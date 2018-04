Výrobci mobilů prožívají těžké časy. Za pár let může zbýt jen hrstka z nich

V posledních letech jsme se rozloučili například se značkou Siemens, které nepomohlo ani nadějné spojení s BenQ, konec výroby mobilů pod vlastní značkou ohlásil i francouzský Sagem, zuby nehty se na trhu drží Alcatel a takový Philips nebo Panasonic to po krátké snaze raději rovnou zabalili. A co víc: svou labutí píseň pomalu ale jistě zpívá americká Motorola a do problémů se dostává i švédsko-japonský konglomerát Sony Ericsson.

A tak zatímco před necelými třemi roky polemizoval kolega o pětici nejsilnějších značek na trhu, za stejnou dobu se může opět mnohé změnit. Vtipkování odborníků na téma, jak bude vypadat mobilní trh za pár let, nemusí být zas tak daleko od pravdy. Většina z nich si totiž situaci představuje následovně (situace v obchodě s mobilními telefony v roce 2013): "Jeden nový mobil prosím." "Jistě, máme tu široký výběr - Nokii, Nokii anebo také Nokii."

Samozřejmě jde o nadsázku a takové situace se s jistotou nikdy nedočkáme. Kdo ale sleduje vývoj posledních let, musí mu být jasné, že telekomunikační trh se mění. A pokud se nestane zázrak, mnoho z budoucího vývoje lze lehce předpovědět.

Motorola buď překvapí, nebo odejde

Příkladem budiž Motorola. Její strmý vzestup uvedením klíčového modelu RAZR, který zachránil společnost z nepříliš uspokojivé finanční situace, vydržel jen pár let. Marketing firmy po obrovském úspěchu inovativního modelu jako by usnul na vavřínech. A pokud se měl ještě někdy probudit, měl to stihnout ještě před propuknutím finanční krize. Dnes už mu příliš šancí nedáváme.

Tento americký výrobce měl přitom ve své době velmi slušně našlápnuto k úspěchu. Jenže stejně jako stál RAZR za jeho vzestupem, může i za jeho pád. Firma se totiž dodnes nedokázala oprostit od designového směru "žiletek" a trh přesytila modely, které vypadají jeden jako druhý. Snaha zaujmout netradičními nápady pak firmě u mnoha telefonů navíc spíše uškodila. A to jsme ještě nezmínili fakt, že si to Motorola pěkně zavařila u svých zákazníků, když z původně luxusního telefonu RAZR udělala během pár měsíců přístroj pro masy za zlomkovou cenu.

Dnes tak Motorole klesají prodeje a s tím spojené finanční ukazatele. Kuloáry již mluví o černé budoucnosti tohoto výrobce, stále častěji zaznívají spekulace o chystaném opuštění mobilního byznysu či jeho postoupení jiné firmě. Tohoto kroku bychom ostatně nebyli svědky poprvé, vzpomeňme opět na Siemens a BenQ nebo Alcatel a TCL. Co však nelze Motorole upřít, je její schopnost odvrácení nejhoršího v situacích, kdy to člověk nejméně čeká. Možná nás tak ještě překvapí.

Sony Ericsson, nebo Sony a Ericsson?

Jenže zatímco problémy Motoroly jsou již delší dobu zjevné, v posledním roce si velké černé puntíky připsal i další významný výrobce mobilů - Sony Ericsson. I zde lze příčinu klesajícího zájmu částečně najít ve složení portfolia výrobce. Zatímco těsně po spojení značek věrní zákazníci Ericssonu byli za vzrůstající počet modelů rádi a firmě se dařilo oslovovat i nové zákazníky, dnes se mnozí z nich v přehršli přístrojů téže značky příliš neorientují. Zdá se, že sázka na marketingový model finské Nokie Sony Ericssonu zkrátka příliš nevychází.

O tom, že Sony Ericsson má problémy, svědčí ostatně i ztráta jeho tržního podílu. Minulý týden se světovou trojkou stal asijský výrobce LG. A právě asijští výrobci v podobě LG a Samsungu zažívají zlaté časy. Společně s Nokií jako světovou jedničkou jsou jediní ze silných značek, komu meziročně tržní podíl roste.

Již nyní tak zaznívají zkazky o velmi napjatých vztazích mezi oběma společnostmi tohoto švédsko-japonského konglomerátu. Nedávno ostatně proběhla médii zpráva, že už padl návrh na opětovné rozdělení značky. Kdo ale bude mít v takovém případě navrch? Sony se svou silnou distribuční sítí i velkým potenciálem značky, nebo Ericsson, který je v mobilní branži přece jen známější?

Prodávat bude OS, nikoli značka

Ať to dopadne jakkoli, trh s mobilními telefony se mění. V minulém roce jsme mohli být svědky raketového startu nového hráče, americké firmy Apple. A i když to ostatním trvalo déle, než se původně čekalo, v tom dalším roce se dočkáme reálných odpovědí. Na seznamu dne je Palm Pre či model Storm od amerického výrobce zařízení BlackBerry, RIM.

Na trh s mobilními telefony navíc razí i firmy, které s ním dosud měly pramálo společného. Příkladem může být operační systém Android od Googlu. Právě ten zároveň jasně ukazuje, jak se vnímání trhu mění. Vše totiž naznačuje tomu, že v budoucnu se nebudou mezi sebou prát značky výrobků, ale operační systémy v nich použité. Jestliže tedy známé značky z trhu zmizí, nahradí je zas jiné. Onen příběh v obchodě s mobilními telefony tedy bude mít reálně úplně jiný konec: "Jistě, máme tu široký výběr - chcete ten s iPhone OS X, WebOS, nebo Google Android?"