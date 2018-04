Výrobci mobilů letos zažívají opravdové žně

Mobilních telefonů se každé letošní čtvrtletí prodává více a více. Je dokonce pravděpodobné, že za celý letošní rok se celosvětově prodá 790 milionů mobilních telefonů, ač původní odhady ze začátku roku byly skeptičtější o více jak 50 milionů kusů. Každé čtvrtletí jsou výsledky celého oboru přibližně o devět procent lepší, než v předchozím kvartále.

Výrobci sklízí úspěchy jak na rozvojových trzích, kde se hlad po mobilech stupňuje, přesně podle toho, jak padají ceny telefonů. Za nejdůležitější trhy lze dnes považovat Indii, země jihovýchodní Asie, Jižní Ameriku a některé africké země.

Na těchto trzích výrobci soutěží o přízeň zákazníků s nejlevnějšími mobily. Zatím vede Motorola, které se podařilo uspět v tendru "Spojte nespojené" s mobilem Motorola C113, který stojí okolo 30 USD, tedy asi 750 Kč.

Na vyspělých trzích Evropy, Severní Ameriky a dnes i Číny se naopak výrobci předhánějí s co nejlépe vybavenými přístroji, což je jedna z mála šancí jak donutit zákazníky pořídit si nový mobil. Jako úspěšný trend se také ukazuje sázka na design a styl. Zákazníci chtějí vzhledově výrazné telefony a v případě některých modelů jsou ochotni platit nadprůměrné částky i za mobily, které mají jen průměrnou výbavu, ale jsou "trendy".

První trojka zůstává na svých místech

Největším světovým výrobcem zůstává Nokia, která se držela trendu celého odvětví a prodala o devět milionů mobilů více, než v předchozím čtvrtletí. Nedařilo se jí v Jižní a Severní Americe, kde zaznamenala propad ve srovnání z druhým čtvrtletím letošního roku, vše si ale vynahradila v Evropě a na asijských trzích včetně toho čínského. Nokii se dařilo i v segmentů chytrých telefonů, kde má zhruba poloviční podíl na trhu, jenže chytré telefony nejdou na odbyt tak, jak by se mohlo zdát a na celosvětovém trhu mobilů mají zhruba podíl sedmi procent.

Druhá Motorola zabodovala jak superlevnými telefony, tak na vyspělých trzích se svým stylovým modelem V3 Razr. Těch prodala za čtvrtletí 6,5 milionu kusů a celkem za necelý rok přes 12 milionu kusů. Je to tak nejlépe prodávané véčko na celém světě. Výsledek je o to překvapivější, že se jedná o poměrně drahý mobil vyšší střední třídy.

Samsung si drží třetí místo a také pozici výrobce luxusních přístrojů nejvyšší třídy. Naopak se mu nedaří v kategorii levných mobilů a to by se mu z dlouhodobého hlediska nemuselo vyplatit. Jihokorejský výrobce to ví a na příští rok plánuje ofenzívu i v tomto segmentu trhu.

3Q 2005 2Q 2005 změna Nokia 66,6 60,8 +9,5 % Motorola 38,7 33,9 +14,1 % Samsung 26,8 24,4 +9,8 % LG 15,5 12,1 +28,1 % Sony Ericsson 13,8 11,8 +16,9 % Ostatní 44 45,4 -3 % Celkem 205,4 188,4 +9 % Prodeje mobilních telefonů v miliónech kusů

Vysoký růst může těšit další jihokorejskou značku LG, která z pětice největších světových výrobců zaznamenala největší mezičtvrtletní nárůst prodeje a to téměř o 30%. LG si pochvaluje růst na trzích s přístroji pro standard GSM, naopak na domácím trhu stagnuje, stejně jako v segmentu přístrojů pro evropské sítě třetí generace.

Na tento trh se naopak chce zaměřit Sony Ericsson se svým novým modelem střední třídy K600. Sony Ericssonu se daří v segmentu multimediálních telefonů vyšší třídy, pokud bude chtít svůj tržní podíl zvýšit, bude se muset více zaměřit na low-endové produkty.

Své čtvrtletní výsledky nezveřejnil z velkých výrobců zatím jen Siemens, který ve třetím čtvrtletí letošního roku působil naposled pod křídly mateřského koncernu. Od dalšího čtvrtletí je již součástí společnosti Benq Mobile, která by chtěla vrátit značku Siemens na pozice, která ji patřila před rokem.