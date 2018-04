Vyřešte své problémy s mobily v naší nové poradně

Poradna na Mobilu.cz tady je především pro vás, čtenáře. Zkušenosti členů "mobilní obce" jsou k nezaplacení. Rozhodli jsme se proto zpřehlednit strukturu poradny, udělat z ní místo, kam se budete rádi a s důvěrou vracet.

Link na poradnu najdete v pravém horním boxu na titulní stránce. Struktura poradny se podobá struktuře diskuzí, na které jste zvyklí, do nichž přispíváte. Hlavní obrazovka poradny má pět sloupců v tomto pořadí: jednotlivé otázky (Nadpis), autor dotazu (Autor), kategorie, do níž dotaz spadá (Kategorie), počet odpovědí (Odp.), čas poslední odpovědi na danou otázku (Doplněno). Pod výpisem můžete zvolit, kolik dotazů najednou se má zobrazovat.

Snadno můžete zobrazit pouze dotazy z určité rubriky (kategorie), rychlý přístup k obsahu poradny nabízí také vyhledávání – prohledává se nadpis i text příspěvků.

Kliknutím na znění otázky se rozbalí dotaz i s odpověďmi, které k němu patří. Nad textem odpovědí najdete strom, který ukazuje strukturu odpovědí (podobně, jako jste na to zvyklí v základním výpisu diskuze pod články). Kliknutím na Odpovědět můžete reagovat na základní otázku i na další odpovědi, které se k ní váží. Pokud odpověď váš problém vyřešila, klikněte na "Zodpovězeno" u základní otázky – v základním výpisu poradny se bude zobrazovat s červeným zaškrtnutím. Toto ohodnocení odpovědi lze kdykoliv zrušit (kliknutím na Odznačit).

Zadávání nových otázek je také velmi jednoduché. V první kolonce zvolíte rubriku (kategorii), do které vaše otázka patří. Je zde několik základních okruhů – problémy se softwarem a hardwarem jednotlivých značek mobilů, problémy se službami operátorů a s cenami či účtováním (též pro pevné linky). Speciální kategorie mají časté technické problémy (připojení pomocí Bluetooth, synchronizace s počítačem, potíže s bateriemi a nabíjením). Nezapomněli jsme na kutily, i oni zde mají svou kategorii. Nové kategorie můžete navrhovat i vy, čtenáři. (Okénko pod formulářem pro zadání otázky.)

- všechny kategorie - Alcatel - Hardwarové problémy Alcatel - Nastavení a funkce Bluetooth - BT adaptéry (dial-up aj.) Bluetooth - Sluchátka Ceny a účtování - Paušály Ceny a účtování - Pevné linky Ceny a účtování - Předplacené karty Kutilové - Motorola - Hardwarové problémy Motorola - Nastavení a funkce Nokia - Hardwarové problémy Nokia - Nastavení a funkce Ostatní problémy - Ostatní značky - Hardwarové problémy Ostatní značky - Nastavení a funkce Panasonic - Hardwarové problémy Panasonic - Nastavení a funkce Philips - Hardwarové problémy Philips - Nastavení a funkce Philips - Nastavení a funkce Příslušenství - Sagem - Hardwarové problémy Sagem - Nastavení a funkce Samsung - Hardwarové problémy Samsung - Nastavení a funkce Siemens - Hardwarové problémy Siemens - Nastavení a funkce Služby operátorů - Eurotel Služby operátorů - Oskar Služby operátorů - T-Mobile Sony Ericsson - Hardwarové problémy Sony Ericsson - Nastavení a funkce Synchronizace s počítačem -

Jméno a e-mail jsou nepovinné, pokud tyto kolonky s novým dotazem nevyplníte, u vaší otázky či odpovědi se zobrazí "anonym". Pokud jste na serveru Mobil.cz registrováni, vyplní se tyto kolonky automaticky - u vašeho jména v základním výpise poradny pak bude symbol ® (registrovaný uživatel). Pokud e-mail vyplníte, budou vám odpovědi na váš dotaz chodit do pošty. Před vložením dotazu či odpovědi do databáze se vždy můžete podívat na náhled vašeho příspěvku do diskuzí.

Doufáme, že s novou poradnou budete spokojeni. I my se jí budeme věnovat a odpovídat na dotazy, na které budeme znát odpověď. Ale víc hlav víc ví, proto se i my rádi poučíme z vašich zkušeností.

