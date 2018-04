Výrobci mobilů hledají cestu k lidem

Výroční kongres všech, kdo mají co do činění s mobilními telefony v Cannes, je asi jediná konference, kde je dovoleno nechat telefony zapnuté, i když mluví největší firemní hlavouni. Když se mikrofonu chopil Geoffrey Frost ze světové mobilní dvojky Motoroly, naopak to účastníkům doporučil. "Aspoň tak zjistíme, jaké máte značky a hudební vkus, co se týče melodií," dodal.

Podobně, jako se Frost obracel ke svým posluchačům a toleroval jejich drobné prohřešky, začínají se i výrobci častěji vracet zpátky k těm, kteří telefony používají, a začínají zkoumat, jak se vlastně uživatelé chovají.

Firmy investovaly miliardy dolarů do vývoje výkonnějších mobilů, ale často zjišťují, že lidé si na výstřelky techniky zvykají jen pomalu, a s tím pomalu rostou i jejich zisky.

Výrobce například překvapilo vítězství textových zpráv nad hlasovými zprávami. "Textovky si lidé schovávají hlavně proto, že jejich obsah je něčím výjimečný," říká profesor Richard Harper z univerzity v Surrey, který zkoumá chování telefonistů. "Naproti tomu hlasové zprávy jsou kdesi u operátora a nemají osobní náboj."

Soukromí, které ukrývá mobilní telefon, je často důležitější než vztahy dvou lidí, kteří spolu žijí. Harperův tým studoval pro potřeby operátorů chování mileneckých nebo manželských párů, když se spolu nastěhují. Většina z nich má tendenci zrušit soukromý mobilní telefon a používat jeden společný. "Časem se ale k vlastnímu mobilu stejně vrátí," říká.

Harper své výzkumy často prodává výrobcům mobilů, nyní spolupracuje s šéfem výzkumu evropské mobilní jedničky Vodafone. Zabývá se například novou technologií push-to-talk (stiskni a mluv), která umožňuje mluvit s více lidmi zároveň. Výrobci měli představu, že se takový systém bude hodit, když bude chtít matka svolat své potomky k večeři. Zjistilo se však, že teenageři sice technologie milují, ale kontaktům ze strany svých rodičů se snaží za každou cenu uniknout, a systém proto radši vypínají. Ani experti na kongresu však neměli jasnou odpověď na to, proč se esemesky neujaly u Američanů. Částečně prý za to může fakt, že je v USA tato služba dražší, a také to, že Američané mají divný pocit z toho, že někomu něco posílají a nejsou si jisti tím, jestli je vůbec někdo poslouchá.

Harper však předpovídá, že jakkoliv se lidé učí nové věci a výrobci přicházejí s novými vymoženostmi, mobil zůstane vždycky hlavně osobní záležitostí. "Když někomu voláte pracovně, většinou voláte z pevné linky. A to osobní postavení mobilu zůstane," říká Harper.

"Myslím, že za deset let budou mít lidé pořád svůj osobní mobil a pak spoustu všelijakých ostatních zařízení na další věci, třeba na vyřizování svých účtů v bance," dodává.