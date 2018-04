Smartphony se začínají dělit na mercedesy a dacie

Letošní seznam luxusních špičkových smartphonů je opravdu úctyhodný: HTC má One M9 a k tomu nově větší a vybavenější One M9+, Samsung bojuje s S6 edge a nově také větším modelem edge plus (na některých trzích i Note 5). LG má prohnuté G Flex2 a koženou variantu G4, teď jsou tu nové modely Sony Xperia Z5 a Huawei Mate S. Všechny tyto mobilní značky mají teď v portfoliu drahé modely, jejichž cena může relativně snadno překročit i hranici 20 tisíc korun. Dostávají se tak do klubu, kde dříve tradičně úřadoval hlavně Apple a kde se s ním dříve bil snad jen Samsung a občas to zkoušelo HTC.

Právě schopnost Applu prodávat své smartphony draho mnohé výrobce tak láká. Jenže nová taktika není jen snahou zkopírovat úspěch kalifornské značky. Tradiční výrobci se takto brání nové agresivní konkurenci. Technicky jsou totiž dnes mezi špičkovými smartphony jen malé rozdíly, a tak značky vymýšlejí všemožné inovace téměř za každou cenu, aby každý topmodel posunuly o kousek dál.

Luxus je nová mantra, pomocí které chtějí tradiční výrobci uspět. Chtějí si uchovat image značkových a prémiových výrobců, kteří zákazníkům oproti ostatním nabízí něco navíc. Když už ne funkce, tak tradici, spolehlivost a ten nejlepší design i materiály. Jeden opravdu luxusní na image zaměřený topmodel má pomoci prodat miliony obyčejnějších smartphonů, ale zároveň sám o sobě vydělat dost peněz.

Zatímco se čínští producenti naučili vyrábět i technicky relativně vyspělé smartphony, co se zpracování a především designu týče, mají stále ještě mezery. Jistě, stylový a výborně zpracovaný smartphone umí dnes vyrobit leckdo. Například i nové OnePlus Two má prémiový nádech a krásné kovové telefony umí dělat třeba i málo známé značky jako Gionee nebo třeba nově německý Gigaset, který svůj první smartphone odhalil právě v Berlíně. Ale ten opravdový luxus, který se těžko popisuje a ještě hůře je možné ho poznat na obrázku, ten umí málokdo.

Řada čtenářů nám nevěří naše nadšení ze zpracování modelů HTC One a ani nové Sony Xperia Z5 Premium nepřipadá mnohým zpoza stolu tak luxusní, jak jej nadšeně popisujeme. Drobné nuance, které dělají z těchto telefonů ty opravdu prémiové, popsat ani nelze. Jde o celkový pocit, který se musí zažít. Podobně jako třeba u osobních automobilů prémiových značek. Dacia vás odveze stejně jako Mercedes, s ohledem na hustý provoz a omezenou rychlost pravděpodobně za stejný čas. Ale pocit z jízdy bude u obou aut jiný.

Ve světě mobilních telefonů možná nastává doba, kdy budeme mobily dělit právě podobně jako auta a módu. Na ty obyčejné, na ty prémiové a na ty opravdu luxusní pro nejbohatší. Technicky mezi nimi nebude moc velký rozdíl, půjde především o styl. Samsung, Sony, HTC, LG, Motorola a nově i Huawei, tedy z dnešního pohledu vlastně tradiční „značkoví“ výrobci, budou obdobou módních domů, jako jsou třeba Ralph Lauren nebo Tommy Hilfiger. Cenově dostupné zboží u nich koupíte, ale půjde o určitý „outletový“ výprodej, aktuální kolekce značek budou nejspíš vždy dražší než konkurence a budou udávat aktuální módní trendy.

Možná se tak brzy dočkáme i nové vlny spolupráce mobilních značek a módních domů. Vždyť partnerství LG se značkou Prada nebo Samsungu s Armanim hrála před lety na to, oč se teď mobilní značky snaží samy.

Je otázkou, zda k puncu luxusu výrobci takovou spolupráci potřebují, dříve tato strategie moc úspěšná nebyla. Bude zajímavé také pozorovat, jestli se výrobci v oblasti prémiových telefonů nepustí ještě o kousek dále a některý z nich se nepokusí ohrozit zatím neochvějnou pozici luxusní značky Vertu, která nemá na poli těch nejdražších chytrých telefonů pro nejbohatší vůbec konkurenci.

Kdo ví, jak bude svět mobilních značek vypadat za pár let. Mnohé tradiční se potácejí na hranici životaschopnosti a na smartponech vlastně nikdo kromě Applu a Samsungu vydělávat nedovede. Výrobci hledají různé cesty a sázka na prémiové zboží může být jednou z cest. Jak ovšem ukazuje třeba Huawei, nemusí to být cesta jediná. Jeho nový důraz na prémiové provedení vlastního zboží kontrastuje s nástupem jeho vlastní cenově agresivní značky Honor. Podobně jako mají módní domy značky cenově dostupné, dražší i opravdu luxusní, mohou své portfolio segmentovat i výrobci mobilů.

Zůstává otázkou, jak to přijmou zákazníci. Značkovou módu kupují, jenže v oblasti elektroniky to může být zcela jiný příběh. Ostatně ani ten, kdo kupuje značkové oblečení, si asi každý rok nepořizuje nový kabát za desítky tisíc. A to je něco, co výrobci mobilů vlastně očekávají.