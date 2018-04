Výrobci čipů předpovídají telefony za 500 korun

Koncová cena mobilního telefonu by prý mohla časem spadnout až na - dnes těžko uvěřitelných - 250 korun. Například Horst Pratsch, vice prezident německého výrobce čipů Infineon, se ovšem domnívá, že k tomu nedojde. Výrobní proces by vyžadoval použití velmi levných, nekvalitních komponentů a výsledné produkty by mohly snížit draze vytvořenou image velkých značek.

„Snížení kvality není východisko, ale omezit počet funkcí ano,“ uvedl pro agenturu Reuters.

Rostoucí podíly na světovém trhu i neustálý nárůst prodaných kusů dosahují výrobci hlavně prodejem těch nejlevnějších telefonů. Vytvoření tzv. Ultra-Low Cost kategorie pro rozvojové trhy by mělo umožnit další rozvoj mobilních komunikací i v regionech, kde uživatelé na běžné telefony prostě nemají.

„Čtyři miliardy lidí na planetě ještě neměly možnost zavolat si z mobilu a přitom jich 80 % žije v dosahu signálu mobilní sítě,“ uvedl na toto téma šéf GSM Asociace Tom Philips.

Výrobci se proto snaží snížit cenu mobilních telefonů na minimum, což by mělo podle Nokie otevřít dveře do mobilního světa další miliardě uživatelů během pěti let. Výrobci komponentů jako zmiňovaný Infineon nebo Philips proto plánují integrovat všechny důležité funkce mobilního telefonu do jediného čipu s cenou přibližně 5 dolarů.

Zatímco do dnešních telefonů se montuje okolo 150 různých komponentů, v roce 2007 by mohlo jít jen o třetinu. Už začátkem roku 2006 plánuje Infineon zahájení prodeje levné platformy s cenou 20 dolarů za kus. Dnes se prodávají nejlevnější za přibližně 35 dolarů.

Mobilní komunikace přitom mají příznivý dopad i na ekonomiku rozvojových států. Výzkum London Business School například došel k závěru, že desetiprocentní nárůst mobilních uživatelů vede k nárůstu hrubého domácího produktu o přibližně 0,6 procenta.