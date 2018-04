Výrobci mobilů se dohodli na společných testech Javy

Čtyři z šesti největších výrobců mobilů se dohodli na společné sadě testů aplikací pro prostředí Java. Jde o společnosti Nokia, Motorola, Siemens a Sony Ericsson (z velké šestky chybí Samsung a LG). Dohodou posvětila společnost Sun Microsystems, která platformy Java vyvíjí a vlastní k tomuto prostředí většinu práv a licencí.

Všichni vývojáři tak budou mít k dispozici společnou sadu testů. Novou aplikaci tak stačí otestovat jednou a budou mít jistotu, že bude fungovat i s jinými zařízeními, která budou podmínky testů splňovat. Takto otestovaným aplikacím pak Sun propůjčí licencované logo Javy. To bude pro zákazníka znamenat, že k takové aplikaci může mít důvěru a může za ni zaplatit. Bude mu totiž fungovat na každém zařízení, které bude certifikováno (měly by to být všechny nové mobily od těchto výrobců).

Firmy z oboru společné testy vítají

„Prostřednictvím více než 94 miliónů již dodaných zařízení operujících pomocí technologie Java a spolu s více než 53 mobilními operátory po celém světě astronomicky roste poptávka po novém obsahu a mobilních službách,“ řekl Juan Dewar, ředitel Consumer, Mobility and Strategic Solutions Group v Sun Microsystems. „Sjednocením testovacích kritérií přední výrobci dále stimulují poptávku a podporují vývojáře redukcí podmínek a vytvořením mnohem širšího cílového trhu,“ dodává Dewar.

Jeho slova podporuje i Scott Orr ze Sorrent, když říká: „Jako přední vývojáři obsahu plně podporujeme iniciativu pro sjednocení testování aplikací Javy. Namísto toho, abychom plnili různé požadavky, se budeme moci brzy zaměřit na jedinou certifikaci. To nám umožní dostat naše hry na trh mnohem rychleji a natolik nás osvobozuje, že se můžeme zaměřit na svou silnou stránku – vývoj inovovaných a nepřekonatelných her na platfomě Java.“

Dohoda výrobců by mohla zlevnit aplikace

Pokud dohoda neskončí jenom společnými prohlášeními, ale povede se ji přivést do praxe, bude to znamenat snížení cen mobilních aplikací a her pro koncové zákazníky. Producenti kvůli tomu asi nesníží své marže, ale sníží se jim náklady na testování aplikací. Zákazníci k nim také budou mít větší důvěru, protože na certifikovaných mobilech by měly aplikace bez problémů fungovat.

V současnosti tvoří nekompatibilita prostředí Java v mobilech s konkrétními aplikacemi největší překážku jejich rozšíření. Jedno testování aplikací vyřeší problém na straně dodavatelů aplikací a her. Na řadě jsou ale ještě výrobci mobilů, kteří musejí implementovat Javu tak, aby fungovala s certifikovanými aplikacemi.