Malichernost? Výrobci dobře vědí, proč řeší výřez displeje

Bezrámečková konstrukce je dnes nutnost. Umožňuje instalovat do relativně malého těla velké displeje. Ty požadují zákazníci, kteří nechtějí v kapse nosit malé tablety. S bezrámečkovou konstrukcí může mít telefon displej s úhlopříčkou přes šest palců, tradiční konstrukce by do stejně velkého přístroje umožnila instalovat displej minimálně o půl palce menší.

Potud vše je v pořádku. Jenže bez rámečku není místo na přední kamerku/fotoaparát a další senzory. A někdy dokonce na dva. Výrobci to řeší různě. Nejčastěji výřezem v horní části displeje. Ač je to v podstatě jen rok stará konstrukce, tak dnes jde už o klasiku. Výřez z velkých výrobců nepoužívá jen Samsung, který nechává nad displejem proužek, kam se ještě kamerka a senzory vejdou. Výřezy mají různou podobu, trendem pro příští rok by měla být jen malá dírka v displeji nespojená s jeho okrajem. Naopak současné výřezy jsou obvykle docela velké.

Především čínské značky jako Oppo, Vivo, Xiaomi (na videu) nebo Honor to u některých špičkových modelů řeší komplikovaněji výsuvnou částí, ve které je ukryta kamerka. Je to zajímavé řešení v několika podobách, někdy se vysouvá jen malý modul, jindy takřka půl telefonu. V podstatě se ze smartphonu stává vysouvák. To ve všech variantách znamená komplikovanější a na poruchu náchylnější konstrukci.

Extrémem je řešení čínské značky Nubia, která se rozhodla problém vyřešit druhým displejem na zádech. Pak stačí zadní fotoaparáty a vpředu být nemusí.

VIDEO: Vysouvací mechanismus smartphonu Xiaomi Mi MIX 3 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do budoucna se počítá s tím, že se přední kamery a senzory schovají pod displej, ale zatím takové řešení žádný přístroj nemá. Je otázkou, jestli se to některému výrobci podaří příští rok vymyslet tak, aby to bylo v praxi použitelné.

A proč to všechno? Mnozí se pozastavují nad tím, kdo vlastně přední fotoaparát potřebuje. Protože mnozí ho nikdy nezapnou, pokud se tak nestane omylem. A my musíme souhlasit, pro značnou část zákazníků je přední kamera zbytečná. Pro mnohé je to však nezbytnost.

Prvním využitím je focení selfie snímků. Ty pořizují především mladší zákazníci a pravděpodobně si telefon bez přední kamerky nedokážou představit. I proto mají některé přístroje dvojité přední fotoaparáty, aby se dalo hrát s hloubkou ostrosti. Nebo je jedna z kamerek širokoúhlá.

Jenže přední kamera má ještě jedno významné využití. Celá Asie ji využívá k videohovorům. Nikoli přes mobilní síť, ale přes nejrůznější messengery. A nemusí to být ani přímé videohovory přes data, velmi často se využívají i prostřednictvím wi-fi.

Pokud to chcete zažít, ani nemusíte jezdit do Asie. Stačí si zajít do nějaké večerky a velmi často uvidíte online přenos do bytu majitele obchodu. Obě strany spolu ani nemusí přímo komunikovat, spíš jsou přes videochat spolu, i když každý jinde.

Může se nám to zdát jako nesmysl, ale zákazníci to vyžadují. I když ne všichni, ale velikost asijského trhu je tak významná, že spolu s mladými zákazníky toužícími po dokonalém selfie smartphony musí mít přední kameru. A výrobci musí řešit, jak ji na bezrámečkovou přední stranu dostat.