Apple chce dobýt Indii, výrobce iPhonů jedná s vládou o výstavbě továren

Výstavba továrny by mohla snížit ceny iPhonů v zemi, která je třetím největším trhem s chytrými telefony na světě a kde Apple zaostává za konkurenčním Samsungem a domácími hráči.



Indická továrna by mohla pomoci Foxconnu snížit negativní dopad růstu mezd v Číně, kde se nyní vyrábí většina iPhonů. Výrobní závod by byl také blíž trhu, kde chce Apple růst.

Foxconn uvedl, že plánuje v Indii do roku 2020 postavit deset až 12 výrobních závodů a datových center. Žádné bližší podrobnosti však neposkytl. Podle zmíněného zdroje by se v továrně mohly vyrábět rovněž přístroje iPad a iPod, výrobky by byly určeny pro domácí i zahraniční trhy.

Foxconn je největším smluvním výrobcem elektroniky na světě. Firma působí i v České republice, továrny má v Pardubicích a Kutné Hoře. Apple je největším klientem Foxconnu, který je známý také pod jménem Hon Hai Precision Industry. Vyrábí i pro firmy Xiaomi, Acer nebo Sony.

Apple na indickém trhu podle společnosti Counterpoint Research Market Monitor výrazně zaostává za Samsungem a místními výrobci, jako je například Micromax, kteří trhu dominují.