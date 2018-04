Apple si věří. Výroba hodinek Watch běží naplno, zatím 6 milionů kusů

Uvedení hodinek na trh se přesunulo na duben a v první vlně výrobce zadal produkci 5 až 6 milionů kusů. To je velmi odvážné množství, tolik chytrých hodinek neabsorboval v loňském roce celý trh. Loni se totiž prodalo jen 4,6 milionu chytrých hodinek a náramků (více zde).

Jasným důkazem zatím spíše nesmělého přijetí nového segmentu elektroniky je nedávná studie, podle níž mělo být v loňském roce prodáno jen 720 tisíc hodinek na platformě Android Wear, která je tou vůbec nejrozšířenější (více v samostatném článku). I to dokazuje, že Apple je v současné době asi jediný, kdo může trh s chytrými hodinkami výrazněji rozhýbat a změnit.

Apple Watch jsou tak již od okamžiku první veřejné prezentace v září loňského roku nejočekávanějším produktem daného segmentu. Zpočátku se počítalo s uvedením přibližně v polovině února, ale v poslední době se již hovoří o dubnovém termínu.

Důvodem změny časového harmonogramu mohou být právě změny v konečné výbavě. Původně se totiž počítalo, že Apple do hodinek integruje maximum možných senzorů, jež by měly co nejpřesněji a nejúplněji mapovat zdravotní stav nositele. Kromě měřiče srdečního tepu, který je poměrně běžnou výbavou chytrých hodinek, měly hodinky od Applu umět sledovat také krevní tlak a dokonce i hladinu stresu, a to pomocí informace o aktuální vodivosti kůže uživatele.

Během testování těchto senzorů se vyskytly komplikace, se kterými se tak úplně nepočítalo. Jednak to byly faktory, jež naměřené hodnoty zkreslovaly: příliš suchá pokožka, chlupy na rukou nebo příliš těsné utažení řemínku, to vše mělo vliv na nevěrohodné vyhodnocování tělesných funkcí.

Mluvilo se také o možné regulaci ze strany amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv, do jehož kompetence vyjma potravin a potravinových doplňků spadají právě i lékařské přístroje a pomůcky. Poslední komplikací pak byla skutečnost, že někteří dodavatelé nebyli schopni snímače dodat v kvalitě, kterou Apple požadoval.

Podle serveru Wall Street Journal, který k případu přinesl podrobnosti, existuje možnost, že ačkoli byly některé senzory z výbavy první generace hodinek Apple vyřazeny, práce na jejich vývoji a odladění mohou nadále pokračovat a setkat se s nimi můžeme třeba již u druhé verze hodinek.

Apple si je úspěchem svých hodinek jistý

Ačkoli tedy Apple Watch nebudou monitorovat veškeré zdravotní funkce, o velkém zájmu o svoji první nositelnou elektroniku výrobce vůbec nepochybuje. Výrobní plány jsou proto poměrně ambiciózní: jen během prvního čtvrtletí, které je už za svoji polovinou, má z výrobních linek sjet 5 až 6 milionů těchto hodinek.

Podle nespecifikovaných zdrojů, jež jsou dobře obeznámeny s děním v Applu, má polovinu nasmlouvaného objemu tvořit základní verze hodinek s hliníkovým pouzdrem a minerálním sklem. Cenovka této verze má být 349 dolarů. Přibližně třetinu, tedy 1,7 až 2 miliony kusů, pak má připadnout na střední verzi Apple Watch, kterou charakterizuje ocelové pouzdro a téměř nepoškrábatelné safírové sklo.

Luxusní verze hodinek s pouzdrem z 18karátového zlata pak má být v první vlně vyrobena v počtu 850 tisíc až jednoho milionu kusů. Připomeňme, že předpokládaná cena této varianty má být mezi čtyřmi a pěti tisíci dolarů (asi 100 až 125 tisíc korun), a půjde tak o dosud nejdražší produkt Applu v jeho celé dosavadní historii (čtěte více o předběžných cenách hodinek).