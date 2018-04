Výrobce mobilů INQ představí nový model pro Twitter

Nový model má být prvním telefonem INQ pro masový trh s přednastaveními pro internetové uživatele Twitteru. Operátory bude stát téměř 140 dolarů (asi 2 600 korun).

Twitter zažil obrovský rozmach během posledních dvou let. Podstatou jsou krátké texty do 140 znaků, které autor rozesílá pomocí internetové sítě do jiných počítačů či mobilních telefonů. Uživatelé spolu mohou takto twitterovat neboli "štěbetat" o nejžhavějších novinkách či o svém aktuálním rozpoložení.

Společnost INQ, kterou vlastní hongkongský Hutchison Whampoa, již v minulosti vyrobila takzvané sociální mobily spojené s internetovými servery jako Skype a Facebook. Telefon Twitter by měl doplnit stávající sérii a na trhu se objeví před Vánocemi.

Mobil INQ1 zvaný telefon Facebook získal na letošním veletrhu mobilních komunikací ocenění Mobil roku. Tento přístroj integruje funkce sociální sítě Facebook do svého adresáře, a uživatel tak sever nemusí vyhledávat samostatně. Šéf prodeje a marketingu u britského operátora 3UK Marc Allera uvedl, že provoz na telefonech INQ1 je třikrát až čtyřikrát vyšší než u ostatních modelů. Podobně vysokou mírou využití se podle operátorů může pochlubit jen iPhone společnosti Apple.