronikou má továrny v řadě zemí světa, mobilní telefony ale vyrábí jen někde. Kromě dvou továren v Koreji (Gumi a Gyeongsangbuk-do) je to v Brazílii (Campinas) a Indii (Noida a Chennai). Právě z těchto továren mohou pocházet levné modely. Druhý velký korejský výrobce, LG, je o něco tajemnější. Kromě továren v Koreji vyrábí mobilní telefony také v oblasti Noida v Indii.

Ostatní buď v Číně nebo na Tchajwanu

Drtivá většina ostatních výrobců si nechává své telefony vyrábět nebo je vyrábí v továrnách v Číně nebo na Tchajwanu. Většinou je místo výroby dané jejich původem. HTC, Gigabyte, Acer nebo Asus vyrábějí mobilní telefony ve své domovské zemi, tedy Tchajwanu. V Číně nebo na Tchajwanu se vyrábí i Apple iPhone, byť jeho výrobce není oficiálně znám. Všeobecně se spekuluje o tom, že jde o tchajwanskou společnost Foxconn, která má továrny doslova po celém světě (kromě obligátní Číny třeba i v České republice).

Z Číny pochopitelně pochází produkce tamních výrobců ZTE a Huawei, kteří se začínají čím dál častěji prosazovat i v Evropě. Prozatím právě především jako ODM výrobci. V Číně vyrábí i Alcatel, jehož mobilní divize patří čínské TCL. Dalšími známými čínskými ODM výrobci jsou Compal a Arima.

Existují i výjimky. Většinou mezi ně patří japonské firmy, které telefony pro svůj trh často stále vyrábějí v Japonsku. Překvapením ale může být, že kanadská společnost RIM vyrábí část komunikátorů Blackberry v Maďarsku.

Záleží na původu?

V dnešním světě, kde se mobilní telefony vyrábějí v bezpočtu zemí, je možná nasnadě otázka, zda vůbec na původu mobilního telefonu záleží. Jednoduchá odpověď zní: nikoli. I čínské nebo tchajwanské továrny dovedou vyprodukovat naprosto špičkové telefony, jejichž hardwarová poruchovost nijak nevybočuje z průměru. Pro mnohé výrobce je tak výroba dražších modelů "doma" otázkou prestiže nebo udržení jakési nezávislosti.

Jiné je to v případě, kdy společnost nevyrábí telefony ve svých vlastních továrnách, ale nechává si je vyrábět ODM výrobci. Pak často ani jedna strana nechce, aby se vědělo, kdo za daným telefonem stojí. Vztahy mezi společnostmi mohou totiž být velmi komplikované a často by mohlo docházet k různým druhům špionáže nebo nátlaku ze strany konkurentů. A ostatně i samotným zákazníkům by asi výrobci jen těžko vysvětlovali, že se jejich telefon vyrábí na stejné lince jako mobil konkurenta. I takové případy přitom mohou existovat. Pro samotného zákazníka je to ale stejně nepodstatné.