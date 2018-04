Výrobci mobilů doufají, že si koupíte jejich smartphony. Na nich vydělají

Loňský rok byl hodně poznamenán ekonomickou krizí, která se samozřejmě projevila i u výrobců mobilních telefonů. Ačkoli výsledky za první čtvrtletí letošního roku jsou o něco horší než v tom posledním loni, meziročně většina výrobců zaznamenala pozitivní trend. Zdá se, že zpátky je Nokia, která překonala problémy z druhé poloviny loňského roku. Samsung už sice neroste tak rychle jako v minulosti, ale pozici si drží.

Loňský rok nebyl rozhodně špatný pro LG, ovšem začátek roku není pro tohoto jihokorejského výrobce nijak pozitivní. Firma jen těsně udržela kladný výsledek. Do plusu se dostal po dlouhých měsících také Sony Ericsson. Bohužel totéž se nepovedlo Motorole, která naopak ztrátu prohloubila. Situace za velkou pětkou zůstává také beze změn, Apple stabilizoval své výsledky a v podstatě beze změn je i HTC.

Nokia - smartphony se konečně chytly

Ve druhé polovině roku se zdálo, že na Nokii dopadla finanční krize plnou silou a firma se řídí do problémů. Pro fanoušky této značky jsou ale výsledky už od konce minulého čtvrtletí dobrou zprávou. I když po podařeném závěru roku se od Nokie možná čekalo trochu více, výsledky nejsou ani v tradičně nejslabším čtvrtletí roku nijak špatné.

Pro Nokii je důležité, že v černých číslech jsou všechny divize včetně dlouhodobě ztrátových Nokia Siemens Network. Dobře si vedl i Navteq. V porovnání s minulým čtvrtletím zaznamenala Nokia pokles, ale to je vzhledem k síle Vánočního trhu celkem logické. Meziroční srovnání vyznívá pro Nokii poměrně pozitivně.

Tržby Nokie činily 9,5 miliardy eur (249 miliard korun) což je meziroční nárůst o tři procenta, v kvartálním porovnání však tržby propadly o pětinu. Největší měrou se na tom podílela divize Zařízení a služeb s tržbami 6,7 miliardy eur, tedy asi 176 miliard korun. To je mimochodem zhruba srovnatelné s příjmy českého státního rozpočtu, které se pohybují za rok kolem půl bilionu korun. Příliš pozitivní pro Nokii není, že jí mírně klesla průměrná cena telefonu. Pokles o dvě eura na 62 eur (1 625 korun) není nijak dramatický, zarážející ale je, že Nokii se podařilo prodat vůbec nejvíc smartphonů v historii. Telefony z řad N, E a X (Xpressmusic) si vybralo celkem 21,5 milionu uživatelů, což je meziroční nárůst o 57 %. Tyto přístroje už obstaraly polovinu tržeb.

Dobré výsledky naznačuje i pohled na provozní zisk a marži. Divize Zařízení a služby pracovala s provozní marží ve výši slušných 12,1%, což znamená nárůst o dva procentní body v meziročním srovnání. V minulém čtvrtletí ale činila provozní marže více než 15 procent, to znamená, že Nokia prodávala v tomto čtvrtletí za nižší ceny než v minulém a tudíž na nich vydělala méně. Přitom právě smartphony byly pro Nokii dlouhodobě nejziskovější.

Pozitivní čísla reportovala tentokráte i divize Nokia Siemens Network s tržbami 2,7 miliardy eur (70 miliard korun) a konečně pozitivní provozní marží 0,6 %. Navteq utržil 189 milionů eur (necelých 5 miliard korun), to je meziroční nárůst o 41 %. Když si uvědomíme, že právě v tomto čtvrtletí Nokia zpřístupnila navigaci v některých přístrojích zdarma, je to určitě velmi pozitivní výsledek.

Samsung - trvale udržitelný růst

Loňský rok byl pro Samsung, a vlastně obecně jihokorejské výrobce, vynikající. Zdálo se, že dotažení se na Nokii je jen otázkou času. V prvním čtvrtletí letošního roku si ale Samsung vybral oddychový čas a růst trochu zpomalil. Může to být jednorázový výkyv, ale také náznak toho, že firma už dosáhla vrcholu a nyní bude růst v souladu s trhem.

Akcionáři Samsungu ale rozhodně nemají mnoho důvodů k obavám, alespoň co se týče telekomunikační divize. Její tržby totiž dosáhly 9,18 bilionu wonů (162 miliard korun). To je zhruba o třetinu méně než Nokia. Za drtivou většinou tržeb stojí mobilní zařízení (8,57 bilionu wonů, 152 miliard korun).

Provozní marže mírně poklesla, když se ustálila na stejné úrovni jako u světové jedničky, tedy na dvanácti procentech. Provozní zisk dosáhl velmi slušné 1,1 bilionu wonů, tedy necelých 20 miliard korun. To je výsledek, který by mohla řada světových firem závidět. V meziročním srovnání zůstal provozní zisk Samsungu zhruba stejný (pokles o 1 %), tržby se mírně zvýšily (plus 5 %). I u Samsungu tak vidíme postupné snižování průměrné ceny telefonu. Přitom dotykové telefony již tvoří téměř třetinu všech prodaných přístrojů (27 %) a meziročně se jejich podíl zdvojnásobil.

Pro letošní rok očekává Samsung další růst podílu smartphonů a tak do svého portfolia zařadí další modely s operačním systémem Android.

LG – houpačka je zřejmě baví

Šéfové druhé z korejských výrobců si musí připadat jako v nějakém zábavném parku. Rychlý růst, který dostal LG na třetí místo na světě, střídá větší či menší pokles. Výhodou LG jsou problémy dalších dvou hlavních hráčů mobilního trhu, kteří tak jeho pozici nemohou ohrozit. Ztráta na Samsung je ale pořád příliš velká, než aby mohlo LG na vylepšení své pozice jen pomyslet.

V právě skončeném čtvrtletí poklesly tržby divize mobilních komunikací meziročně o 19,4 procenta na 3 422 miliard wonů (60 miliard korun), ve srovnání se Samsungem jsou zhruba třetinové. Firmě se snížily i tržby z prodeje mobilních telefonů. V tomto případě byl meziroční pokles téměř o dvacet procent na 3 140 miliard wonů (55 miliard korun).

Velmi zajímavě se vyvíjel provozní zisk. Zatímco ve srovnatelném čtvrtletí loňského roku činil u mobilní divize příjemných 249 miliard wonů (4,4 miliardy korun), poslední čtvrtletí loňského roku už znamenalo ztrátu 6 miliard wonů (106 milionů korun) a v právě skončeném čtvrtletí to bylo 24 miliard wonů (424 milionů korun) zisku. To na světovou trojku není nijak oslnivý výsledek.

A není se co divit, provozní marže činí pouhých 0,7 procenta. Přitom ještě ve druhém čtvrtletí loňského roku dosahovala stejné hodnoty jako u Nokie a Samsungu. Celkem prodalo LG o pětinu telefonů méně než v minulém čtvrtletí a ztrácí tak už třetí čtvrtletí v řadě.

Sony Ericsson – konečně v plusu, ale prodeje klesají

Druhý z evropských výrobců zápasí s problémy už skoro dva roky. V minulých měsících sáhl k poměrně drastické restrukturalizaci firmy, které měla odvrátit úplný krach. Tyto kroky přinesly aspoň částečný úspěch. Sony Ericsson sice prodal zhruba o třetinu telefonů méně a na tržbách získal 1,4 miliardy eur (36 miliard korun). To je ve srovnání s Nokií či Samsungem téměř zanedbatelná částka. Dobrou zprávou ale je, že po mnoha čtvrtletích, kdy se firma nacházela v červených číslech, mohla tentokráte ohlásit pozitivní výsledek: provozní zisk ve výši 20 milionů eur (519 milionů korun).

Do černých čísel se dostala také provozní marže, která je ale jen mírně vyšší než u LG – 1 %. Asi největší radost muselo manažerům firmy udělat poměrně razantní zvýšení průměrné ceny prodaného telefonu. Sony Ericsson přidal celkem 14 eur ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a dosáhl tak jednu z nejvyšších hodnot na trhu, tedy 134 eur (téměř 3 500 korun). Může za to poměrně solidní úspěch nového modelu Xperia X10 s operačním systémem Android. Slušně se také podle zástupců společnosti prodává i druhá novinka Vivaz. Oba telefony se přitom začaly prodávat až koncem čtvrtletí.

Motorola – ztráta je opět větší

Chvíli to vypadalo, že by se Motorola mohla vzpamatovat a vrátit se stejně jako Sony Ericsson do černých čísel. Pro celou firmu to platí, bohužel divize mobilních zařízení se od pozitivního trendu odklonila. Pozitivní jistě je, že provozní ztráta se v meziročním porovnání výrazně snížila. V prvním čtvrtletí loňského roku prodělala Motorola ještě více než půl miliardy dolarů (11 miliard korun). Ztráta 192 milionů dolarů (3,9 miliardy korun) tak vypadá celkem slušně. Bohužel v minulých dvou čtvrtletích byla ztráta ještě nižší. A to není vůbec dobrý signál.

Tržby mobilní divize činily v prvním čtvrtletí roku 2010 1,6 miliard dolarů (33 miliard korun), což znamená meziroční propad přibližně o desetinu. Postavení Motoroly na trhu tak nadále slábne. Již loni Motorola ohlásila, že se letos soustředí především na modely s operačním systémem Android. Smartphony tak zaujímají přibližně třetinu z celkového počtu prodaných telefonů tohoto amerického výrobce. Otázkou ale stále zůstává, jestli to bude stačit na záchranu. Pomoci může americký trh, který je Motorole tradičně nakloněn a naopak Nokii se zde nedaří.

Apple – šestí, ale ty peníze

Jablečná firma sice ještě do velké pětky nepatří, ale šesté místo na světě drží s naprostým přehledem. A co je pro její akcionáře důležité, podařilo se jí stabilizovat prodeje i tržby. Výsledky Apple tak už nejsou tolik závislé na tom, jestli firma ve skončeném čtvrtletí uvedla na trh nový model či nikoli. Právě tento fakt řadí Apple mezi standardní výrobce, a to přesto, že má aktuálně na trhu pouze jediný model (na některých trzích dva). To je skutečnost, která rozhodně stojí za zaznamenání.

V podstatě jako jediný z výrobců nezaznamenal Apple výrazný rozdíl mezi posledním čtvrtletím loňského roku a tím prvním letošním. Podle všeho si uživatelé iPhony kupují bez ohledu na Vánoce. Velmi pozitivní jsou pro Apple i tržby. Do nich se započítávají jak prodané telefony, tak s nimi související služby jako jsou například zisky z AppStore a různé provize od operátorů, které ještě v některých zemích přetrvávají. Tržby za iPhone dosáhly 5,4 miliardy dolarů (111 miliard korun) a to je jen o něco méně než Samsung. Vzhledem k stabilizovanému počtu prodaných kusů i ceně se dá předpokládat, že za nárůsty příjmů z jednoho telefonu stojí především prodej aplikací.

HTC – i manažerská modla zlevňuje

Také taiwanský producent manažerských telefonů HTC se nevyhnul postupnému poklesu cen svých produktů. Podobně jako v případě Apple ale těží z toho, že většina jeho produkce patří spíše k dražším telefonům. Průměrná cena tedy sice mírně poklesla, ale pořád se drží na velmi slušné hodnotě 339 amerických dolarů (6 916 korun) a tenhle výsledek mu mohou ostatní výrobci, s výjimkou Apple, jen tiše závidět. Odráží se to i na nezvykle vysoké provozní marži, která v aktuálně skončeném čtvrtletí přesáhla 30 %.

Když to srovnáme s pouhými 0,7 % provozní marže u LG, je celkem jasné, proč se HTC může držet v kladných číslech, ačkoli ve srovnání s konkurenty prodává mizivý počet telefonů. Jen pro ilustraci, pro všechny telefony HTC se rozhodla méně než polovina uživatelů ve srovnání s iPhonem. Jak to tak vypadá, šesté místo na světě, které HTC jeden čas patřilo, je už definitivně ztraceno. Přesto mohou být akcionáři i vedení společnosti spokojeno. HTC v prvním čtvrtletí vykázalo tržby ve výši 37,95 miliardy taiwanských dolarů (24,4 miliardy korun), což je podobně jako Motorola či Sony Ericsson. Přitom mu k tomu stačilo výrazně méně prodaných telefonů. I proto je provozní zisk 11,6 miliardy taiwanských dolarů (7,5 miliardy korun). To je zhruba třetina zisku Samsungu, ale výrazně lepší výsledek než mělo LG.