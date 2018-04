Výroba příštích iPhonů odstartuje v březnu. Vrcholem bude „osmička“

Vrcholný model iPhonu s číslovkou osm tak bude vůbec prvním smartphonem od Applu s OLED obrazovkou. Následovníky loňských sedmiček má trumfnout i velikostí displeje, obvyklé modely s úhlopříčkami 4,7 a 5,5 palce má totiž doplnit 5,8palcový topmodel. Jeho displej bude navíc zasahovat až téměř ke krajům zařízení, senzor TouchID má být přímo jeho součástí. Tento speciální model tak bude designově odlišný od běžných modelů, v jejich případě by měl Apple zachovat patrně tradiční generační rozlišování - nástupci současné generace by tak měly nést označení 7s a 7s Plus.

Největším výrobcem OLED panelů pro smartphony a tablety je Samsung, a právě ten má být jediným dodavatelem Applu, alespoň tedy pro letošní rok. Výrobní kapacity Samsungu dovolí dodávat kalifornské firmě prý nejvýše 20 milionů OLED jednotek dohodnutých parametrů měsíčně. Samsung tedy na jednu stranu nezískal kontrakt coby výrobce čipových sad A10 Fusion dle návrhu Applu, když jej ze hry vyšachoval tchajwanský výrobce TSMC, ovšem spolupráce dvou největších rivalů v segmentu chytrých telefonů bude nadále pokračovat.

Redakce DigiTimes doplňuje, že dotykové snímače pro OLED jednotky dodá japonská společnost Nissha Printing, o jejich aplikaci se pak postará buď přímo divize Samsungu nebo tchajwanská společnost TPK Holding.

První výroba menšího objemu iPhonů 8 by se prý mohla spustit už v březnu, v květnu a červnu pak produkce výrazně zesílí, aby byl Apple schopen uspokojit tradičně velkou poptávku ihned po uvedení novinek. Očekává, že kalifornský gigant trojici novinek odhalí tradičně začátkem září a záhy spustí jejich prodej na klíčových trzích.

Uznávaný analytik Ming-Chi Kuo ze společnosti KGI Securities předpokládá, že po uvedení nových iPhonů bude mezi kupujícími zájem zejména o „osmičku“. Tu by prý při pořizování nového iPhonu mohlo upřednostnit 50 až 55 procent zájemců.