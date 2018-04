Výrobce mobilů čekají hladové roky

Agentura tvrdí, že na úroveň roku 2005, kdy se příjem výrobců vyšplhal na 115,1 miliard dolarů, se průmysl vrátí až v roce 2009. Jako hlavní důvody pro pokles uvádí iSuppli zpomalující se růst trhu a také nasycenost celosvětového obchodu. - více zde...

Největší příjmový nárůst zaznamenali výrobci v roce 2003, kdy meziroční nárůst činil celých třicet procent. Od té doby se růst zpomaloval. Klesne ale i průměrná cena mobilního telefonu. U ní se očekává pokles o 9,2 procenta na 129 dolarů. - více zde...

Klesne ale i průměrná cena mobilního telefonu. U ní se očekává pokles o 9,2 procenta na 129 dolarů. “Low-endy a ultra low-endové mobily zaplaví v letošním roce trhy," říká Scotta Smysera, z agentury iSupply.

K tomu dodává, že operátoři volají po levném 3G telefonu. Ten by jim měl pomoci v zavádění služeb třetí generace. Množství low-endů a snahy o levný 3G telefon stlačuje průměrnou cenu telefonu v letech 2005 a 2006. - více zde...



Prodávat se budou levné mobily, příjmy výrobců klesnou, Zdroj: iSuppli