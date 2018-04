Výrobci mobilů prý tají informace. Pochybujeme.

Pondělní vydání britského deníku The Times přineslo zprávu dokazující údajně rozsáhlý komplot výrobců mobilních telefonů, který má utajit ohrožení zdraví jejich zákazníků. Hlavním argumentem je v tomto případě skutečnost, že si Nokia, Motorola a Ericsson (bývalá tzv. velká trojka výrobců mobilů) nechaly za uplynulých osm let v USA registrovat více než 20 patentů na technologie, které mají chránit před elektromagnetickým zářením (EMZ). Patenty objevila americká Aliance uživatelů bezdrátových telefonů (Wireless Consumers Alliance). Jedna z patentových žádostí společnosti Nokia dokonce ve zdůvodnění údajně přímo uvádí, že

Otázka zní: „Potvrzují opravdu patenty to, že výrobci mobilů vědí o zhoubných účincích EMZ záření?“.

Pravděpodobně ne. Stejným argumentem by pak totiž muselo být odklánění antén mobilů od hlav jejich uživatelů (např. Sagem, Siemens, Motorola, Ericsson, Philips) i zavedení populárních integrovaných antén (např. Nokia, Siemens). Přestože to jsou prokazatelně také kroky zaměřené na omezení množství EMZ záření pohlceného hlavou uživatele, nikdo je za podobný zásadní důkaz nepovažoval.

Jaká jsou fakta?

Dosud se nikomu na světě nepodařilo nezpochybnitelně prokázat, že EMZ z mobilních telefonů škodí zdraví. Zároveň se ovšem nikomu nepodařilo stejným způsobem dokázat opak, totiž že používání mobilů je neškodné. Řada studií na toto téma vznikla v Británii, Švédsku, Austrálii i v dalších zemích. Existuje rozsáhlý desetiletý projekt pod záštitou OSN, který by měl přinést jednoznačný výsledek. Do výzkumu jevů spojených s častým používáním mobilních telefonů (MT) také investovali nemalé částky jejich výrobci. Nejdále z nich je zřejmě švédský Ericsson, který zprávy svých výzkumných týmů také zveřejnil.

Celkem pravidelně se objevují zprávy, že MT zaručeně zdraví škodí a stejně pravidelně se můžeme dočíst i o tom, že mobil škodí stejně málo jako vosí píchnutí. Obě strany sporu se však již shodují na tom, že časté používání MT může některým obzvlášť citlivým (hypersenzitivním) osobám způsobovat potíže obdobné projevům syndromu „nemocných budov“, který se vyskytuje u některých osob pobývajících v moderních klimatizovaných budovách protkaných elektronikou.

V takové situaci pochopitelně nikdo z výrobců mobilních telefonů nemůže zůstat klidný. „Co kdyby se někdy prokázalo, že MT mají skutečně zhoubný vliv na zdraví?“ Proto se samozřejmě snaží neponechat nic náhodě. Začali odklánět i integrovat antény svých výrobků, protože „co kdyby přece?“ Nyní tedy pracují na dalších způsobech ochrany svých zákazníků. Samozřejmě se snaží o to, aby se o jejich aktivitách moc nevědělo, protože by to mohlo vyvolat paniku a hromadný odklon od mobilních telefonů. Ostatně to se možná po zveřejnění zprávy Timesů již děje.

Nad možným vlivem EMZ se spekuluje již od šedesátých let minulého století. Přirozené obavy z nedostatečně prozkoumaného jevu mohly logicky výrobce mobilů přimět k dlouhodobé snaze o minimalizaci množství EMZ absorbovaného organismem uživatele. Za jejich nyní prokázanou snahou nemusí nutně být vědomí zhoubných účinků jejich produktů, ale třeba marketingový tah.

Doufejme, že je to opravdu tak.